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Kakaolu kefirli chia pudding tarifi | Mucize Lezzetler
Bol köpüklü kahve eşliğinde, kefirli chia pudding yemek ister misiniz? (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Yok
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
- Arçelik Skylight™ Blender
- Arçelik No Frost Buzdolabı
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Malzemeler:
Kefir yapımı için;
- 10 g taneli kefir mayası
- 2 litre çiğ süt
Pudding için;
- 1 su bardağı kefir
- 1 yemek kaşığı kakao
- 5 yemek kaşığı chia tohumu
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
Üzeri için;
- Ahududu
- Yaban mersini
- Taze nane
Tarif:
- İlk olarak Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin kavanozlarına süt doldurup haznenin içine yerleştirin ve lezzet sensörünü takın.
- Oda sıcaklığında olan sütün soğutulmasını bekleyin.
- Ardından kefir mayasını kavanozlara paylaştırın.
- Kavanozların kapağını kapatmayıp sadece ana kapağı kapatın.
- Tadı Var™ Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘ ni kefir moduna alıp mayalanmaya bırakın.
- 24 saat bitiminde kefiriniz hazır.
- Arçelik Skylight™ Blender’ın içine hazırladığınız kefir, kakao, bal, chia tohumu ve Hindistan cevizini ekleyerek güzelce karıştırın.
- Hazır olan karışımı Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 3 saat soğutun.
- Üzerine ahududu, yaban mersini ve taze nane serperek Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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