Acı biberli süzme yoğurtlu atom tarifi | Mucize Lezzetler

Adını lezzet bombasına yakışır şekilde alan atom, damağınızda enfes bir tat bırakacak. Sofranızda lezzetli bir patlama yaşatacak olan bu tarifi sizin için denedik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 60+ Dakika Porsiyon: 4 kişilik Pişirme Tekniği: Ocak Mutfak:Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi

Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Arçelik NoFrost Buzdolabı Malzemeler: Yoğurt için; 1,5 litre süt

2 yemek kaşığı yoğurt Atom için; 1 su bardağı süzme yoğurt

5 adet kuru arnavut biberi

2 diş ezilmiş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz Tarif: Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin. Metal kabın içine süzme aparatını ekleyip sütü koyun ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal yoğurt modunu seçip başlatın. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın. 5 saat sonunda süzme yoğurdunuz hazır. Kapağı açıp süzgeçi kaldırın ve süzme aparatının tutamaklarını metal kap tutamaklarının üzerine gelecek şekilde döndürüp yerleştirin. Yoğurt suyunun yavaş yavaş aktığını göreceksiniz. En son süzme aparatının kapağını kapatıp Arçelik NoFrost Buzdolabı ’ nda 12 saat dinlendirin. Arnavut biberlerini yaklaşık 10 dakika sıcak suda bekletip yumuşatın. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tavada tereyağı ve zeytinyağını eritin. İçerisine süzüp kuruttuğunuz Arnavut biberlerini ekleyerek; yağın renk alması için 30 saniye kadar bekleyin ve kızdırdığınız yağı ateşten alın. Ardından cam bir kasede ezdiğiniz sarımsakları, tuz ve süzme yoğurdu çatal yardımı ile karıştırın Süzme yoğurdu servis tabağınıza alın. Üzerine tereyağında kızdırdığınız Arnavut biberlerini ekleyin. Acı biberli süzme yoğurtlu atom tarifiniz hazır. Afiyet Olsun!