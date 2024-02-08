MUCİZE LEZZETLER
Dereotlu poğaça tarifi | Mucize Lezzetler
Akşam beş çayının yanına evde yapabileceğiniz mis gibi kokan, lezzetli dereotlu poğaça tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30-60 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Fritöz
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım demet dereotu
- 2,5 su bardağı un
Tarif:
- Dereotunu yıkayıp incecik kıyın.
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine yumurta, sıvı yağ, yoğurt, tuz, un, kabartma tozu ve dereotunu ekleyip iyice karıştırın.
- Ele yapışmayan bir hamur elde ettiğinizde, elinizle orta büyüklükte yuvarlak şekli verin.
- Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün iki haznesine hazır olan poğaçaları yerleştirin.
- Son olarak hamur işi programını seçerek 180 derece sıcaklıkta 15 dakika pişirin.
- Dereotlu poğaçalarınız hazır.
Afiyet Olsun!
GÜNCELLENME