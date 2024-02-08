Çıtır karnabahar ve acılı tavuk kanatları tarifi | Mucize Lezzetler

Acı ama bir o kadar iştah açıcı ve lezzetli iki tarif ile karşınızdayız. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta Süre: 30 + 60 Dakika Porsiyon: 4 kişilik Pişirme Tekniği: Fritöz Mutfak: Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz

Arçelik Nano Kaplamalı Ocak Malzemeler: Çıtır karnabahar için; 1 adet küçük boy haşlanmış karnabahar

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz kişniş

1,5 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı acı sos

Yarım çay bardağı sirke

2 yemek kaşığı mısır unu Acılı tavuk kanat için; 8 adet tavuk kanadı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı acı sos Tarif: Haşlanmış karnabaharları eşit büyüklükte dilimleyin.. Arçelik Nano Kaplamalı Ocak’ ta yer alan tencerede karnabaharları 10 dakika haşlayın. Derin bir cam kasede sıvı yağ, toz kırmızı biber, toz kişniş, tuz, acı sos, sirke ve mısır ununu bir çatal yardımı ile karıştırın. Hazırladığınız sosa karnabaharları ekleyin ve her yerleri bulanacak şekilde karıştırın. Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz Tavuk kanatlarının ise üzerine bir bıçakla çizikler atın. Büyük bir kasenin içine tavuk kanatlar, sıvı yağ, tuz, karabiber ve acı sosu ekleyip birbirine harmanlayın. Ardından Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz Karnabaharları 200 derecede kızartma programında 15 dakikaya, tavuk kanatları ise 200 derecede tavuk programında 30 dakikaya ayarlayın. Çıtır karnabahar ve acılı tavuk kanatlarınız hazır. Afiyet Olsun!