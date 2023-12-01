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MUCİZE LEZZETLER

Kakaolu kefirli chia pudding tarifi | Mucize Lezzetler 

Bol köpüklü kahve eşliğinde, kefirli chia pudding yemek ister misiniz? (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Yok

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

Kefir yapımı için;

  • 10 g taneli kefir mayası
  • 2 litre çiğ süt

Pudding için;

  • 1 su bardağı kefir
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 5 yemek kaşığı chia tohumu
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Üzeri için;

  • Ahududu
  • Yaban mersini
  • Taze nane

Tarif:

  1. İlk olarak Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin kavanozlarına süt doldurup haznenin içine yerleştirin ve lezzet sensörünü takın.
  2. Oda sıcaklığında olan sütün soğutulmasını bekleyin.
  3. Ardından kefir mayasını kavanozlara paylaştırın.
  4. Kavanozların kapağını kapatmayıp sadece ana kapağı kapatın.
  5. Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ni kefir moduna alıp mayalanmaya bırakın.
  6. 24 saat bitiminde kefiriniz hazır.
  7. Arçelik Skylight™ Blenderın içine hazırladığınız kefir, kakao, bal, chia tohumu ve Hindistan cevizini ekleyerek güzelce karıştırın.
  8. Hazır olan karışımı Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 3 saat soğutun.
  9. Üzerine ahududu, yaban mersini ve taze nane serperek Arçelik Telve Türk Kahve Makinesinde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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