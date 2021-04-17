8.000 Hz’lik canavarı deneyimledim: Razer Viper 8KHz

Oyun dünyasında göz önünde olmayı bırakın, el altında olup performansınıza doğrudan etki eden en önemli 4 bileşenden biri mouse’unuzdur. Hatta mouse-mouse pad uyumu da ilerleyen yazılarda irdeleyeceğim bir başka konu olarak burada kendime not olarak kalsın.

Gelelim tekrar 8.000 HZ’lik canavarımıza. Adında yer alan 8KHz-8000 Hz nüansı bize bu ürünün ne kadar iddialı olduğunu tekrardan hatırlatır bir noktada. RAZER markasının genel olarak bu tarz bir hafif şımarıklık ve ego karışımı bir duruşu, yeşil tonu ile hatırlanması gibi oyuncular üzerinde pozitif bir etkisi de var. Bu konuda haksız da sayılmazlar. Prestij konusunda dünya çapında çıkardıkları çoğu ürünün dış tasarımı, teknik özellikleri, kutu şekli, imajı ve kalibresi açısından kendilerini çok başka bir noktaya koyduklarını söyleyebiliriz. Razer’ın ürettiği bir mouse’u masa üzerinde gördüğünüzde bugüne kadar hiç görmediğiniz çizgileri ile hemen aklınızda yer edeceğini söyleyebilirim.

Benim Razer ile maceram çok eskiye dayanır. Yıl 2000’lerin hemen başı, oyunculuk piyasası FPS oyunlarının merkezinde QUAKE ve UNREAL, öte yanda COUNTER-STRIKE ile beşik gibi sallandığı dönemler. Profesyonel oyuncuların elinin altında gerçekten ilginç görünen Mouselar mevcuttu. O zamanlar piyasaya çıkan Diamondback, Diamondback Plasma ve Copperhead’leri görüyorduk. Hatta Razer eXactMat ile birlikte ilk nesil Viper’ı kullanan arkadaşlarımıza imreniyorduk. O zamana kadar mouse pad dediğimiz şey bizler için ya kumaş ya da sert malzemeden basit bir obje iken, eXactMat ile birlikte Speed ve Control isminde 2 farklı yüzeyi olan çok acayip bir obje olarak yeniden hayatımızda bir aşamayı tanımlamıştı.

O günden bugüne oyunculuk namına çok şey değişti elbette. Mouse tasarımları, optik teknolojileri, yazılımsal destekler ve dahası. Razer tarafında değişmeyen tek şey ise Razer’ın yeniliği kovalama içgüdüsü idi. Şimdi 8KHz Viper ile dünyanın en hızlı veri iletişim hızını avucumuzun içine alıyoruz. HyperPolling teknolojisi, Razer Focus+ ile 20K DPI optik sensör ve 2. Nesil Razer optik mouse switchleri ile espor dünyasında alışkanlıkları değiştirmeye hevesli yeni bir oyuncumuz var.

Şu an piyasada görebileceğiniz çoğu profesyonel oyuncu mouse’u nun sunduğu 1000Hz’lik oranın tam 8 katını sunan, ortalama 1ms’lik iletişim süresini milisaniyenin sekizde birine kadar indiriyor. Yüksek FPS ve yüksek Hz oranlarında tarama hızının yanına çok daha yüksek tepki verebilme gücü size sunulmuş. Bu iletişim oranı, 70 milyon tıklamaya kadar ömrü bulunan 20.000 DPI Razer Focus+ optikleri ile %99.6 doğruluk oranı ile tamamen başarıya odaklanıyor.

Nereden bakarsanız bakın salt bir performans canavarı var elinizin altında ve ona alıştıktan sonra sizi zafere götürecek olan tek şey açığa çıkartacağınız yeteneğiniz olacaktır.

Tasarım olarak hem sağ hem de sol el ile kullanıma uygun olarak dizayn edilmiş Viper 8KHz kablolu bir mouse. Razer Chroma RGB sistem ile tam entegre olan ürün, 7+1 programlanabilir tuş ile geliyor. Kablo stili olarak Razer Speedflex Cable’ı kullanıyor. 126.73 mm uzunluk, 57.6mm genişlik ve 37.81 mm yüksekliğe sahip. 71 gramlık ağırlığı ile performansının en önemli kısmını hafiflik açısından tamamlıyor. Dengeli yapısı ile elinizin altında gücü hissedebiliyorsunuz.

Arayüz olarak oldukça kullanım sunan Razer Viper 8KHz, Razer Synapse üzerinden çok kolay bir şekilde ayarlanabiliyor. Salt performans isteyenlerin RGB gibi noktalara takılmadığını düşündüğümüzde birkaç dakika içinde tamamen kullanıma hazır bir şekilde emrinize amade oluyor.

Daha önce bu stilde bir mouse kullanmadıysanız biraz alışkanlıklarınız değişebilir. Parmaklarınızın uç kısmı ile tutup avucunuzun içinde rahat bir alanda kontrol edebileceğiniz şekilde dizayn edilmiş olması daha önceden mouse’u elinin içinde tamamen kavrayarak kullanan oyuncular için biraz değişim hissi getirecektir. Sağ ve sol tarafında bulunan kontrol bölgeleri, mat dizaynı ile kullanım sonrası temizlenme aşaması da oldukça kolay bir şekilde halledilebiliyor. Mouse’un yüzey ile buluştuğu noktalarda denge mekanizmasının temelini oluşturan 2 adet geniş bir kaygan bölüm mevcut. Uzun süre kullanımlarda bile hemen aşınmayacak ve çıkmayacak şekilde ürün ile birleştirilen bu parçalar ile mouse pad üzerinde rahat bir kullanım sağlanmış.

8000 Hz için iyi bir donanım gereksinimi olması, cihazdan iyi performans almak için beklenen bir şart.

Güçlü tasarımı, olağanüstü DPI ve hafifliğinin yanında sadece espor özelinde üretilmiş olması gözümüze takılan noktalar.