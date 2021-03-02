Watch Dogs Legion Online ile Heyecanlı Bir Macera!

Watch Dogs serisine oldum olası hayran olan biri olarak geçtiğimiz ay Ubisoft’un özel bir etkinliğine katılıp Watch Dogs Legion Online modunu çıkışından önce deneme fırsatı buldum.

Öncelikle tek kişilik oyun modunu oynamadıysanız içerik size biraz ilginç gelebilir. Hikayenin gidişatı ve neler yapabileceğinizi görmeniz, online ortamda işinizi ve anlamanızı kolaylaştıracaktır. Tek kişilik oyunda yapabildiğiniz çoğu mekanik online ortamda da geçerli.

Oyunun en önemli noktası şehrin farklı yerlerinde dağılmış yetenekli vatandaşlarla bir ekip kurmak ve bununla görevleri başarmak iken, online tarafta artık diğer 3 arkadaşınız ile birlikte kuracağınız grupta etraftan yetenekli vatandaşlar ile bir ekip oluşturmak ve görevlerin peşinden koşma evresine geçmeniz gerekiyor.

Bu noktada bazı görevler kolay iken bazıları gerçekten zorlayıcı. Ekibinizde olacak kişilerin yetenekleri ve kullandıkları silahlar bu konumda oldukça önem kazanıyor. Hatta bu konuda kendiniz ve grubunuzdaki 3 arkadaşınız ne kadar çok insan stoklar ise, çatışmalarda ya da görevin bir yerinde öldüklerinde envanterinizdeki diğer bir kişi ile yola devam etme şansına sahip oluyorsunuz. Ölen birinin tekrar ekibinize katılması kısmında da kalıcı olarak ölme aşaması yerine belli bir bekleme süresi üzerinden hesap yapılıyor. O nedenle takım arkadaşlarınız dahil birden çok karakteri seçmesi ve bu konuda geniş bir yelpazede birbirine yakın yetenekli karakterlerin bolca elde tutulması önemli. Silah kullanabilen birini kaybettiğinizde bir anda elinizde İngiliz anahtarı tutan bir işçi ile görevi tamamlama aşamasında kalmanız tüm akışı zora sokabilir.

Watch Dogs Legion’un İngiltere’si gerçekten şahane. Orada olmak, oynamak ve şehri izlemek büyük keyif. Şehrin üzerine dağılmış PVP ve PVE mantıklı görevler bize hem etrafı gezmemizi hem de bazı yerlerden geçerken rasgele o etkinliklere dahil olmamızı sağlıyor. Oyunun tek kişilik senaryo modunda görebileceğiniz çoğu top sektirme gibi şeyler online tarafında da bulunuyor. Hatta gerçek anlamda sinir katsayınızı arttıracak kadar strese bile sokabilir o top sektirme deneyimi. Tek kişilikte yapamayıp bırakmış biri olarak özel etkinlikte diğer arkadaşlarla girip “ben 5 sektirdim ZAAAA” diye muhabbet dönmesi bir noktadan sonra cidden sokakta top sektiriyormuşçasına insanı kızdırıyor.

Oyunun genel gidişatı ekibinizle birlikte farklı görevleri yerine getirmek üzerine kurulu, yukarıda da dediğim gibi PVP ve PVE kısmında dönüyor. Bazı görevlerde belli bir yere topluca gitmeniz gerekirken, bazı noktalarda da ekibi ikiye bölmeniz ve haritada belli yerleri ayrı ayrı tutmanız ya da savunmanız / ele geçirmeniz isteniyor. Görevlerin amacı ve çapı büyüdükçe oyunun sizden beklediği şeyler de değişiyor. Daha büyük alanlar, daha çok düşman ve daha çok dert içeriyor. Aynı zamanda da daha fazla eğlence ve daha derin strateji yapmanız, üstesinden geleceğiniz oranda belaya bulaşmanız, gerektiğinde de kaçmanız şeklinde son buluyor.

PVP modunda ise Spiderbot Arena isimli dronelarınız ile birbirinizle kapışabileceğiniz Quake tarzı bir ortam sunulmuş. Shotgun, lazer tüfekler, roketler havalarda uçuyor. Gerçekten muazzam keyifli bir ortam ve size Watch Dogs Legion içinde bambaşka bir oyun keyfi sunuyor. Klasik skor odaklı ve çok uzun süre oynanabilme imkanı olmasa da müthiş bir heyecan diyebilirim.

Watch Dogs Legion Online yapısı 9 Mart’tan sonra aktif olacak ve ücretsiz olarak sunulacağını düşündüğümüzde, İngiltere’nin tozunu atmak için arkadaşlarımızla toplanmak için yeni bir bahanemiz olacak!