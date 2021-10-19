Instagram’da gizliliğinizi ve güvenliğinizi koruyun

Facebook gibi sosyal medya uygulamaları hakkımızda oldukça fazla veri topluyor. Bu verilerin bazıları (hangi gruplara üye olduğunuz, kimleri aradığınız, Messenger ile paylaştığınız şeyler gibi) sosyal çevremiz ile ilgili daha iyi tavsiyeler ve eşleştirmeler sağlayabilmeleri için toplanıyor. Fakat bunun dışında da toplanan ve çok mantıklı olmayan yığınla veri var. IP adresiniz, hangi reklamlara tıkladığınız, internette gezinmek için hangi tarayıcıyı kullandığınız, bir siteyi ne kadar ziyaret ettiğiniz, ekran boyutunuz, konumunuz, kullandığınız cihaz gibi veriler ya Facebook’un kendisi veya Facebook’un iş ortakları tarafından toplanıyor.

Diğer sosyal medya uygulamalarında da durum çok farklı olmasa da bu yazıda özellikle Facebook güvenliğine eğilmek istiyorum. Nedeni, hem Facebook’un geniş reklam araçları sayesinde tahmin edilenden fazla kitleyi (Facebook kullanıcıları genellikle orta yaş ve üzeri) etkilemesi hem de uygulama ve web sitesindeki güvenlik ve gizlilik ayarlarını sürekli değiştirerek kullanıcıların bu ayarları kontrol altında tutmasını zorlaştırması.

Daha ‘güvenli’ bir Facebook için ayarların detaylarına girmeye başlayalım…



Facebook tarafından toplanan verilerinizi temizleyin

Facebook uygulamayı veya web sitesini kullanmadığınızda bile verilerinizi toplamaya devam eder. Facebook ile oturum açtığınız veya Facebook reklam araçlarını kullanan binlerce site ve uygulama kendi topladıkları verileri Facebook ağına akıtmaya devam eder.



Bu verilerinize Ayarlar > Gizlilik bölümünden Facebook’un dışındaki hareketlerini gör veya sil adımından ulaşabilirsiniz. Burada Geçmişi temizleme seçeneği bulacaksınız. Geçmişi temizleme seçeneği ne yazık ki gerçekten ‘temizlemeyecek’, sadece geçmişte Facebook ile ilişkilendirdiğiniz uygulamaların ilişkisini koparacaktır. Facebook hiçbir zaman hiçbir şeyi silmez.

Aynı bölümde Gelecekteki Hareketlerini Yönet ayarlarını bulacaksınız ve buradan da Facebook’un gelecekte bu tür bağlantılar kurmamasını sağlayabilirsiniz.