Star Wars: Squadrons ile yeni bir başlangıç

Popüler kültürün en büyük oyuncularından olan Star Wars serisi yıllar içinde farklı platformlarda yüzlerce oyunla karşımıza çıktı. Geçmişte özellikle C64 ve Amiga dönemini yaşamış benim gibi oyuncular için her ünlü filmin bir oyunu da yanında aperatif olarak piyasaya çıkardı. Robocop, Terminator, Batman ve aklınıza gelebilecek çoğu ünlü yapım mutlaka platform oyunu olsa bile piyasada yerini bulurdu. Bu konuda bazı Star Wars oyunları kendini ana senaryodan ayırıyor ve size özgün oynanış, hikaye ve karakter kurgusu sunarken bazıları ise hikayeyi tekrar yaşatıyordu. Peki neden biz oyuncular izlediğimiz bir şeyi oynamak istiyorduk?



Bunun sebebi belli. Küçükken Brezilya formasını giyerek “Ronaldo!” diye kaleye şut çekmiş olmamız aslında tüm sorunun cevabı. Orada olmak istiyorduk. Gücün aydınlık ya da karanlık tarafında yer almak, gidişatı değiştirebilmek, farklı sonları görebilmek, ya da sadece o kokpitlerin içinde yer alıp o kaskı takabilmekti bütün hedef.



Gel zaman git zaman çıkan multiplayer akınları ile birlikte çok oyunculu olarak o efsane savaşları gerçekleştirebiliyor, Lightsaber’ları kuşanıp ünlü karakterleri seçerek güce denge getirebiliyorduk. Şöyle bir dönüp geriye bakıyorum, Gamespot’un hazırladığı harika bir makaleden aldığım referansa göre 1982: Star Wars: The Empire Strikes Back (Atari 2600) ile başlayan bu heyecanın son üyesindeyiz.



Star Wars: Squadrons birçok oyunculu it dalaşı üzerine kurgulanmış adrenalin yüklü bir oyun. Öncelikle oyun oldukça hızlı. Hızlı entegre olmanız, karar vermeniz, saldırmanız ya da savunmanız bekleniyor. İki farklı tarafta dörder tane olmak üzere toplam sekiz gemimiz bulunuyor. Imperial tarafının filosunda TIE/LN Fighter, TIE/SA Bomber, TIE/IN Interceptor ve TIE/RP Reaper gemileri mevcut. Filmlerde gördüğünüz ikonik gemileri görünce insanın bir içi titriyor. En azından Dark Side tarafını seven biri olarak hangar ekranında uzunca bir süre gemilerin detaylarını süzmedim desem yalan olur. New Repuclic’in hangarında ise T-65 X-WING, BTL Y-WING, RZ-1 A-WING Interceptor ve UT-60D U-WING Support Craft gemileri yer alıyor.



Oyun içinde bu gemileri seçerek dilediğiniz gibi oynama özgürlüğüne sahipsiniz fakat 1 şartla. Oyun 5v5 bir it dalaşı kurgusunda olduğundan ötürü mantıklı bir şekilde oyun kurgunuzu uzay alanına yaymanız gerekiyor. Yukarıda saydığım dörder gemi aslında birer sınıfı temsil ediyor. Savaşçı, Önleme, Bombalama ve Destek sınıflarının üyeleri bu gemiler ile oyun kurgunuzu oluşturabilirsiniz.







Baştan söyleyelim, oyun bir miktar zor. Yıllardır Star Wars hayranı olsanız bile uçuş mekaniklerine alışmanız biraz zaman alacak. Oynanış açısından ivmelenme, motor, kalkan ve silahlar arasında gücü transfer etme, her geminin farklı manevra kabiliyeti, hızlanma, kalkan dayanıklılığı, gövde dayanıklılığı ve ulaşabileceği maksimum hız gibi sabit değişkenleri bir arada yönetmeye çalışıyorsunuz. Oyunun sizi özgür bıraktığı nokta da gemilerin özelleştirilebilme seçeneği. 7 farklı kategoride geminizin üzerinde bulunan saldırı ve savunma silahlarını, motorları, yansıtıcı kalkanları, tamir Droidlerini dahi özelleştirebiliyorsunuz. Farklı yüzdesel baremlerde artı ve eksi kazanımlar elde edebiliyorsunuz. Bunu yapabilmek için oyunun sunduğu kariyer basamaklarını tırmanmak, maçlardan iyi skorlar çıkartarak pilotluğunuzu iyi bir konumda tutmanız gerekiyor. Hikaye görevini tamamlayarak oyunun kontrollerine alışmanız istenen bir yol. Oyuna girerken tarafınızı ve pilotunuzun görünümüzü oluşturuyorsunuz. Tamamen kozmetik olarak kazanacağınız başarılardan sonra pilot kıyafetlerinizi, kaskınızı, gemimizin içinde yer alan kozmetik eşyaları satın alabiliyorsunuz. Savaşın ortasında geminin konsolunda hologram bir Darth Vader görmeyi kim istemez ki?



Oynanış size günlük görevler tanımlayarak oyunda aktif tutmayı hedefliyor. 3 tane it dalaşını tamamla, Fleet Battles’da maç kazan, X-Wing ya da TIE Fighter ile 10 düşman gemisi patlat gibi görevlerle sizi heyecana dahil ediyor, belli sürede tamamlamanız halinde de EPIC eşyaları ödül olarak sunuyor.

Oyun modları açısından şu an 3 farklı mod bulunuyor. Story modunda hikayede yer alan kurguya dahil olabilir, Dogfight ile oyunun ana teması olan it dalaşı heyecanını yaşayabilir ya da Fleet Battles ile büyük çaplı savaşların parçası olabilirsiniz. Büyük çaplı dediğim 50vs50 gibi düşünmeyin fakat 2 farklı squadron’un birleşip rakibe oynadığı görev bazlı bir yapı sizi bekliyor. Gerçek bir uzay savaşı hissiyatını iliklerinize kadar yaşamanız olası. Önde küçük saldırı gemileri, arkasında orta boy Corvette / Raider gemiler son olarak ise Frigate / Cruiser gemileri düşürmeye çalışıyorsunuz. Yapı size biraz MOBA gibi gelebilir. Yapay zekanın yönettiği küçük saldırı gemileri dahil müthiş keyifli bir mod. Bu moda girmeniz için önce tutorial kısmını oynamanız ve genel pilot seviyenizin Rank 5 olması gerekiyor.



Oyun içinde modlar arasında karşınıza çıkacak lokasyonlar ise şöyle: Yavin Prime, Esseles, Nadiri Dockyards, Sissubo, Galitan ve Zavian Abyss.

Atmosfer olarak sizi fazlasıyla Star Wars evrenine götürdüğünü söylersem abartmış olmam. Kaskı takıp uzay boşluğuna açıldığınız anda bambaşka bir heyecan sizi bekliyor. Vr desteğinin de bulunması çok ayrı bir nüans. Görsel anlamda atmosferi destekleyen grafik kalitesi muazzam duruyor. Her geminin, pilotun, hangarların tek tek işlenmiş olması, ara sinematiklerin kalitesi, hızlı aksiyon anında sizi olay örgüsüne bağlayan görsel akıcılık gerçekten enfes.

Sistem gereksinimi olarak oldukça mütevazi olduğunu da belirtmemiz lazım. Ryzen 3 1300X, i5 6600K işlemci, 8 GB Ram ve GTX 660 / Radeon 7850 civarında bir minimum gereksinime sahip. VR çözüm istiyorsanız i7 7700K ve GTX 1060 civarı bir seçim yapmanız, önerilen performansı istiyorsanız ise GTX 1070 / RX 570 ve üzeri bir ekran kartına geçmeniz tavsiye ediliyor.



Star Wars: Squadrons ile maksimum bir keyif almak istiyorsanız ucuzundan bile olsa Joystick ile denemenizde fayda var. Klavye – Mouse kombinasyonu ya da Gamepad ile gerçek uçuş seyir zevkini bir yere kadar alabiliyorsunuz. HOTAS tabir edilen komplike çözümlerle üzerine bir de VR eklediğinizde gerçekten kokpitin içinde kendinizi bulmanız olası.

Oyunun rekabetçi yapısı, ilerde eklenebilecek yenilikler ve olası minimal dokunuşlar ile kendisini bir anda espor arenasının içinde bulabilir.



Star Wars: Squadrons bizi tematik bir oynanış ile kokpitlere gönderiyor. Arkadaşlarınızla takım olarak oynadığınızda artacak bu deneyim ile uykusuz gecelere oldukça olası duruyor.