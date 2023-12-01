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MUCİZE LEZZETLER

Ispanaklı tavuk bonfile tarifi | Mucize Lezzetler 

Hem sağlıklı hem pratik hem de lezzetli bonfile tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Fritöz

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 6 parça tavuk bonfile göğüs
  • 200 g ıspanak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 diş rendelenmiş sarımsak
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

  • Rendelenmiş taze kaşar peyniri

Tarif:

  1. Öncelikle, ıspanağı iyice yıkayın.
  2. Ardından Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerede ıspanakları haşlayın ve kenara alın.
  3. Cam bir kase içine zeytinyağı, domates salçası, rendelenmiş sarımsak, karabiber, pul biber ve tuzu ekleyip bir çatal yardımı ile karıştırın.
  4. Tavuk bonfilelerin üzerine bıçak yardımı ile birer parmak kalınlığında derin olmayacak şekilde kesikler atın.
  5. Tavukların kesik kısımlarına ise haşlanan ıspanakları yerleştirin
  6. Bir fırça yardımı ile hazırladığınız sosu tavukların her yerine sürün.
  7. Tavuk bonfileleri Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün haznesine yerleştirin.
  8. Tavuk pişirme programında 200 derece de 10 dakika pişirin.
  9. Sürenin bitmesine 5 dakika kala tavukların üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek pişirmeye devam edin.
  10. Ispanaklı tavuk bonfileleriniz hazır.

Afiyet olsun!

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