Akıllı telefonların dünü, bugünü ve geleceği

Son çeyrek asrın en dikkat çekici ürünleri kuşkusuz cep telefonları ve akıllı telefonlar oldu. İlk çıktığı zamanlarda bizleri kablo karmaşasından, ev ve iş yerlerinde, kulübelerde telefon başında beklemekten kurtaran cep telefonu ilk çıktığında herkesin gözde ürünü olabileceği tahmin edilse de, teknolojisinin bu kadar gelişip ileri gideceği tahmin edilemiyordu.

ÖNCE ÇAĞRI CİHAZI, ARDINDAN ARAÇ TELEFONU DEVRİLDİ Cep telefonları ortaya ilk çıktığında karşısında telefon kulübeleri, çağrı cihazları ve araç telefonları vardı. Baz istasyonlarının çok yaygın olmaması sebebiyle ilk zamanlarında kapalı alanlarda çekim kalitesi düştüğünden ve kullanım maliyetinin yüksek olması sebebiyle sadece belirli kesimler tarafından kullanabiliyordu. Çekim alanlarının kısa sürede geliştirilmesi ve yaygınlaşmasına, bir de düşen ürün ve hat maliyetleri eklenince, cep telefonları büyük bir hızla çağrı cihazı ve araç telefonlarını tarihin tozlu sayfalarına gönderdi diyebiliriz.

TELSİZ VE DECT TELEFONLAR DA GELİŞİMDEN NASİBİNİ ALDI Teknolojinin gelişimiyle cep telefonları yavaş yavaş zincirlerini kırmaya başladı ve yalnızca kablosuz, mekan bağımsız konuşma aracı olmaktan çıktı ve teknolojisi beklenenden hızlı gelişti. Çağrı cihazı, araç telefonu derken, cep telefonu kullanımında hat maliyetlerinin azalması ve gelişen kablosuz ağ teknolojileri, IP telefonların da gelişmesiyle birlikte ev ve iş yerlerinde kullandığımız telsiz telefonlar ile dect telefonların da sonunu getirdi.

CEP TELEFONU ARDINDAN GELEN AKILLI TELEFONLAR Cep telefonları tüm dünyada mükemmel bir iletişim aracı olarak tanımlanırken, bu ürünlerin ufak boyutta olanları makbuldü. İlk başlarda sadece konuşma görevi gören, akabinde kısa mesaj servisi aktive edilen cep telefonlarının ekranının ve boyutunun büyük olmasının bir önemi yoktu. Ne kadar küçük boyut, o kadar pahalı demek oluyordu. Bu kavram, cep telefonlarında web benzeri bir dil olan wap erişiminin aktif olmasıyla birlikte yavaş yavaş değişmeye başladı. Farklı markaların liderlik koltuğunda oturduğu zamanları hatırlayanlar çok iyi bilir, bazı ufak tasarıma sahip modeller herkesin hayallerini süslerken, yavaş yavaş büyük ve yazı yazılması biraz daha kolay, hatta renkli ekranı olan modeller baş gösterir ve fiyat olarak da dönemin popüler telefonlarından daha pahalı fiyatlarla sunulur hale gelmişti.

TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ TELEFON DÜNYASINDA LİDERLİK SIRALAMASINI DA DEĞİŞTİRDİ Cep telefonu pazarında dönemin en inovatif ve en ufak ürünlerini üreten, %90’lara varan pazar payını neredeyse 3-4 markanın oluşturduğu bir dönemden, farklı bir döneme geçiş başlıyordu. Artık küçük olan değil, büyük ve renkli ekranlı, hafızası geniş, kamerası olan ürünler istenmeye, hatta e-postaların okunabileceği ve internete girebilen modellerin talep görmeye başladığı bir dönem gelmişti. Durum böyle olunca da yeni markalar, yeni üreticiler ortaya çıkmaya başladı.

YENİ MARKALAR ÇOK HIZLI GİRİŞ YAPTI Mevcut markaların ölü toprağı serpilmişliğinden mi? Kendilerine çok güvendiklerinden mi? Yoksa yeterince konsantre olamadıklarından ve Ar-Ge yatırımı yapmadıklarında mıdır? Bilinmez ama dönemin güçlü firmaları teknolojinin gelişimine ve akıllı telefonların ortaya çıktığı zamana ayak uyduramadı. Cep telefonu dünyasının liderleri yerinde sayarken, yeni firmaların akıllı telefon ve bununla birlikte yazılım üretimine girmesiyle birlikte sektörde tüm dengeler değişti.

YENİ LİDERLER, YENİ ÜRÜNLER, YENİ TEKNOLOJİLER Akıllı telefonların ve bununla birlikte yazılımların gelişmesiyle birlikte sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları bu noktada devreye girdi. Açık kaynak kodlu olan ve birçok marka tarafından kullanılan Android işletim sistemi ve kapalı kaynak kodlu olmasıyla birlikte güçlü ve stabil bir işletim sistemi olan iOS, sektörü bambaşka bir boyuta getirdi. Siz değerli Hürriyet okurları için özel olarak hazırlayacağım yeni makalemde akıllı telefonların gelişimi, sektörün şu anki durumu ve geleceği hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşacağım. Yeni makalemde sizlerle bir araya gelinceye kadar sağlıkla ve teknolojiyle kalmanızı dilerim…