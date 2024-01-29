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Acı biberli süzme yoğurtlu atom tarifi | Mucize Lezzetler
Adını lezzet bombasına yakışır şekilde alan atom, damağınızda enfes bir tat bırakacak. Sofranızda lezzetli bir patlama yaşatacak olan bu tarifi sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak:Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
- Arçelik NoFrost Buzdolabı
Malzemeler:
Yoğurt için;
- 1,5 litre süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Atom için;
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 5 adet kuru arnavut biberi
- 2 diş ezilmiş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır.
- Kapağı açıp süzgeçi kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin.
- Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz.
- En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik NoFrost Buzdolabı’ nda 12 saat dinlendirin.
- Arnavut biberlerini yaklaşık 10 dakika sıcak suda bekletip yumuşatın.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada tereyağı ve zeytinyağını eritin.
- İçerisine süzüp kuruttuğunuz Arnavut biberlerini ekleyerek; yağın renk alması için 30 saniye kadar bekleyin ve kızdırdığınız yağı ateşten alın.
- Ardından cam bir kasede ezdiğiniz sarımsakları, tuz ve süzme yoğurdu çatal yardımı ile karıştırın
- Süzme yoğurdu servis tabağınıza alın.
- Üzerine tereyağında kızdırdığınız Arnavut biberlerini ekleyin.
- Acı biberli süzme yoğurtlu atom tarifiniz hazır.
Afiyet Olsun!
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