Ramazan'da Avrupa'dan Türkiye'ye para transferi yapacaklar dikkat!

Bu sene Ramazan dönemine dünyada ve Türkiye'de oldukça farklı koşullarda giriliyor. Dünyayı etkisi alan koronavirüs ve virüsün yayılmasına karşı alınan önlemlerle birlikte, bu sene insanlar Ramazan ayını evlerinde karşılayacak ve geçirecekler. Diğer yandan seyahat kısıtlamalarının devam edeceği ve gurbetçilerin Ramazan bayramında daTürkiye’ye gelemeyecekleri öngörülüyor.

Tüm bu koşullarda para transferi yapması gerekenlerin imdadına ise çevrimiçi ve mobil para transferi seçeneği yetişecek. Bu hizmetlere ihtiyacın her zamankinden daha çok olacağı öngörülüyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen para transferi şirketlerinden biri olan TransferGo’nun Türkiye Büyümeden Sorumlu Ülke Müdürü Senem Öztürk Ergüvenoğlu, Ramazan döneminde para transferi işlemi yapacaklara çok önemli ve kritik uyarılarda bulundu ve dikkat edilmesi gerekenlerin altını çizdi. Ergüvenoğlu, “Ramazan dönemi genelde yurt dışında yaşayan Türklerin, Türkiye'deki yakınlarına ve ihtiyaç sahiplerine sıkça para transferi yaptıkları bir dönem olarak geçer. Yine bu dönemde Türkiye’ye yönelik bağış transferlerinde de artış gözlemleniyor. Özellikle ufak tutarda olan uluslararası para transferlerinin maliyeti, transferin kendisinden bile pahalıya denk gelebiliyor. Diğer bir risk de bağış transferlerinin suistimale çok açık olmaları. Bu yüzden para transferi yapacaklara dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Her zaman maliyetleri öngörürken, göndericinin yatırdığı para ve alıcının eline geçecek olan paranın arasında oluşan para farkına bakmak gerekiyor” dedi.

Ergüvenoğlu’na göre, para transferi yapacak herkesin dikkat etmesi gereken noktalar şunlar:



Eğer yabancı para biriminden Türk lirasına gönderim yapılıyorsa, firmanın sunduğu kura mutlaka dikkat edin. Göndericiler, ortalama piyasa kurundan ne kadar farklı bir kur farkı uygulanıyor, buna bakmalı.

Para transferi emrinizi verdikten sonra, paranın alıcıya geçeceği süre içerisindeki kur dalgalanmalarından etkilenmemek oldukça basit. Kuru, para transferi emrini verdiğinizde sizin için sabitleyen firmalarla ilerleyin. Bu şekilde transferiniz ne kadar sürerse sürsün kur dalgalanmasından etkilenmezsiniz.

Önemli bir diğer maliyet kalemi firmanın aldığı komisyon tutarıdır. Bu bazen sizden ekstra talep edilir, bazen de yatırdığınız para tutarından kesilir. Bu gibi ekstra maliyetlere dikkat edin. Özellikle dijital uygulamalarda farklı ekranlarda gösterebilecek ekstra maliyetleri takip edin ve kaçırmayın.

Yine alıcı tarafında öngörülemeyen ekstra maliyetler de olabiliyor (Özellikle paranın karşı tarafa döviz olarak geçtiği durumlarda). Bunun için aynı alıcı kuruma daha önce para transferi yapmış kişiler varsa mutlaka deneyimlerini sorun. Özellikle bu tip deneyimlerin paylaşıldığı forumlarda ve sosyal medya gruplarında araştırma yapıp fikir sahibi de olabilirsiniz.