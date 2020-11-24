Pandemi döneminde sağlıklı yaşam ve giyilebilir teknolojiler

Bu makalemde sizlere, son zamanların popüler ürünleri haline gelen ve pandemi sürecinde iyiden iyiye ön plana çıkan akıllı ev teknolojilerinden ve yeni jenerasyon teknolojik ürünler ile ortaya çıkan yaşantımızdan bahsedeceğim.

Akıllı ev teknolojilerinin uzun yıllardır herkesin merakı olduğu göze çarpıyor. Öyle ki, izlediğimiz bilim-kurgu filmlerinde bilgisayarların yönetilmesi, yapay zeka ile evin içerisinde yer alan elektronik ürünlerin kontrolü, sesli komutlara cevap veren bir sesin olması her zaman ilgi çekici olmuştur.

GELECEK ARTIK KAPIMIZDA Uzun yıllardır bilim-kurgu filmlerinde izlediğimiz kareler artık gözümüzün önünde cereyan ediyor. Sesli komutlar, akıllı prizler, temassız işlemler, hareket algılıyıcılar, akıllı süpürgeler, anahtarsız kapı kilitleri, akıllı prizler, sesli asistanlar, vb. ürünlerin listesi uzayıp gidiyor. Özellikle pandemi sürecinde tüm dünyanın evde daha çok vakit geçirmesiyle birlikte evdeki akıllı ürünler daha çok ilgi çeker hale geldi.

KULLANIŞLI VE İLGİ ÇEKİCİ

Kim odadan içeri girince odanın aydınlık durumuna göre ışığın yanmasını istemez ya da ortam sıcaklığına göre siz evde değilken dahi, oda sıcaklığının kontrol edilerek eve geldiğinizde ortam sıcaklığının hazır olmasını veya izlemek istenilen film, dizi veya programın komutlarla anında tepki vermesini ve isteklerin yerine getirilmesini. Evet, bilim-kurgu filmlerinde kullanılan birçok ürün artık hayatımızda hem de artık uygun maliyetlerle.

AKILLI ASİSTANLAR HAYATIMIZDA Siri, Google, Alexa, Cortana gibi sesli asistanların akıllı telefonlar ile başlayan serüveni yavaş yavaş kendine bağımsız cihazlarda hayat bulmaya başlayınca ve artık ev, ofis gibi alanlarda kullanımlarının biraz daha kullanışlı hale gelmesiyle birlikte çok daha etkili olmaya başladı. Apple’ın HomePod modeli, Google’ın Home Serisi, Amazon’un Echo serisi gibi birçok sesli asistan güncel yaşamda kullanılır hale geldi. Aslında birçok kişinin ne gerek var dediği ürünler, maliyetleri de göz önüne alındığında oldukça kullanışlı ürünler olarak adlandırılmaya başlandı. En çok kullanılan akıllı asistanların maalesef halen Türkçe komutları stabil olarak yanıtlayamadığını belirmekte de fayda var. Spotify’dan müzik dinleme, televizyon ve müzik sisteminin ses kontörlü, kanal değiştirme, yemek siparişi verme, evdeki priz ve ışıkları açıp kapatma, hava durumunu, saati sesli olarak söyleme, randevu oluşturma, gelen mesajları okuma gibi birçok pratik fonksiyonu olan akıllı asistanların bizim dilimizi şimdilik konuşamaması gerçekten üzücü. 2019 yılı sonuna doğru Google Home uygulamasında ve sesli asistanlarında Türkçe dil desteğinin geleceği belirtilmişti. Ancak 2020 yılının sonlarına gelmemize rağmen halen Türkçe dil desteğinin aktive edilmediğini belirtmekte fayda var.

AKILLI AMPULLER Birçok markanın modelleri içerisinde kuşkusuz ev kullanımında en çok ilgi çeken ürünlerin başında akıllı ampuller geliyor. Birçok marka akıllı ampul modellerinde oldukça iddialı ürünlerini kullanıcılara sunuyor. 16 milyon renk kapasitesi ve Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, IFTTT uygulamalarıyla uyumlu çalışan ürünler hem eğlenceli ürünler olarak hem de kullanışlı ürünler olarak nitelendirilebilir. Özellikle evde sosyal medya çekimleri yapan kişiler için güzel bir ambiyans oluşturması sebebiyle ürünlere olan merak da her geçen gün artıyor.



