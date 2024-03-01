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MUCİZE LEZZETLER

Fırında patates püresi tarifi | Mucize Lezzetler

Fırında kaşarlı patates püresini sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği Fırın

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 3 adet büyük boy patates
  • 5 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

  • Rendelenmiş kaşar peyniri
  • Karabiber

Tarif:

  1. Patateslerin kabuklarını soyun ve eşit büyüklükte parçalara ayırın.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içinde patatesleri haşlayın.
  3. Patateslerin suyunu süzün ve içine tereyağı, süt, tuz ve karabiber ekleyip Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti nden geçirin.
  4. Pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra cam borcamın içerisine püreyi ekleyin.
  5. Üzerine ise rendelenmiş kaşar peynir ve karabiber serpin.
  6. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da üzeri kızarana kadar pişirin.
  7. Fırında patates püreniz hazır.

Afiyet Olsun!

HOW TO NOTLARI

  • Süt ve tereyağını soğuk kullanmamaya dikkat edin.
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