Days Gone ve PC deneyimi

PC oyuncuları olarak hayatımızdaki en büyük hayaller genellikle konsol tarafına çıkan oyunların PC’ye gelmesi yönünde olmuştur. Daha karizmatik ve havalı deneyimlere sahip özel yapımlar konsol dünyasını titretirken, bizler PC tarafında daha farklı deneyimlerle birçok oyunla vakit geçirir, ama günün sonunda da erişemediğimiz oyunlar için iç çekerdik.

Yıllar içinde bu algı yavaş yavaş yerini denemelere bıraktı. Sony’nin PlayStation konsolu için özel olarak hazırladığı 2019 yılında çıkış yapan Days Gone artık PC oyuncularının erişimine açıldı. Steam ve Epic Store gibi mağazalardan alınabiliyor.

Peki bu olaydan ne anlamalıyız?

Aslında konu tamamen basit. PlayStation 5 ile sürecek maceranın yanında Sony, PC tarafında bilinirliği ve pazarı arttırmak istiyor. Belki ana satış alanı PC olmayacak (olabilirde, bilinmez), belki sadece böyle 2 yıl öncesinin yapımlarını göreceğiz. Hiç şüphe yok ki konsola sahip olmadığımız ya da konsolda rahat rahat oynayamadığım oyunların keyfini PC’de çıkartacağız. Gelin şimdi bu konuda uzun süredir vakit geçirdiğim Days Gone’ın PC serüvenine bir bakalım.

2 yıl önce bu aralar hayatımızda Covid-19 yoktu. Böyle zombi temalı şeyler bize heyecan verici geliyor, karantina gibi kelimelerde ise tebessüm edip gülüp geçiyorduk. Çıktığı dönemde verdiği hissiyat, hikaye akışı ve dil desteği gibi konularla oyuncular arasında merak uyandıran bir yapımdı Days Gone. Kimisi çok sevdi, kimileri yerden yere vurdu. Oyunun çıkışında teknik bazı sorunları vardı. Zaman içinde bir şekilde oyun nihai noktasına geldi. Çoğu benzer oyunda olduğu gibi konsolda kontrollerin zorluğundan (PC adamıyım ben) bu oyuna yeterince vakit ayırmamıştım.

PC’ye geliyor lafını duyduktan sonra heyecanla beklemeye başladım. Days Gone benzeri açık dünya öğelerine sahip birçok oyunu tüketmiş ve yine çıksa yine tüketecek kadar hevesli bir kullanıcı olarak yapım çıkar çıkmaz soluğu başında aldım.

En çok merak ettiğim konu yapımın nasıl PC tarafına adapte edildiğiydi. Grafiksel sorunları var mı? Akıcılık nasıl? Kontrolleri acaba güzel mi? Gibi sorular da kafamda dolanıyordu. Yıllar içinde konsol tarafına çıkıp sonrasında PC tarafına gelen, port olarak yoluna devam eden ya da başka seçeneklere sahip birçok yapım gördük. Hevesler kursakta kaldı. Gözyaşları sel oldu.

Bütün bunları düşünürken NVIDIA’nın Days Gone ile hem DLSS hem de sürücü bazında iyileştirmesini süreç içinde görmek gerçekten çoğu soru işaretinin çözülmesine vesile oldu. Oyunun çıktığı gün NVIDIA tarafından driver optimizasyonunun yapılıyor olması ve DLSS teknolojisi ile daha iyi performans ve kaliteli deneyim elde edebilecek olmamız büyük bir artı idi.

Platform değiştiren çoğu oyunun en büyük derdi adım attığı PC dünyasında çok fazla konfigürasyon olmasından dolayı optimal dengeyi yakalamada sorun yaşaması sonucunda kötü bilinmesidir.

Days Gone’u Steam üzerinde yükledikten sonra hiçbir sorun yaşamadan oyunda uzunca zaman geçirdim. Oyunu RTX 2070 ekran kartı olan 9980XE işlemcili 32 Gb ramli sistemimde 144Hz bir monitör ile 1080p çözünürlükte deneyimledim. 144Hz’in akıcılığı ve grafiklerin PC ortamındaki maksimum kalitesi ile çok keyifli görüntüler elde ettim.

Yukarıda da dediğim gibi açık dünya oyunlarına oldum olası meraklı biri olarak online dünyanın yoruculuğundan uzaklaştığım, çayımı – kahvemi alıp kulaklığımı takıp kendimi oyunun içine saldığım bir tür. Burada da bir motosikletin üzerinde tek tabanca olmak, olay örgüsünü anlamaya çalışmak, kendini geliştirmek, hikayeyi yönlendirmek gibi unsurlar bana heyecan veriyor. Size vermeyebilir elbette. Görevler basit, tekrar edici ya da yavan gelebilir. Açık dünya oyunlarının çoğunda en büyük dert bu zaten. Çok nadir yapımlar bu rutini kıracak kadar büyük işler yapabiliyorlar. Saygı duymak lazım. Fakat Days Gone için “kendine has bir havası var” dersek yalan olmaz.

Motor üzerinde hiç bilmediğiniz bir yerde hiç bilmediğiniz olayların bir anda ortasında kaldığınızı hissediyorsunuz.

Oyun zaten yeni olmadığı için sıfır km inceleme gibi bir yazıya dönüşmeden yazımın son kısmında da bu Sony ve PC paslaşmasının nereye varabileceği kısmında biraz konuyu genişletelim.

Bildiğiniz gibi konsol özelinde çıkan oyunların başka platforma gelmesi nadir olabilen bir durum. Bazen PC tarafında bile 1 yıl kadar tek bir satış platformunda yer alma anlaşmaları yapılıyor. Şimdilerde Sony bu hareketi ile birlikte konsolu olmayan PC oyuncularına müthiş bir göz kırpıyor diyebiliriz.

Konsolun su götürmez derecede kaliteli yapımlarını PC tarafında ve muazzam grafiklerle görebilecek olmak heyecan verici bir gelişme. Her oyunu görür müyüz bilinmez. Görmeli miyiz? Bu da ayrı bir soru. PS5 için çıkan yapımları anında PC tarafında görsek nasıl olur? BEN HEYECANLANIRIM! Olabilir mi? Zor. “O zaman PS5’i kim alsın zaten?” dediğinizi duyar gibiyim.

Burada olayın temeli, geçmişe dair remake-remastered kıvamında bir noktada saklı. Konsol dünyasının önemli yapımları gelecekte teker teker PC tarafında oyuncularla buluşuyor olabilir. Buradan en fazla kazancı yine oyuncular elde edecek.