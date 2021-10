Far Cry 6 bizlere neler sunabilir?

Uzun bir süredir oyun dünyası Far Cry adı altında ilerleyen yapımlarla buluşuyor. 2004 yılından beri 5 ana oyun ve birçok yan oyunla eğlenceli dakikalar geçirdik. Şimdi artık 6 numaralı ana oyunu görme vakti.

Oyunla ilgili beklentilerimiz her yeni Far Cry oyununda biraz daha ileriye gidiyor elbette. Bu konuda geliştirici ekipten isimlerin yorumlarını dinleme ve izleme fırsatımız oldu. Neler düşünüyorlar, Far Cry 6 hangi motivasyonda ortaya çıktı ve nasıl gelişti onlardan dinledik. Şimdi notlarımızı sizlerle paylaşma vakti.

Yapım genel anlamda bir devrimi merkeze alan ve bunun etrafındaki senaryoyu sizle birlikte yoğuran bir noktada. Baktığınızda çoğu Far Cry oyununda benzer dinamikleri görebilirsiniz. Fakat bu defa daha farklı bileşenler elimizin altında. Far Cry 6 tropikal ortamlara ve vahşi yaşama, bununla beraber şiddet dolu bir oynanışa geri dönüyor.

Bazı şeyler geri dönerken aslında bakmamız gereken nokta nelerin değişip nelerin sabit kaldığıdır. Bu durum bize bir oyunun ne kadar sevilebilir ve oynanabilir derecesini de üstü kapalı olarak verir. Far Cry 6, Karayip Adaları’ndaki Yara isimli bir adanın, zehirlenmiş politik ikliminde iyiden iyiye işlerin sarpa saracağı bir noktada resmen elimize fitili yakılmış bir bomba gibi geliyor.

Şaşırdınız mı? Hayır. Heyecanlı mı? Evet! Bu noktada geliştirici ekibin önüne şu soru ve çıkış yolu geliyor. Daha önce Far Cry oyunlarında yapılmamış bir başkent dokusu ihtiyacı oluşuyor. Bu soruyu cevaplarken ise Küba’da sahip olduklarınızla yetinmek anlamına gelen Resolver kavramı onları cezbediyor. Sonra zaten taşlar da yerine oturuyor. Zamanın içinde donmuş bir an gibi bir deneyim aslında hedeflenen.

Anton Castillo’nun kurgusal Yara adasındaki hikayesi, bu hikâyeye Libertad gerilla örgütüne katılarak dahil olan Dani Rojas ve karmaşık bir ilişki ağı bizi bekliyor. Castillo’nun oğlunu başa getirme çabaları sırasında ülke çapındaki bir isyanı körüklemesi de başlı başına bu hikayenin alev topuna dönmesini sağlıyor.

Yara’nın hikayesinde önemli bir nokta Castillo’nun Viviro’sudur. Zararlı kimyasallar ile genetiğinde oynamalar yapılan tütün bitkilerinden elde edilen ve kanseri tedavi eden mucizevi bir ilaçtır. Viviro fikri de aslen hepimizi şaşırtan bir deneyimle senaryoda yerini buluyor. Narrative Director Navid Khavari’nin şahsi deneyimi olarak buraya adım atıyor. Kanseri yenmiş biri olarak bu hikayede hepimizin hayatına dokunacak, ekranlardan kalbimize işleyecek bir köprü kuruyor. Gerçekten çok hoş bir temas.

Bu ince detay gibi Ubisoft’un son yıllarda çıkardığı çoğu yapımında tarihi içerikler, güçlü siyasi ve günümüz benzeri ortamlar ya da yakın gelecek deneyimleri görebiliyoruz. Burada da bir devrim ve onun arifesindeki coğrafya için yüzeysel olmayan bir çalışma gerçekleşmiş. Bu durum artık bir alışkanlıktan çok dahasını işaret ediyor Ubisoft tarafında. Geliştirici ekip içinde akademisyenlerden oluşan bir kadro mevcut. Tarihçiler, coğrafyacılar ve siyaset bilimciler olmak üzere işlenecek konular hakkında veri toplayarak işleniyor. Sonrasında da etnik yapısına kadar ince ince işlenmiş Yara adası ve onunla birlikte yaşayan halkı ortaya çıkıyor.

Birkaç Far Cry 6 görseline baktığınızda ana ilham kaynağının Küba olduğunu hemen idrak edebilirsiniz. Dönemsel olarak 1950’lerden sonra Dominik Cumhuriyeti, Peru, Kolombiya ve Nikaragua gibi yerlerden de oldukça fazla cımbızladıkları ilhamlar olmuş. Bunların hepsi iyi yönde ve deneyimi arttıran bileşenler. Anlatılanlar, görülenler ve hissedilenleri ölçtüğümüzde, tarih ve siyaset ile ilginiz varsa bu yapımdan daha fazla keyif almanız ve altını üstüne getirerek ilerlemeniz olası diyebiliriz. Bildiğiniz gibi yine okunacak notlar ve benzer küçük detaylar yapımda bizi bekleyecek.

Peki ya kötü adamlar? Far Cry serisinde 3 ve 5 bence en iyi kötü adam karakterine sahip yapımlardı. Vaas ve Father cidden kimlikleri gereği birbirlerinden ayrılan ama deliliğin sınırlarını çiz deseler iki ucunu bu iki karakterde birleştirerek bitirebileceğim netlikte isimlerdir. Bununla birlikte bu isimler DLC olarak Far Cry 6’ya geri dönecekler.

Nereden bakarsak bakalım, Far Cry 6 devasa boyutlarda işlenmiş bir dünya verisiyle, “Bi’ dünya veriyle” geliyor. Burada kelime esprisi yapma niyetim yoktu fakat anlatılanları dinledikten, konulara verilen önemi gördükten ve binlerce fotoğraf, saatlerce video gibi kallavi rakamları duyduktan sonra bu espriden kaçamadım. Evet Yara adası oluşturulurken gerçek dünyanın detaylarının resmen suyu sıkılmış, ıncık cıncık edilmiş ve oyuna eklenmiş. Bu konuyla alakalı alanında uzman ve mükemmeliyetçi insanlar ile çalışılmış. Açık dünya oyunlarda çoğumuz “birbirine benzeyen bölümler” gibi gerçekten mide bulandırıcı konulardan şikayet eder. Haklıyız, bir evin odasının, evlerin ya da komple kopyala-yapıştır görev serilerinin olması bizleri hiçbir zaman mutlu etmez. Etmemesi de gerekiyor zaten!

Bu konuda Yara üzerinde oldukça fazla düşünülmüş. Yara’nın gerillaların uğruna savaştığı, kültürel olarak bir anısı olan, kendi başına bir ikon olmasını istemişler. 1400’lerden günümüze farklı zaman dilimleri ile bazı konuları geliştirip oyuna entegre etmişler. Bir dünya yaratmak kolay değil elbette, ama bütün konuyu da dünya olarak burada konumlamamak lazım. Dani Rojas karakteri de oldukça güçlü ve kıvılcım niteliğinde biri. “Devrimin yıldızı” tabiri onun için rahatlıkla söylenebilir. Hikayesini oyun boyunca dinleyeceğiz. Hayatta kalması için sürekli savaşması gereken bir yerde yollarımız kesişiyor kendisi ile ve Yara’nın kaderini birlikte yaşamaya başlıyoruz. Oyun boyunca ona yardımcı olarak yancı karakterleri de unutmamak lazım.

Bugüne kadar çoğu oyunda etraftaki ıvır zıvırları toplayarak icatlar yapma fikri hep bilindik bir deneyimdir. Lakin bunun bir felsefe olabileceği ve “kendine yetebilmek” ile bağlanabileceğini ben şahsen bu yaşıma kadar hiç böyle yorumlamamıştım. Ufkum açıldı desem yeridir. Keşfedilebilecek o kadar çok şey ile birlikte bu felsefe bize neler sunacak açıkçası merak ediyorum. Sürprizlere açık bir oynanış ve heyecan fırtınası üzerine Yara’nın dokusu gerçekten değişik bir deneyim olacak.