İbrahim Hacıosmanoğlu: "Aziz Yıldırım'da yürek vardı, Ali Koç'ta yürek yok"

Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.



Hacıosmanoğlu'nun sözleri şöyle;

"Sayın Koç Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlığa geldi. Aziz Yıldırım'da meziyet vardı, kendisinde meziyet yok. Aziz Yıldırım'da yürek vardı, kendisinde yürek yok. Aziz Yıldırım birine bir şey söylerken adını söyleyip konuşurdu ama bu arkadaşta cesaret de yok. Siyaset mi yapmak istiyor yoksa Fenerbahçe'ye kulüp başkanlığı mı yapmak istiyor, onu da anlayamadım. Eğer yüreği varsa Cem Uzan gibi parti kurup siyaset yapsın, onu da yapmıyor. Futbolda kaos yaratmak mı derdi? O da değil. Tahminim benim ailesi ona yöneticiyken futboldan uzaklaşmasını istemişti. Sonra ne hikmetse yine aile kararı ile Fenerbahçe'ye başkan oldu. Herhalde Fenerbahçe camiasını kullanmak bunlara kolay geliyor. Kendi menfaatleri adına kendi grubunu siyasete güçlü durmak için aile kararı ile başkan oldu. İsim vererek konuşun."