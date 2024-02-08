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MUCİZE LEZZETLER

Çıtır karnabahar ve acılı tavuk kanatları tarifi | Mucize Lezzetler

Acı ama bir o kadar iştah açıcı ve lezzetli iki tarif ile karşınızdayız. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta

Süre: 30 + 60 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: Fritöz

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

Malzemeler:

 

Çıtır karnabahar için;

 

  • 1 adet küçük boy haşlanmış karnabahar
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı toz kişniş
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı acı sos
  • Yarım çay bardağı sirke
  • 2 yemek kaşığı mısır unu

Acılı tavuk kanat için;

 

  • 8 adet tavuk kanadı
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı acı sos

Tarif:

 

  1. Haşlanmış karnabaharları eşit büyüklükte dilimleyin..
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ocak’ ta yer alan tencerede karnabaharları 10 dakika haşlayın.
  3. Derin bir  cam kasede sıvı yağ, toz kırmızı biber, toz kişniş, tuz, acı sos, sirke ve mısır ununu bir çatal yardımı ile karıştırın.
  4. Hazırladığınız sosa karnabaharları ekleyin ve her yerleri bulanacak şekilde karıştırın.
  5. Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz ün ilk haznesine karnabaharları yerleştirin.
  6. Tavuk kanatlarının ise üzerine bir bıçakla çizikler atın.
  7. Büyük bir kasenin içine tavuk kanatlar, sıvı yağ, tuz, karabiber ve acı sosu ekleyip birbirine harmanlayın.
  8. Ardından Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz ün ikinci haznesine tavuk kanatları ekleyin.
  9. Karnabaharları 200 derecede kızartma programında 15 dakikaya, tavuk kanatları ise 200 derecede tavuk programında 30 dakikaya ayarlayın.
  10. Çıtır karnabahar ve acılı tavuk kanatlarınız hazır.

Afiyet Olsun!

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