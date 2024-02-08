MUCİZE LEZZETLER
İspanyol omlet tarifi | Mucize Lezzetler
İspanyol mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan bu leziz tarifi sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30-60 Dakika
Porsiyon: 2 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: İspanyol mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 adet küçük boy patates
- 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 adet küçük boy soğan
- 4 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
Tarif:
- Öncelikle patates ve soğanın kabuklarını soyup çok küçük küpler şeklinde doğrayın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tavada zeytinyağını hafif kızdırın.
- Ardından soğanları soteleyin.
- Sotelenen soğanların üzerine patatesleri ilave edin ve yumuşayana kadar kızartın.
- Büyük bir cam kase içine yumurta, tuz, karabiber, kavurduğunuz patates, soğan ve rendelenmiş taze kaşar peynirini ekleyip bir çatal yardımı ile karıştırın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan ayrı bir tavada tereyağını eritin ve hazırladığınız yumurtalı karışımı ekleyip pişirin.
- İspanyol omletiniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde omletinizi servis edebilirsiniz.
Afiyetler olsun!
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