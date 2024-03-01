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MUCİZE LEZZETLER

Çıtır tavuk dilimleri tarifi | Mucize Lezzetler

İster atıştırmalık ister ana öğün de yiyebileceğiniz pratik ve lezzetli çıtır tavuk dilimleri… (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği Fırın

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

Malzemeler:

  • 1 kilo tavuk göğsü
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Tarif:

  1. Tavuk göğüslerini orta kalınlıkta şeritler olacak şekilde dilimleyin.
  2. Yumurtanın içine tuz ve karabiber ekleyip bir çatal yardımı ile karıştırın.
  3. Yumurta, un ve galeta ununu farklı kaselere koyun.
  4. Dilimlediğiniz tavuk parçalarını önce una, ardından yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın.
  5. Tavukları kurutmadan az yağlı, dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık tavuk dilimleri için tavukları Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ ın A Fry Tel tepsisine yerleştirin.
  6. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 20 dakika pişirin.
  7. Çıtır tavuk dilimleriniz hazır.

Afiyet Olsun!

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