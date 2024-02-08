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Çıtır karnabahar ve acılı tavuk kanatları tarifi | Mucize Lezzetler
Acı ama bir o kadar iştah açıcı ve lezzetli iki tarif ile karşınızdayız. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 30 + 60 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Fritöz
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
Çıtır karnabahar için;
- 1 adet küçük boy haşlanmış karnabahar
- 5 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı toz kişniş
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı acı sos
- Yarım çay bardağı sirke
- 2 yemek kaşığı mısır unu
Acılı tavuk kanat için;
- 8 adet tavuk kanadı
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı acı sos
Tarif:
- Haşlanmış karnabaharları eşit büyüklükte dilimleyin..
- Arçelik Nano Kaplamalı Ocak’ ta yer alan tencerede karnabaharları 10 dakika haşlayın.
- Derin bir cam kasede sıvı yağ, toz kırmızı biber, toz kişniş, tuz, acı sos, sirke ve mısır ununu bir çatal yardımı ile karıştırın.
- Hazırladığınız sosa karnabaharları ekleyin ve her yerleri bulanacak şekilde karıştırın.
- Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz ün ilk haznesine karnabaharları yerleştirin.
- Tavuk kanatlarının ise üzerine bir bıçakla çizikler atın.
- Büyük bir kasenin içine tavuk kanatlar, sıvı yağ, tuz, karabiber ve acı sosu ekleyip birbirine harmanlayın.
- Ardından Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz ün ikinci haznesine tavuk kanatları ekleyin.
- Karnabaharları 200 derecede kızartma programında 15 dakikaya, tavuk kanatları ise 200 derecede tavuk programında 30 dakikaya ayarlayın.
- Çıtır karnabahar ve acılı tavuk kanatlarınız hazır.
Afiyet Olsun!
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