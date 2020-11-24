Pandemi döneminde sağlıklı yaşam ve giyilebilir teknolojiler

Değerli Hürriyet okurları, sizler için özel olarak hazırladığım yeni makalemde, günümüz teknolojileri içerisinde günlük hayatımızda en çok kullanılan ve ilgi gören teknolojilerden olan giyilebilir teknolojilerden ve sağlıklı yaşama pozitif etkisinden bahsedeceğim.
Dünya zorlu bir süreçten geçiyor ve tüm ülkelerin vatandaşları sağlığını korumak için çağrılara uygun davranarak mümkün olduğunca evden çıkmıyor. Tabii bu durum, yemek alışkanlıklarımızı değiştirmeden hayatımıza devam etmemiz ile herkesin ortak sorunu olan kilo alma problemiyle de insanları karşı karşıya bırakıyor.
SAĞLIKLI BESİNLER TÜKETİLMELİ
Pandemi sürecinden önceki yemek alışkanlıklarımızı, bu süreç ve sonrasında mutlaka değiştirmeliyiz. Hem vücut direncinin güçlenmesi hem de hareketsiz kalınan zamana göre vücudumuzda daha az yağlanma olması için bu gerçekten çok önemli. Kilo almak bir yana, vücut direncinin güçlü olması bağışıklık sistemimizi de güçlendireceğinden, dış etkilere ve hastalıklara karşı bizi çok daha iyi koruyacaktır.
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER
Giyilebilir teknolojiler hayatımıza adım attığından beri herkes yürüdüğü mesafeyi, hareketli kaldığı dakikaları, kaç saat oturduğunu, kaç saat uyuduğunu rahatlıkla ölçümleyebiliyor. Ürünlerin maliyetleri de oldukça düştüğünden herkes bu teknolojileri rahatlıkla kullanabiliyor. Özellikle anlık kalp ritmi ölçümü ve derin uyku takibinin en çok kullanılan özellikler arasında olduğunu söyleyebiliriz.
KALP RİTMİ ÖLÇÜMÜ
Kalp ritmi ölçümü ile günlük ani kalp ritmi değişiklikleri bildirildiği gibi aylık olarak da uygulama üzerinde kalp ritmi ölçümünün datası tutuluyor. Böylece ortalama kalp ritminize her an ulaşabiliyor ve vücudunuzda rahatsızlık hissettiğiniz anda nabzınızda bir değişiklik olup olmadığını ölçümleyebiliyorsunuz.
UYKU ÖLÇÜMÜ
Sağlıklı yaşamın en önemli noktalarından bir tanesinin gece uykusunun iyi alınması olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak, birçok kişi erken saatlerde yatsa ve uzun saatler uyusa dahi maalesef halsizlik ve uykusuzluk çeker. Kimileri de gece geç yatsa da, az saat uyusa da zinde ve dinç olarak güne devam eder. Bunun sebebi de derin uyku süresinin az veya çok olmasıdır. İşte bu bahsettiğim derin uyku süresini bazı akıllı saat ve akıllı bilekliklerimiz ölçümleyebilmekte ve kaç saat derin uyku uyuduğumuzu bize belirtmektedir. Derin uyku uyuyabilmemiz için yapmamız gerekenleri ise, uygulama içerisinde yer alan ve bir nevi sağlıklı yaşam koçu görevi gören sistemler bizlere net bir şekilde anlatmakta. Bu konuda kendini kanıtlamış ve profesyonelleşmiş birçok model var. Bu modeller içerisinden kullanımınıza yönelik olarak uygun modeli seçmeniz büyük rahatlık ve konfor sağlayacaktır.
OKSİJEN VE STRES ÖLÇÜMÜ
Gelelim oksijen ve stres ölçümüne. Kandaki oksijen ve günlük stres ölçümü bizi sağlıklı yaşama taşıyabilecek türde bilgileri her an aktarabiliyor ve bize birçok konuyu hatırlatabiliyor. Kandaki oksijen ölçümü nedir ve neden önemlidir sorusuna geldiğimizde ve geçtiğimiz yılları incelediğimizde bunu kontrol etmek için ayrı bir sağlık ekipmanına ihtiyaç duyulduğunu gözlemliyoruz. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle artık normal bir SpO2 seviyesine sahip olup olmadığımızı akıllı saatler ile kontrol edebiliyoruz. Bu ölçümlere göre kendinizi ayarlayabilirseniz, yaşam kalitenizin arttığını rahatlıkla göreceksiniz.
SPO2 NEDİR?
Kan basıncı ve kalp atım hızının yanı sıra, oksijen satürasyonu muayenede yapılan ilk ölçümlerden bir tanesidir. SpO2, oksijen doygunluğu olarak da bilinir ve kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyesini temsil eder. Kalp, normal olarak ortalama büyüklükteki bir yetişkinde dokulara dakikada yaklaşık 5000 ml kan pompalar ve dokulara dakikada 1000 ml oksijen verir. Kandaki oksijen seviyesi çok düşükse, vücut düzgün çalışamaz, bu duruma hipoksemi denir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
NORMAL KAN OKSİJEN DOYGUNLUĞU HANGİ DÜZEYDE OLMALI?
Normal koşullar altında, sağlıklı bir insanın kan oksijen doygunluğu seviyesi 90 ile 100 arasında olmalıdır. Kişinin kan oksijen doygunluğu seviyesinin, tamamlayıcı oksijen gibi herhangi bir dış yardım almadan normal seviyenin üzerine çıkma olasılığı çok düşüktür. Bununla birlikte SpO2 seviyesi normalin altındaysa, o kişide hipoksemi gelişme riski vardır. Bu durum doktorlar tarafından derhal tedavi gerektirir.
STRES ÖLÇÜMÜ
Araştırmalar, kısa süreli ve doğru yönetilen stresin, özellikle insan hayatının her alanında bilişsel performansı artırıcı etki yapabildiğini gösteriyor. Uzmanlar stresin doğru yönetilmesi ile bireyin daha sağlıklı ve başarılı bir hayat geçirebileceği görüşünde birleşiyor.
Ruh sağlığı uzmanları da esas sorunun stresten değil, stres anında verilen tepkilerden kaynaklandığını, dolayısıyla doğru yönetilen stresin, yaşam kalitesini olumlu etkileyeceğini aktarıyor.
Uzun süre strese maruz kalmanın, bağışıklık sistemini baskı altına aldığı, kanser dahil olmak üzere çok sayıda hastalığın gelişmesinde rol oynadığı da bilimsel veriler arasında yer alıyor. Bu yüzden stresi doğru yönetmek, hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından oldukça önemli diyebiliriz. Bu veriler ışığında teknolojinin hayatımıza ufak dokunuşlarla katabileceği büyük getirileri görüyorum. Kullandığımız bir akıllı saatin bizi motive etmesi ve sağlığımızı kollaması gerçekten çok önemli.
AKTİVİTE TAKİBİ
Günlük yaşantımızda evde, bahçede, sokakta, açık alanda, kapalı alanda, spor salonunda olmak üzere birçok farklı mekanda futbol, basketbol, tenis, fitness, yüzme, koşu, yürüyüş, pilates gibi spor aktivitesi gerçekleştirilebiliyoruz. Tabii pandemi sürecinde şimdilik sadece ev ve bahçe kısmındaki mekan ve aktivitelerini kullansak da, umarım önümüzdeki yıl yeniden sağlıklı yaşam alanlarımızın genişlemesiyle birlikte spor aktivitelerini de yeniden farklı mekanlarda gerçekleştirebilecek hale geleceğiz. Spor aktivitelerini gerçekleştirirken giyilebilir teknolojiden alabileceğimiz en büyük desteklerden bir tanesi ise, spor aktivitelerini otomatik olarak algılayarak kaydetmesi ve bize data olarak sunması. Kullanılan birçok modelde aktiviteyi otomatik olarak algılama özelliği var ve hangi aktiviteyi gerçekleştirirseniz, yaptığınız aktiviteyi otomatik olarak algılayıp data olarak saklayabiliyor. Bunun yanında kalp ritmi, stres ve oksijen ölçümü ile bu bilgileri kombinasyon haline getirerek sağlıklı yaşam noktasında kendinizin hangi durumda, nasıl hissettiğiniz hakkındaki bilgileri de anında sunuyor. Günde kaç litre su içtiğinizi, kaç fincan kahve tükettiğinizi de yine akıllı saatiniz aracılığıyla takip edebilir ve günlük hayatınız üzerinde kontrol kurabilmeniz için size yardımcı olur.
En kısa zamanda teknoloji ve sağlıkla dolu günleri kucaklamayı ümit ediyor ve gelecek makalemde bir araya gelinceye kadar siz değerli Hürriyet okurlarının sağlıklı ve teknolojiyle dolu günler geçirmesini diliyorum.
Pandemi döneminde sağlıklı yaşam ve giyilebilir teknolojiler
Değerli Hürriyet okurları, sizler için özel olarak hazırladığım yeni makalemde, günümüz teknolojileri içerisinde günlük hayatımızda en çok kullanılan ve ilgi gören teknolojilerden olan giyilebilir teknolojilerden ve sağlıklı yaşama pozitif etkisinden bahsedeceğim.
Dünya zorlu bir süreçten geçiyor ve tüm ülkelerin vatandaşları sağlığını korumak için çağrılara uygun davranarak mümkün olduğunca evden çıkmıyor. Tabii bu durum, yemek alışkanlıklarımızı değiştirmeden hayatımıza devam etmemiz ile herkesin ortak sorunu olan kilo alma problemiyle de insanları karşı karşıya bırakıyor.
SAĞLIKLI BESİNLER TÜKETİLMELİ
Pandemi sürecinden önceki yemek alışkanlıklarımızı, bu süreç ve sonrasında mutlaka değiştirmeliyiz. Hem vücut direncinin güçlenmesi hem de hareketsiz kalınan zamana göre vücudumuzda daha az yağlanma olması için bu gerçekten çok önemli. Kilo almak bir yana, vücut direncinin güçlü olması bağışıklık sistemimizi de güçlendireceğinden, dış etkilere ve hastalıklara karşı bizi çok daha iyi koruyacaktır.
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER
Giyilebilir teknolojiler hayatımıza adım attığından beri herkes yürüdüğü mesafeyi, hareketli kaldığı dakikaları, kaç saat oturduğunu, kaç saat uyuduğunu rahatlıkla ölçümleyebiliyor. Ürünlerin maliyetleri de oldukça düştüğünden herkes bu teknolojileri rahatlıkla kullanabiliyor. Özellikle anlık kalp ritmi ölçümü ve derin uyku takibinin en çok kullanılan özellikler arasında olduğunu söyleyebiliriz.
KALP RİTMİ ÖLÇÜMÜ
Kalp ritmi ölçümü ile günlük ani kalp ritmi değişiklikleri bildirildiği gibi aylık olarak da uygulama üzerinde kalp ritmi ölçümünün datası tutuluyor. Böylece ortalama kalp ritminize her an ulaşabiliyor ve vücudunuzda rahatsızlık hissettiğiniz anda nabzınızda bir değişiklik olup olmadığını ölçümleyebiliyorsunuz.
UYKU ÖLÇÜMÜ
Sağlıklı yaşamın en önemli noktalarından bir tanesinin gece uykusunun iyi alınması olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak, birçok kişi erken saatlerde yatsa ve uzun saatler uyusa dahi maalesef halsizlik ve uykusuzluk çeker. Kimileri de gece geç yatsa da, az saat uyusa da zinde ve dinç olarak güne devam eder. Bunun sebebi de derin uyku süresinin az veya çok olmasıdır. İşte bu bahsettiğim derin uyku süresini bazı akıllı saat ve akıllı bilekliklerimiz ölçümleyebilmekte ve kaç saat derin uyku uyuduğumuzu bize belirtmektedir. Derin uyku uyuyabilmemiz için yapmamız gerekenleri ise, uygulama içerisinde yer alan ve bir nevi sağlıklı yaşam koçu görevi gören sistemler bizlere net bir şekilde anlatmakta. Bu konuda kendini kanıtlamış ve profesyonelleşmiş birçok model var. Bu modeller içerisinden kullanımınıza yönelik olarak uygun modeli seçmeniz büyük rahatlık ve konfor sağlayacaktır.
OKSİJEN VE STRES ÖLÇÜMÜ
Gelelim oksijen ve stres ölçümüne. Kandaki oksijen ve günlük stres ölçümü bizi sağlıklı yaşama taşıyabilecek türde bilgileri her an aktarabiliyor ve bize birçok konuyu hatırlatabiliyor. Kandaki oksijen ölçümü nedir ve neden önemlidir sorusuna geldiğimizde ve geçtiğimiz yılları incelediğimizde bunu kontrol etmek için ayrı bir sağlık ekipmanına ihtiyaç duyulduğunu gözlemliyoruz. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle artık normal bir SpO2 seviyesine sahip olup olmadığımızı akıllı saatler ile kontrol edebiliyoruz. Bu ölçümlere göre kendinizi ayarlayabilirseniz, yaşam kalitenizin arttığını rahatlıkla göreceksiniz.
SPO2 NEDİR?
Kan basıncı ve kalp atım hızının yanı sıra, oksijen satürasyonu muayenede yapılan ilk ölçümlerden bir tanesidir. SpO2, oksijen doygunluğu olarak da bilinir ve kişinin kan dolaşımındaki oksijen seviyesini temsil eder. Kalp, normal olarak ortalama büyüklükteki bir yetişkinde dokulara dakikada yaklaşık 5000 ml kan pompalar ve dokulara dakikada 1000 ml oksijen verir. Kandaki oksijen seviyesi çok düşükse, vücut düzgün çalışamaz, bu duruma hipoksemi denir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
NORMAL KAN OKSİJEN DOYGUNLUĞU HANGİ DÜZEYDE OLMALI?
Normal koşullar altında, sağlıklı bir insanın kan oksijen doygunluğu seviyesi 90 ile 100 arasında olmalıdır. Kişinin kan oksijen doygunluğu seviyesinin, tamamlayıcı oksijen gibi herhangi bir dış yardım almadan normal seviyenin üzerine çıkma olasılığı çok düşüktür. Bununla birlikte SpO2 seviyesi normalin altındaysa, o kişide hipoksemi gelişme riski vardır. Bu durum doktorlar tarafından derhal tedavi gerektirir.
STRES ÖLÇÜMÜ
Araştırmalar, kısa süreli ve doğru yönetilen stresin, özellikle insan hayatının her alanında bilişsel performansı artırıcı etki yapabildiğini gösteriyor. Uzmanlar stresin doğru yönetilmesi ile bireyin daha sağlıklı ve başarılı bir hayat geçirebileceği görüşünde birleşiyor.
Ruh sağlığı uzmanları da esas sorunun stresten değil, stres anında verilen tepkilerden kaynaklandığını, dolayısıyla doğru yönetilen stresin, yaşam kalitesini olumlu etkileyeceğini aktarıyor.
Uzun süre strese maruz kalmanın, bağışıklık sistemini baskı altına aldığı, kanser dahil olmak üzere çok sayıda hastalığın gelişmesinde rol oynadığı da bilimsel veriler arasında yer alıyor. Bu yüzden stresi doğru yönetmek, hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından oldukça önemli diyebiliriz. Bu veriler ışığında teknolojinin hayatımıza ufak dokunuşlarla katabileceği büyük getirileri görüyorum. Kullandığımız bir akıllı saatin bizi motive etmesi ve sağlığımızı kollaması gerçekten çok önemli.
AKTİVİTE TAKİBİ
Günlük yaşantımızda evde, bahçede, sokakta, açık alanda, kapalı alanda, spor salonunda olmak üzere birçok farklı mekanda futbol, basketbol, tenis, fitness, yüzme, koşu, yürüyüş, pilates gibi spor aktivitesi gerçekleştirilebiliyoruz. Tabii pandemi sürecinde şimdilik sadece ev ve bahçe kısmındaki mekan ve aktivitelerini kullansak da, umarım önümüzdeki yıl yeniden sağlıklı yaşam alanlarımızın genişlemesiyle birlikte spor aktivitelerini de yeniden farklı mekanlarda gerçekleştirebilecek hale geleceğiz. Spor aktivitelerini gerçekleştirirken giyilebilir teknolojiden alabileceğimiz en büyük desteklerden bir tanesi ise, spor aktivitelerini otomatik olarak algılayarak kaydetmesi ve bize data olarak sunması. Kullanılan birçok modelde aktiviteyi otomatik olarak algılama özelliği var ve hangi aktiviteyi gerçekleştirirseniz, yaptığınız aktiviteyi otomatik olarak algılayıp data olarak saklayabiliyor. Bunun yanında kalp ritmi, stres ve oksijen ölçümü ile bu bilgileri kombinasyon haline getirerek sağlıklı yaşam noktasında kendinizin hangi durumda, nasıl hissettiğiniz hakkındaki bilgileri de anında sunuyor. Günde kaç litre su içtiğinizi, kaç fincan kahve tükettiğinizi de yine akıllı saatiniz aracılığıyla takip edebilir ve günlük hayatınız üzerinde kontrol kurabilmeniz için size yardımcı olur.
En kısa zamanda teknoloji ve sağlıkla dolu günleri kucaklamayı ümit ediyor ve gelecek makalemde bir araya gelinceye kadar siz değerli Hürriyet okurlarının sağlıklı ve teknolojiyle dolu günler geçirmesini diliyorum.
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