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Ispanaklı tavuk bonfile tarifi | Mucize Lezzetler
Hem sağlıklı hem pratik hem de lezzetli bonfile tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Fritöz
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 6 parça tavuk bonfile göğüs
- 200 g ıspanak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 diş rendelenmiş sarımsak
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
- Rendelenmiş taze kaşar peyniri
Tarif:
- Öncelikle, ıspanağı iyice yıkayın.
- Ardından Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerede ıspanakları haşlayın ve kenara alın.
- Cam bir kase içine zeytinyağı, domates salçası, rendelenmiş sarımsak, karabiber, pul biber ve tuzu ekleyip bir çatal yardımı ile karıştırın.
- Tavuk bonfilelerin üzerine bıçak yardımı ile birer parmak kalınlığında derin olmayacak şekilde kesikler atın.
- Tavukların kesik kısımlarına ise haşlanan ıspanakları yerleştirin
- Bir fırça yardımı ile hazırladığınız sosu tavukların her yerine sürün.
- Tavuk bonfileleri Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün haznesine yerleştirin.
- Tavuk pişirme programında 200 derece de 10 dakika pişirin.
- Sürenin bitmesine 5 dakika kala tavukların üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek pişirmeye devam edin.
- Ispanaklı tavuk bonfileleriniz hazır.
Afiyet olsun!
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