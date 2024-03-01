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Fırında patates püresi tarifi | Mucize Lezzetler
Fırında kaşarlı patates püresini sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Arçelik A Fry Ankastre Fırın
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Malzemeler:
- 3 adet büyük boy patates
- 5 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
- Rendelenmiş kaşar peyniri
- Karabiber
Tarif:
- Patateslerin kabuklarını soyun ve eşit büyüklükte parçalara ayırın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içinde patatesleri haşlayın.
- Patateslerin suyunu süzün ve içine tereyağı, süt, tuz ve karabiber ekleyip Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nden geçirin.
- Pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra cam borcamın içerisine püreyi ekleyin.
- Üzerine ise rendelenmiş kaşar peynir ve karabiber serpin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da üzeri kızarana kadar pişirin.
- Fırında patates püreniz hazır.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- Süt ve tereyağını soğuk kullanmamaya dikkat edin.
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