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MUCİZE LEZZETLER

Dereotlu poğaça tarifi | Mucize Lezzetler

Akşam beş çayının yanına evde yapabileceğiniz mis gibi kokan, lezzetli dereotlu poğaça tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30-60 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Fritöz

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım demet dereotu
  • 2,5 su bardağı un

Tarif:

 

  1. Dereotunu yıkayıp incecik kıyın.
  2. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi nin içine yumurta, sıvı yağ, yoğurt, tuz, un, kabartma tozu ve dereotunu ekleyip iyice karıştırın.
  3. Ele yapışmayan bir hamur elde ettiğinizde, elinizle orta büyüklükte yuvarlak şekli verin.
  4. Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün iki haznesine hazır olan poğaçaları yerleştirin.
  5. Son olarak hamur işi programını seçerek 180 derece sıcaklıkta 15 dakika pişirin.
  6. Dereotlu poğaçalarınız hazır.

 

Afiyet Olsun!

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