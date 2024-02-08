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MUCİZE LEZZETLER

İspanyol omlet tarifi | Mucize Lezzetler

İspanyol mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan bu leziz tarifi sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30-60 Dakika

Porsiyon: 2 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: İspanyol mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

Malzemeler:

  • 1 adet küçük boy patates
  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet küçük boy soğan
  • 4 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

 

Tarif:

 

  1. Öncelikle patates ve soğanın kabuklarını soyup çok küçük küpler şeklinde doğrayın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tavada zeytinyağını hafif kızdırın.
  3. Ardından soğanları soteleyin.
  4. Sotelenen soğanların üzerine patatesleri ilave edin ve yumuşayana kadar kızartın.
  5. Büyük bir cam kase içine yumurta, tuz, karabiber, kavurduğunuz patates, soğan ve rendelenmiş taze kaşar peynirini ekleyip bir çatal yardımı ile karıştırın.
  6. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir tavada tereyağını eritin ve hazırladığınız yumurtalı karışımı ekleyip pişirin.
  7. İspanyol omletiniz hazır.
  8. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde omletinizi servis edebilirsiniz.

Afiyetler olsun!

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