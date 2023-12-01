Ispanaklı tavuk bonfile tarifi | Mucize Lezzetler

Hem sağlıklı hem pratik hem de lezzetli bonfile tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 30 Dakika Porsiyon: 4-6 kişilik Pişirme Tekniği: Fritöz Mutfak: Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz

Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak Malzemeler: 6 parça tavuk bonfile göğüs

200 g ıspanak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 diş rendelenmiş sarımsak

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz Üzeri için; Rendelenmiş taze kaşar peyniri Tarif: Öncelikle, ıspanağı iyice yıkayın. Ardından Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ Cam bir kase içine zeytinyağı, domates salçası, rendelenmiş sarımsak, karabiber, pul biber ve tuzu ekleyip bir çatal yardımı ile karıştırın. Tavuk bonfilelerin üzerine bıçak yardımı ile birer parmak kalınlığında derin olmayacak şekilde kesikler atın. Tavukların kesik kısımlarına ise haşlanan ıspanakları yerleştirin Bir fırça yardımı ile hazırladığınız sosu tavukların her yerine sürün. Tavuk bonfileleri Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ Tavuk pişirme programında 200 derece de 10 dakika pişirin. Sürenin bitmesine 5 dakika kala tavukların üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek pişirmeye devam edin. Ispanaklı tavuk bonfileleriniz hazır. Afiyet olsun!