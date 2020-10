Yeni sezon heyecanı FIFA 21 ile geri döndü

Bu yıl gerçekten spor müsabakaları, özellikle de futbol adına çok garip bir yıl oldu. Hayatın doğal akışına tokat vuran Covid-19 ligleri ve akabinde sporu da durdurdu. Bu süreçte Espor yükseldi. Turnuvaları vs dünyanın en cezbedici olgusu haline geldi. Sonrasında kademeli olarak başlayan liglerle birlikte hayatımız bir miktar da olsa kaldığı yerden devam etti. Çok enteresan bir yaz geçirdik. Şampiyonlar Ligi maçlarını ve yeni sezonun başlamasını hiç bu kadar yakın görmemiştik. Bu durum sporcuların fiziki ve mental dengelerine de yorucu bir yük olarak bindi elbette.



Şimdi ise yeni sezon başladı, bizler için yeni sezon yeni bir FIFA demek. Her yıl yenilenen yanları, sevdiğimiz ve sevmediğimiz özellikleri ile bizi 1 yıl boyunca ekran başına kilitleyen, FUT kısmında tırım tırım oyuncu arayıp en ideal kadroyu seçmemize ve seçtikten sonra ilk maçta 5 yememize olanak veren oyuna FIFA diyoruz. Vikipedi’ye tanımlar kısmına ekle deseniz böyle eklerdim.



İşin şakası bir yana bu yıl FIFA bir tık daha dolu, eğlenceli ve renkli bir yapıda karşımızda. Bu eğlence ve renk kısmı bu yılın teması desek yanlış olmaz. Mavi ve mor tonları ile bezenmiş arayüzler arasında bizi karşılayan FIFA 21 çok şık duruyor. Önceki yıllarda daha stilist ve vahşi çizgilerle hitap etmeyi severken, bu yıl biraz daha neon ve gece moduna benzer bir tema ile bize dokunuyor. Bu değişim benim çok hoşuma gitti. Yıllardır açık renk tema ile en büyük eziyet çekiyormuşuz da farkında değilmişiz.







Bu stil değişimi sadece menüde kalmamış elbette. FUT modunda daha fazla özelleştirmemiz mevcut. Geçen yıl oyuna katılan saha içi özel pankart ve ikonlarına bu yıl maksimum boyutta içerik eklenmiş. Artık Stadyumunuzu komple özelleştirebiliyorsunuz. Gol şarkısı ve Kulüp lakabı, stadyumun genel teması, kale arkası koreografileri, kulüp marşı ve tribün alt pankartları ile birlikte stadyumun rengi, koltuk rengi, kale arkasına patlayan fişekler gibi değişik süslemeler yapmanız olası. Bunları açabilmeniz için stadyum gelişimi görevlerini tamamlamanız gerekiyor.



Bu yıl görev namına çok daha dolu bir oyun karşımızda. Kadro kurup SBC yoğunlaşmayan ve al-sat ile uğraşmayanlar için oldukça güzel bir içerik var diyebiliriz. Bu yıl görevler bölümü 5 bölüme ayrılmış durumda. Takımlar, Sezon İlerlemesi, Görevler, Dönüm Noktaları ve Altyapı şeklinde karşımıza çıkıyor.

Takımlar bu yıl karşımıza yeni gelen bir seri. Kısa süreler içinde belli takım ya da takımların olduğu ligler gibi prosedürler içinde görev serilerini tamamlamanızı istiyor.



Sezon ilerlemesi bildiğimiz şekli ile varlığını sürdürüyor. Buna bağlı olarak görevler sekmesinde biraz kalabalıklaşma mevcut. Takımlar sekmesinden gelecek görevleri buradan takip edebiliyorsunuz. Dönüm Noktası ile biraz daha zorlaşan bir seri bizleri bekliyor. Stadyum geliştirmeleri için ilgili görevler de burada toplanıyor.



Ortak maçların FUT’a gelmesi ile birlikte görev serilerinin bir kısmı bu tarafa yoğunlaşmış durumda. Arkadaşlarınız ile birlikte FUT oynama ya da tanımadığınız insanlarla ortak bir maç yapma hedefiniz için oyunun sizi yönlendirmesini isteyebiliyorsunuz.

Bu yıl oyun, oyuncuya genel olarak daha fazla geliştirilmiş hissi veriyor. Oyuncuların kişilikleri bu yıl farklı oyuncu özellikleri ile oyuna yansıyor. Kısa ve uzun pas atma, şut çekme gibi durumlarda oyuncunun soğukkanlılığı, görüş ve diğer yetenekleri ile birlikte reaksiyona konu olacak. Böylece her aksiyon, kendi içinde farklılaşıyor. Top ile birlikte oyun özgürlüğü çevik dribling ile birlikte bize sunuluyor. Rakibi daha kolay oyundan düşürmek, daha rahat oyun kurmak ve geniş alanlarda ve dar alanda paslaşmalar çok daha keyifli hale gelmiş. Oyunun doğal akışı içinde ofansif ve defansif konum almalar, fake koşular ve yapay zekanın doğru yerde doğru zamanda bulunma ihtimali arttırılmış.







Bunlarla birlikte saha içinde fiziki mücadelenin katmanları da geliştirilmiş. Omuz omuza mücadele ve çarpışma fizik motoru artık daha fazla seçenek sunuyor. Hatırlayanlar için önceki sürümlerde karambol anlarında ömrümüzden 5-10 yıl götüren durumlar oluşabiliyordu. Akla hayale gelmeyecek takılıp düşmeler, faul ve kart pozisyonları üstüne penaltı gibi ağır kararlar çıkabiliyordu. Bu yıl bunlara biraz olsun özenilmiş ve eskisi kadar kaos futbolu yaşanmıyor diyebiliyoruz. Yine çok karambol durumlar oluşuyor fakat eskisi kadar yormuyor. Fiziki açıdan güçlü oyuncuların güçlü, ağır oyuncuların gerçekten ağır, hızlı oyuncuların ise çevik ve kolay yıkılabiliyor olması, oyunun erken aşamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor.

Bu yıl bizi tekrar karşılayan bir diğer oyun modu ise Volta futbolu. Volta futbolu ile sahanın dışına, sokaklara taşarak futbolun sihirli ve akıl karıştıran gerçekliğine merhaba diyebilirsiniz. Geçen yıl oynamadıysanız bu yıl sizin için yeni bir serüven, geçen yıl oynayanlar için ise hoş bir tat olarak önünüzde duracaktır. Yaşı büyük okuyucularımız Volta’yı FIFA Street’e benzetebilirler. Haksız da sayılmazlar. Önceki yıllarda karşımıza gelen hikaye modunun biraz daha arcade olanı diyebileceğimiz Volta ile çok fazla düşünmeden eğlenceye odaklanarak oynamanız olası.

FIFA 21 içinde kariyer modu ile birlikte Fut haricinde PRO CLUBS modu da uzun bir serüvenin kapısını aralıyor. Kariyer modu ile oyuncu ya da takım üzerinden bir serüven başlatmanıza ve bir takımın her şeyi olmanıza imkan tanıyor. PRO CLUBS ise hem ülkemizde hem de dünya çapında yüzbinlerce seveni bulunan ve müthiş mücadelelere olanak sunan modu diyebiliriz.



Oynanış olarak baktığımızda oyun topa sahip olanı ve olmak isteyeni tatmin edecek mekaniklere sahip. Top sizde değilken rakibi iteklemek, omuz atmak, formasına yapışmak gibi dokunuşlar gerçekten haz veriyor. Kontrol ettiğiniz oyuncunun karakter özelliklerine göre o mücadeleler daha sert ya da daha yumuşak geçebiliyor. Yeni eklenen mekaniklerin sahaya yansıması da aynı oranda ve güzel olmuş. Yavaş ve güçlü topçuların topu kaptırma ve direnme eşiği daha yüksek. Hafif ve hızlı koşan kanat forvetleri, kanat arkası oyuncuları gibi görevdeki topçuların bilek hakimiyeti ve rakibi oyundan düşürme zekaları oyuncusuna göre değişse bile oyun planına uyduğu sürece şahane pozisyonlar yaratmanızı sağlıyor. Yukarıda bahsettiğim yapay zekanın pozisyon alma içgüdüsü, sizin oyun planınızla örtüştüğü sürece seyir zevki fevkalade pozisyonlara ve gollere evriliyor.







Ambians ve ses açısından baktığımızda ise yeni gelen stadyum özelleştirmeleri ve diğer kozmetik güzelleştirmeler ile FIFA 21, FIFA serileri içinde en dolu olan oyun olmuş diyebilirim. 2015 yılından beri aktif olarak FUT oynayan, buna mesai harcayan, ligleri takip edip kadroları ve yeni oyuncuları yakalamaya çalışan biri olarak bu yıl hem yen eklenen içerikler hem sunulan opsiyonlardan memnunum. Benim gibi bu oyunda tüm yıla yayılan sürede vakit geçirmeyi seven tüm oyunculara bolca içerik mevcut. FIFA’nın rakibi mi? Şimdilik yok. FIFA 21 dışında bir futbol oyunu oynamak istesem, Sensible Soccer seçerdim!