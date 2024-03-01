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Çıtır tavuk dilimleri tarifi | Mucize Lezzetler
İster atıştırmalık ister ana öğün de yiyebileceğiniz pratik ve lezzetli çıtır tavuk dilimleri… (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 kilo tavuk göğsü
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı galeta unu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Tarif:
- Tavuk göğüslerini orta kalınlıkta şeritler olacak şekilde dilimleyin.
- Yumurtanın içine tuz ve karabiber ekleyip bir çatal yardımı ile karıştırın.
- Yumurta, un ve galeta ununu farklı kaselere koyun.
- Dilimlediğiniz tavuk parçalarını önce una, ardından yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın.
- Tavukları kurutmadan az yağlı, dışı çıtır çıtır içi ise yumuşacık tavuk dilimleri için tavukları Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ ın A Fry Tel tepsisine yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 20 dakika pişirin.
- Çıtır tavuk dilimleriniz hazır.
Afiyet Olsun!
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