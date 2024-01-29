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MUCİZE LEZZETLER

Fırında sütlü karnabahar tarifi | Mucize Lezzetler 

Mevsimin en çok sevilen ve düşük kalorili olan sebzesi karnabaharı sizini için fırınladık. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak:Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 adet  karnabahar
  • 1 su bardağı süt
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 litre su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber

Üzeri için:

  • Rendelenmiş kaşar peyniri

Tarif:

  1. Karnabaharları yıkayıp çiçeklerini ayırın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerede karnabaharları 10 dakika hafif yumuşayana kadar pişirin.
  3. Ardından yağlanmış bir fırın kabının içerisine aktarın. 
  4. Cam bir kase içine zeytinyağı, süt, karabiber ve tuzu ekleyip çatal yardımı ile karıştırın ve karnabaharların üzerine gezdirin.
  5. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırında 30 dakika pişirin.
  6. Yumuşayınca çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpin ve birkaç dakika daha peynirler eriyene kadar fırınlayın.
  7. Fırında sütlü karnabahar yemeğiniz hazır.
  8. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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