Fırında sütlü karnabahar tarifi | Mucize Lezzetler

Mevsimin en çok sevilen ve düşük kalorili olan sebzesi karnabaharı sizini için fırınladık. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 30 Dakika Porsiyon: 4-6 kişilik Pişirme Tekniği: Fırın Mutfak:Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak Malzemeler: 1 adet karnabahar

1 su bardağı süt

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber Üzeri için: Rendelenmiş kaşar peyniri Tarif: Karnabaharları yıkayıp çiçeklerini ayırın. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ Ardından yağlanmış bir fırın kabının içerisine aktarın. Cam bir kase içine zeytinyağı, süt, karabiber ve tuzu ekleyip çatal yardımı ile karıştırın ve karnabaharların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın ’da 30 dakika pişirin. Yumuşayınca çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpin ve birkaç dakika daha peynirler eriyene kadar fırınlayın. Fırında sütlü karnabahar yemeğiniz hazır. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun!