Merak edilen yeni jenerasyon akıllı ev teknolojileri

Bu makalemde sizlere, son zamanların popüler ürünleri haline gelen ve pandemi sürecinde iyiden iyiye ön plana çıkan akıllı ev teknolojilerinden ve yeni jenerasyon teknolojik ürünler ile ortaya çıkan yaşantımızdan bahsedeceğim.
Akıllı ev teknolojilerinin uzun yıllardır herkesin merakı olduğu göze çarpıyor. Öyle ki, izlediğimiz bilim-kurgu filmlerinde bilgisayarların yönetilmesi, yapay zeka ile evin içerisinde yer alan elektronik ürünlerin kontrolü, sesli komutlara cevap veren bir sesin olması her zaman ilgi çekici olmuştur.
GELECEK ARTIK KAPIMIZDA
Uzun yıllardır bilim-kurgu filmlerinde izlediğimiz kareler artık gözümüzün önünde cereyan ediyor. Sesli komutlar, akıllı prizler, temassız işlemler, hareket algılıyıcılar, akıllı süpürgeler, anahtarsız kapı kilitleri, akıllı prizler, sesli asistanlar, vb. ürünlerin listesi uzayıp gidiyor. Özellikle pandemi sürecinde tüm dünyanın evde daha çok vakit geçirmesiyle birlikte evdeki akıllı ürünler daha çok ilgi çeker hale geldi.
KULLANIŞLI VE İLGİ ÇEKİCİ
Kim odadan içeri girince odanın aydınlık durumuna göre ışığın yanmasını istemez ya da ortam sıcaklığına göre siz evde değilken dahi, oda sıcaklığının kontrol edilerek eve geldiğinizde ortam sıcaklığının hazır olmasını veya izlemek istenilen film, dizi veya programın komutlarla anında tepki vermesini ve isteklerin yerine getirilmesini. Evet, bilim-kurgu filmlerinde kullanılan birçok ürün artık hayatımızda hem de artık uygun maliyetlerle.
AKILLI ASİSTANLAR HAYATIMIZDA
Siri, Google, Alexa, Cortana gibi sesli asistanların akıllı telefonlar ile başlayan serüveni yavaş yavaş kendine bağımsız cihazlarda hayat bulmaya başlayınca ve artık ev, ofis gibi alanlarda kullanımlarının biraz daha kullanışlı hale gelmesiyle birlikte çok daha etkili olmaya başladı. Apple’ın HomePod modeli, Google’ın Home Serisi, Amazon’un Echo serisi gibi birçok sesli asistan güncel yaşamda kullanılır hale geldi. Aslında birçok kişinin ne gerek var dediği ürünler, maliyetleri de göz önüne alındığında oldukça kullanışlı ürünler olarak adlandırılmaya başlandı. En çok kullanılan akıllı asistanların maalesef halen Türkçe komutları stabil olarak yanıtlayamadığını belirmekte de fayda var. Spotify’dan müzik dinleme, televizyon ve müzik sisteminin ses kontörlü, kanal değiştirme, yemek siparişi verme, evdeki priz ve ışıkları açıp kapatma, hava durumunu, saati sesli olarak söyleme, randevu oluşturma, gelen mesajları okuma gibi birçok pratik fonksiyonu olan akıllı asistanların bizim dilimizi şimdilik konuşamaması gerçekten üzücü. 2019 yılı sonuna doğru Google Home uygulamasında ve sesli asistanlarında Türkçe dil desteğinin geleceği belirtilmişti. Ancak 2020 yılının sonlarına gelmemize rağmen halen Türkçe dil desteğinin aktive edilmediğini belirtmekte fayda var.
AKILLI AMPULLER
Birçok markanın modelleri içerisinde kuşkusuz ev kullanımında en çok ilgi çeken ürünlerin başında akıllı ampuller geliyor. Birçok marka akıllı ampul modellerinde oldukça iddialı ürünlerini kullanıcılara sunuyor. 16 milyon renk kapasitesi ve Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, IFTTT uygulamalarıyla uyumlu çalışan ürünler hem eğlenceli ürünler olarak hem de kullanışlı ürünler olarak nitelendirilebilir. Özellikle evde sosyal medya çekimleri yapan kişiler için güzel bir ambiyans oluşturması sebebiyle ürünlere olan merak da her geçen gün artıyor.
AKILLI PRİZLER
Akıllı prizler de tıpkı akıllı ampuller gibi ev ve ofis kullanımının vazgeçilmez teknolojik ürünleri olmaya aday. Birçok markanın çeşitli özelliklerde ürettiği prizler özellikle kettle, çay, kahve, lambader, kombi, klima gibi ürünlerin kullanımında kullanıcılara oldukça büyük kolaylıklar sağlıyor. Çeşitli kombinasyonlarla kullanılabilen prizler sayesinde kettle da istediğiniz saatte sıcak suyunuz hazır hale gelebiliyor, kahveniz hazır olabiliyor veya evin sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz.
HEM GÜVENLİ HEM PRATİK
Akıllı ev ürünleri içerişinde en çok dikkat çeken ürünlerin başında akıllı kapı zilleri geliyor. HD ve FHD özellikli olan kapı zilleri bulut depolama ve gece görüşü gibi ek özelliklerinin yanında alarm özellikleri ile hem kullanım açısından pratiklik sağlıyor hem de evin güvenliği arttırılmış oluyor. Siz evde yokken ziliniz çaldığında telefonunuza bildirim geliyor ve dilerseniz telefonunuz üzerinden zili çalan kişiye yanıt verebiliyor, telefon ile konuşur gibi karşılıklı görüşme yapabiliyorsunuz. Ayrıca ayarlardan etkinleştirilebilen özellik ile zil çalmasa dahi kapının önüne biri yaklaştığı zaman yine bildirim geliyor ve kısa süreli kayıt bulut depolamaya kayıt ediliyor. Eğer kameraya veya kapıya bir temas olursa aynı zamanda alarm da ötmeye başlıyor ve yine o anlar bulut depolamaya kayıt ediliyor. Böylece her an olay anına uzaktan erişebiliyor ve kaydı gerekli mercilere istediğiniz zaman iletebiliyorsunuz. Bu önemli ve pratik özellikli ürünlerin maliyetinin, yerine getirdiği görevler düşünülünce oldukça düşük olduğunu söyleyebilirim.
MOBİL UYGULAMA İLE GELEN KOLAYLIK
Akıllı cihazların kullanımında en büyük kolaylık sağlayan nokta tabii ki mobil uygulamalar. Mobil uygulamalar ile belirli rutin ve kurallar uygulamalara atanırken farklı ürünler ile kombinasyonlu kullanım imkanı sağlanıyor. Burada en önemli nokta seçmiş olduğunuz ürünlerin evrensel uygulama sistemleri ile uyumlu olması. Örnek vermek gerekirse, Apple HomeKit, Google Home veya Amazon Alexa ile uyumlu olan akıllı bir ürün aldığınızda farklı bir uygulamaya gerek kalmadan sesli komutlar ile tek noktadan cihazların ana işlevlerini sesli asistanlar üzerinden kullanabiliyor ve farklı rutinler yaratabiliyorsunuz. Satın almış olduğunuz üründe bu ürünlerin desteğinin veya IFTTT desteğinin olması oldukça önemli bir nokta diyebilirim.
IFTTT NEDİR?
IFTTT kısaltması aslında “if this then that” manasına gelir. Yani basitçe Türkçesi “bu olursa bunu yap” olarak çevrilebilir. Birçok uygulamayı bu sayede rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, Facebook hesabınızdan gerçekleştirdiğiniz paylaşımın, Twitter hesabından da otomatik olarak paylaşılmasını sağlayabilir. Önceden belirlemiş olduğunuz bir hashtag tweet içerisinde geçtiğinde sizi bilgi verilmesi, beğendiğiniz bir fotoğraf internet üzerinde paylaşıldığında Android telefonunuzun duvar kağıdının bu fotoğraf ile otomatik olarak değiştirilmesini, alışveriş merkezine yaklaştığınızda eşinize veya sevgilinize bir isteğin var mı mesajının otomatik olarak gönderilmesini, evden çıktığınızda ev internetinin otomatik olarak kapanmasını, eve yaklaştığınızda ev ışıklarının ve klimanın otomatik olarak çalışır hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Sınırsız kombinasyonlarla kullanabileceğiniz bu uygulama hayatı kolaylaştıran birçok özelliği bizlere sunuyor diyebiliriz. Bu sebeple satın alacağınız akıllı ev ürünlerinin bu uygulama ile uyumlu çalışması da oldukça önemli.
ÜRÜN MALİYETLERİ DÜŞTÜ
Geçtiğimiz yıllarda lüks malikanelerde, villalarda, lüks mekan ve otellerde görmeye alışık olduğumuz birçok ürüne artık düşük maliyetler ulaşabiliyor, ev ve ofislerimizde kullanabiliyoruz. Bugün sesli asistanların Türkiye fiyatları 300 ile 1.500 TL arasında değişirken, akıllı ampuller 100 TL ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satın alınabiliyor. Akıllı kapı zillerinin fiyatları ise 350 TL ile 1.000 TL arasında değişiyor.
Bir sonraki makalemde, özellikle sizlerin merak ettiği güncel yaşamın içerisinden konularla bir araya gelmek üzere, sevgiyle ve sağlıcakla kalmanızı dilerim.
Merak edilen yeni jenerasyon akıllı ev teknolojileri
Bu makalemde sizlere, son zamanların popüler ürünleri haline gelen ve pandemi sürecinde iyiden iyiye ön plana çıkan akıllı ev teknolojilerinden ve yeni jenerasyon teknolojik ürünler ile ortaya çıkan yaşantımızdan bahsedeceğim.
Akıllı ev teknolojilerinin uzun yıllardır herkesin merakı olduğu göze çarpıyor. Öyle ki, izlediğimiz bilim-kurgu filmlerinde bilgisayarların yönetilmesi, yapay zeka ile evin içerisinde yer alan elektronik ürünlerin kontrolü, sesli komutlara cevap veren bir sesin olması her zaman ilgi çekici olmuştur.
GELECEK ARTIK KAPIMIZDA
Uzun yıllardır bilim-kurgu filmlerinde izlediğimiz kareler artık gözümüzün önünde cereyan ediyor. Sesli komutlar, akıllı prizler, temassız işlemler, hareket algılıyıcılar, akıllı süpürgeler, anahtarsız kapı kilitleri, akıllı prizler, sesli asistanlar, vb. ürünlerin listesi uzayıp gidiyor. Özellikle pandemi sürecinde tüm dünyanın evde daha çok vakit geçirmesiyle birlikte evdeki akıllı ürünler daha çok ilgi çeker hale geldi.
KULLANIŞLI VE İLGİ ÇEKİCİ
Kim odadan içeri girince odanın aydınlık durumuna göre ışığın yanmasını istemez ya da ortam sıcaklığına göre siz evde değilken dahi, oda sıcaklığının kontrol edilerek eve geldiğinizde ortam sıcaklığının hazır olmasını veya izlemek istenilen film, dizi veya programın komutlarla anında tepki vermesini ve isteklerin yerine getirilmesini. Evet, bilim-kurgu filmlerinde kullanılan birçok ürün artık hayatımızda hem de artık uygun maliyetlerle.
AKILLI ASİSTANLAR HAYATIMIZDA
Siri, Google, Alexa, Cortana gibi sesli asistanların akıllı telefonlar ile başlayan serüveni yavaş yavaş kendine bağımsız cihazlarda hayat bulmaya başlayınca ve artık ev, ofis gibi alanlarda kullanımlarının biraz daha kullanışlı hale gelmesiyle birlikte çok daha etkili olmaya başladı. Apple’ın HomePod modeli, Google’ın Home Serisi, Amazon’un Echo serisi gibi birçok sesli asistan güncel yaşamda kullanılır hale geldi. Aslında birçok kişinin ne gerek var dediği ürünler, maliyetleri de göz önüne alındığında oldukça kullanışlı ürünler olarak adlandırılmaya başlandı. En çok kullanılan akıllı asistanların maalesef halen Türkçe komutları stabil olarak yanıtlayamadığını belirmekte de fayda var. Spotify’dan müzik dinleme, televizyon ve müzik sisteminin ses kontörlü, kanal değiştirme, yemek siparişi verme, evdeki priz ve ışıkları açıp kapatma, hava durumunu, saati sesli olarak söyleme, randevu oluşturma, gelen mesajları okuma gibi birçok pratik fonksiyonu olan akıllı asistanların bizim dilimizi şimdilik konuşamaması gerçekten üzücü. 2019 yılı sonuna doğru Google Home uygulamasında ve sesli asistanlarında Türkçe dil desteğinin geleceği belirtilmişti. Ancak 2020 yılının sonlarına gelmemize rağmen halen Türkçe dil desteğinin aktive edilmediğini belirtmekte fayda var.
AKILLI AMPULLER
Birçok markanın modelleri içerisinde kuşkusuz ev kullanımında en çok ilgi çeken ürünlerin başında akıllı ampuller geliyor. Birçok marka akıllı ampul modellerinde oldukça iddialı ürünlerini kullanıcılara sunuyor. 16 milyon renk kapasitesi ve Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, IFTTT uygulamalarıyla uyumlu çalışan ürünler hem eğlenceli ürünler olarak hem de kullanışlı ürünler olarak nitelendirilebilir. Özellikle evde sosyal medya çekimleri yapan kişiler için güzel bir ambiyans oluşturması sebebiyle ürünlere olan merak da her geçen gün artıyor.
AKILLI PRİZLER
Akıllı prizler de tıpkı akıllı ampuller gibi ev ve ofis kullanımının vazgeçilmez teknolojik ürünleri olmaya aday. Birçok markanın çeşitli özelliklerde ürettiği prizler özellikle kettle, çay, kahve, lambader, kombi, klima gibi ürünlerin kullanımında kullanıcılara oldukça büyük kolaylıklar sağlıyor. Çeşitli kombinasyonlarla kullanılabilen prizler sayesinde kettle da istediğiniz saatte sıcak suyunuz hazır hale gelebiliyor, kahveniz hazır olabiliyor veya evin sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz.
HEM GÜVENLİ HEM PRATİK
Akıllı ev ürünleri içerişinde en çok dikkat çeken ürünlerin başında akıllı kapı zilleri geliyor. HD ve FHD özellikli olan kapı zilleri bulut depolama ve gece görüşü gibi ek özelliklerinin yanında alarm özellikleri ile hem kullanım açısından pratiklik sağlıyor hem de evin güvenliği arttırılmış oluyor. Siz evde yokken ziliniz çaldığında telefonunuza bildirim geliyor ve dilerseniz telefonunuz üzerinden zili çalan kişiye yanıt verebiliyor, telefon ile konuşur gibi karşılıklı görüşme yapabiliyorsunuz. Ayrıca ayarlardan etkinleştirilebilen özellik ile zil çalmasa dahi kapının önüne biri yaklaştığı zaman yine bildirim geliyor ve kısa süreli kayıt bulut depolamaya kayıt ediliyor. Eğer kameraya veya kapıya bir temas olursa aynı zamanda alarm da ötmeye başlıyor ve yine o anlar bulut depolamaya kayıt ediliyor. Böylece her an olay anına uzaktan erişebiliyor ve kaydı gerekli mercilere istediğiniz zaman iletebiliyorsunuz. Bu önemli ve pratik özellikli ürünlerin maliyetinin, yerine getirdiği görevler düşünülünce oldukça düşük olduğunu söyleyebilirim.
MOBİL UYGULAMA İLE GELEN KOLAYLIK
Akıllı cihazların kullanımında en büyük kolaylık sağlayan nokta tabii ki mobil uygulamalar. Mobil uygulamalar ile belirli rutin ve kurallar uygulamalara atanırken farklı ürünler ile kombinasyonlu kullanım imkanı sağlanıyor. Burada en önemli nokta seçmiş olduğunuz ürünlerin evrensel uygulama sistemleri ile uyumlu olması. Örnek vermek gerekirse, Apple HomeKit, Google Home veya Amazon Alexa ile uyumlu olan akıllı bir ürün aldığınızda farklı bir uygulamaya gerek kalmadan sesli komutlar ile tek noktadan cihazların ana işlevlerini sesli asistanlar üzerinden kullanabiliyor ve farklı rutinler yaratabiliyorsunuz. Satın almış olduğunuz üründe bu ürünlerin desteğinin veya IFTTT desteğinin olması oldukça önemli bir nokta diyebilirim.
IFTTT NEDİR?
IFTTT kısaltması aslında “if this then that” manasına gelir. Yani basitçe Türkçesi “bu olursa bunu yap” olarak çevrilebilir. Birçok uygulamayı bu sayede rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, Facebook hesabınızdan gerçekleştirdiğiniz paylaşımın, Twitter hesabından da otomatik olarak paylaşılmasını sağlayabilir. Önceden belirlemiş olduğunuz bir hashtag tweet içerisinde geçtiğinde sizi bilgi verilmesi, beğendiğiniz bir fotoğraf internet üzerinde paylaşıldığında Android telefonunuzun duvar kağıdının bu fotoğraf ile otomatik olarak değiştirilmesini, alışveriş merkezine yaklaştığınızda eşinize veya sevgilinize bir isteğin var mı mesajının otomatik olarak gönderilmesini, evden çıktığınızda ev internetinin otomatik olarak kapanmasını, eve yaklaştığınızda ev ışıklarının ve klimanın otomatik olarak çalışır hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Sınırsız kombinasyonlarla kullanabileceğiniz bu uygulama hayatı kolaylaştıran birçok özelliği bizlere sunuyor diyebiliriz. Bu sebeple satın alacağınız akıllı ev ürünlerinin bu uygulama ile uyumlu çalışması da oldukça önemli.
ÜRÜN MALİYETLERİ DÜŞTÜ
Geçtiğimiz yıllarda lüks malikanelerde, villalarda, lüks mekan ve otellerde görmeye alışık olduğumuz birçok ürüne artık düşük maliyetler ulaşabiliyor, ev ve ofislerimizde kullanabiliyoruz. Bugün sesli asistanların Türkiye fiyatları 300 ile 1.500 TL arasında değişirken, akıllı ampuller 100 TL ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satın alınabiliyor. Akıllı kapı zillerinin fiyatları ise 350 TL ile 1.000 TL arasında değişiyor.
Bir sonraki makalemde, özellikle sizlerin merak ettiği güncel yaşamın içerisinden konularla bir araya gelmek üzere, sevgiyle ve sağlıcakla kalmanızı dilerim.
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