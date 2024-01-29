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Fırında sütlü karnabahar tarifi | Mucize Lezzetler
Mevsimin en çok sevilen ve düşük kalorili olan sebzesi karnabaharı sizini için fırınladık. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak:Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 adet karnabahar
- 1 su bardağı süt
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 litre su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı karabiber
Üzeri için:
- Rendelenmiş kaşar peyniri
Tarif:
- Karnabaharları yıkayıp çiçeklerini ayırın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerede karnabaharları 10 dakika hafif yumuşayana kadar pişirin.
- Ardından yağlanmış bir fırın kabının içerisine aktarın.
- Cam bir kase içine zeytinyağı, süt, karabiber ve tuzu ekleyip çatal yardımı ile karıştırın ve karnabaharların üzerine gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’da 30 dakika pişirin.
- Yumuşayınca çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpin ve birkaç dakika daha peynirler eriyene kadar fırınlayın.
- Fırında sütlü karnabahar yemeğiniz hazır.
- Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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