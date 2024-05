Süper Lig'in eski yıldızı Davide Petrucci'den Okan Buruk ve A Milli Takım iddiası: 'Guardiola kadar iyi olabilir, Türkiye çok şanslı...'

Haberin Devamı

Roma altyapısında yetişen ve kaptanlığını yaptığı Manchester United U21 takımıyla şampiyonluk yaşayan Davide Petrucci, Ole Gunnar Solskjær ve Sir Alex Ferguson gibi dünyaca ünlü teknik direktörlerle çalıştı. 3 yıl forma giydiği Çaykur Rizespor’da 64 maça çıkan ve takımına 3 gol, 5 asistlik katkı sağlayan yıldız futbolcu, dönemin Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk’un orta sahadaki sigortalarından biriydi. İtalya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Petrucci; İngiltere ve Türkiye serüveni, Okan Buruk ve Vincenzo Montella’nın başarıları ile EURO 2024’deki şansımız hakkında düşüncelerini anlattı.

İTALYAN FUTBOLCU DAVIDE PETRUCCI’NIN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“OLE GUNNAR SOLSKJÆR VE SİR ALEX FERGUSON, BANA FUTBOLU CESURCA OYNAMAYI ÖĞRETTİ”

Manchester United U21 takımının kaptanlığını yaptım ve bundan dolayı çok gurur duydum. Benim için hayatımın ve kariyerimin çok önemli bir anıydı. Genç yaşta kazanabileceğimiz her şeyi kazanmıştık. O dönemki bu başarılar beni çok geliştirdi. Manchester United’da Ole Gunnar Solskjær ve Sir Alex Ferguson gibi teknik direktörlerle çalıştığım için şanslıydım. Bana pek çok tavsiyede bulundular. Bana her zaman hücum futbolu oynamayı, cesaretli olmayı, cesurca oynamayı, çok çalışmayı ve yaptığımız işe inanmayı öğrettiler. Bu konularda bana öğrenmem gereken pek çok bilgi verdiler. Bu yüzden onlara çok minnettarım.

“CRİSTİANO RONALDO, TEVEZ VE GİGGS İLE ÇALIŞTIM AMA BENİ EN ÇOK PAUL SCHOLES ETKİLEDİ”

Manchester United’da çok büyük ve önemli oyuncularla oynadım. Çok büyük yıldızlar olmalarına rağmen çok mütevazi bir kişilikleri vardı. Hepsi de bana tavsiyelerde bulundu. Kahvaltı ve öğle yemeğini beraber yediğimiz için onlarla her gün iletişim halindeydim. A takım antrenmanında da beraber çalışırdık. Bazen de antrenmandan sonra birlikte dışarıya çıkardık. Onlardan tavsiye alma adına bu benim için çok önemliydi. Her gün bir şeyler öğreniyordum ve mümkün olduğunca onları dinlemeye çalışıyordum. Hepsi harika futbolculardı ama bir futbolcu olarak beni gerçekten etkileyen Paul Scholes oldu. Scholes, gerçekten inanılmazdı. Benim için gördüğüm en iyi futbolculardandı. Evet, Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo, Rooney, Rio Ferdinand ve Ryan Giggs gibi oyuncuları gördüm, hepsi muhteşemdi ama Scholes, benim için çok daha iyiydi. Çünkü onun futbola hakim olma ve oyunu kontrol etme şekli çok özeldi. Ve onu her gün antrenmanda oynarken izlemek çok özel bir şeydi. O anlar tüm hayatım boyunca benimle kalacak.

“SÜPER LİG, GERÇEKTEN HEYECAN VERİCİ VE BÜYÜK BİR KALİTEYE SAHİP BİR LİGDİ”

6 farklı ülkede oynadığım için şanslıydım ama Türkiye'ye geldiğimde çok ama çok şaşırdım. Çünkü Türk futbolu da harikaydı. Gelmeden önce Türk futbolunu biraz biliyordum. Gerçekten heyecan verici ve büyük bir kaliteye sahip bir ligdi. Büyük stadyumlarda, çılgın ve çok iyi taraftarlarla, büyük oyunculara karşı oynama fırsatı bulduğum için benim adıma güzel bir sürpriz oldu. Bence Türk futbolunda iyi bir mantalite var ve hücum futbolu oynamayı seviyorlar. Oyunlar skor anlamında her zaman açıktır. Kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz, berabere kalabilirsiniz ama asla maçın nasıl biteceğini bilemezsiniz. Bu yüzden orada oynamak heyecan vericiydi. Ayrıca benim için seviye olarak da çok güzeldi. Bu yüzden orada olmaktan çok mutlu ve gururluydum.

“GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DEPLASMANLARINDA 1 METRE UZAĞIMDAKİ TAKIM ARKADAŞIMLA KONUŞMAK BİLE ÇOK ZORDU”

Türkiye'de beni etkileyen pek çok şey oldu ama en çok etkileyen kesinlikle stadyumlardaki atmosferdi. Bu her zaman benimle, içimde kalacak bir duygu çünkü maç oynarken hissettiklerim çılgıncaydı. Bildiğiniz üzere tüm dünyayı gezme fırsatımız oldu. Old Trafford, Anfield Road, Etihad ve Wembley Stadyumlarında oynama şansım oldu. Ayrıca Roma’nın Olimpiyat Stadyumu gibi güzel atmosferi olan büyük stadyumlar da gördüm. Ama Türkiye'de gördüğüm atmosfer daha önce hiç görmediğim bir şeydi. Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarında oynadığım zaman stadyumda oluşan atmosfer benim için en büyük atmosferlerdi. Gerçekten inanılmazlardı. Sizden 1 metre uzaktaki takım arkadaşlarınızla konuşmak bile çok zordu. İnanılmaz bir şeydi. Herkesin çığlık attığını, zıpladığını ve stadyumun da hareket ettiğini hissettiğimi hatırlıyorum. Çılgınca, gerçekten çılgınca! Bu atmosferden çok keyif almıştım.

“OKAN BURUK İLE İYİ BİR BAĞLANTIMIZ VARDI. O, HARİKA BİR ANTRENÖRDÜ”

Evet, Çaykur Rizespor'da 64 maça çıkıp aynı zamanda gol atıp, asist yaptığım için şanslıydım. Benim için harika bir duyguydu ve orada iyi antrenörlerle çalışma şansım oldu. Okan Buruk da kesinlikle onlardan biriydi. Benim için önemliydi çünkü o harika bir antrenör ve mükemmel bir insandı. Ayrıca daha önce İtalya'da futbol oynadığı için İtalyanca konuşabiliyordu ve iyi bir bağlantımız vardı. Bu yüzden takımda her zaman iletişim halindeydik. Belki çok fazla oynamama izin vermedi ama her zaman yanımdaydı. Bana iyi tavsiyeler veriyordu ve ben de onu dinliyordum. Öğrenmeye ve gelişmeye çalışıyordum ve sonunda bana da şans veriyordu. Giderek daha fazla oynamaya başlamıştım. Takım daha iyiye gittiğinde, iyi bir dönem geçirdik. Yani benim için iyi bir teknik direktördü.

“OKAN BURUK’UN KAZANDIĞI BAŞARILAR SAHİP OLDUĞU KALİTEYİ GÖSTERİYOR”

Okan Buruk, Süper Lig şampiyonluğunu birkaç kez kazandı. Bu başarı size sahip olduğu kaliteyi gösteriyor. Okan Hoca’nın başarıları benim için bir sürpriz değildi çünkü onunla çalışırken neler yapabileceğini gözlerimle gördüm. O, gerçekten iyi ve modern bir teknik direktör. Futbolu hakkını vererek oynatmayı, topu tutmayı, hücum etmeyi ve ilginç şeyler yapmayı seviyor. Bu yüzden onunla oynamaktan gerçekten çok keyif alıyordum. Ayrıca onunla ilgili çok önemli bir şey daha var; Okan Buruk, gerçekten iyi bir insan ve kocaman bir kalbi var. Takımda oynayan ve oynamayan oyuncuları ayırt etmeden her zaman futbolcularının yanında oluyordu. Genel olarak herkes çok mutluydu çünkü herkesi düşünüyor ve herkesle konuşuyordu. Dolayısıyla bir teknik direktör böyle olduğunda tüm oyuncular onun için her şeyini verir. Bu yüzden benim için başarılar kazanması sürpriz değil ve muhtemelen yine kazanmaya devam edecek. Onun adına çok mutluyum.

“BİR GÜN AVRUPA’YA GİDERSE GUARDİOLA, MOURİNHO VE KLOOP KADAR İYİ OLABİLİR”

Okan Buruk size de söylediğim gibi gerçekten çok iyi bir teknik direktör ve kesinlikle Türkiye'de inanılmaz bir etki yarattı. Türkiye’deki en iyi teknik direktörlerden biri. Okan Buruk, bana göre Avrupa’ya gidip orada da etkileyici olmaya devam etme ve iyi sonuçlar alma potansiyeline de sahip. Çok büyük, ikonik futbol teknik direktörleri arasında yer alabilmesi için bunu göstermesi ve uluslararası düzeyde de kendini geliştirmesi gerekiyor. Yani bir gün İtalya, İngiltere ya da İspanya’daki büyük kulüplere gitmeyi başarırsa ve bu şekilde kazanmaya devam ederse, o zaman Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jurgen Kloop, Arsène Wenger ya da Sir Alex Ferguson gibi büyük isimler kadar iyi olabilir. Bunu yapabilmesi için de Türkiye’den dışarıya gitmesi gerekiyor.

“XABİ ALONSO VE OKAN BURUK, FİKİR OLARAK BİRBİRİNE BENZİYOR”

Bence her teknik direktörün birbirlerinden farklı ozellikleri vardır. Onları karşılaştırmak kolay değil. Ama ben Okan Buruk'u çok üst düzey antrenörler arasına koyuyorum çünkü dediğim gibi benim için tipik modern bir antrenör. Okan Buruk, kaliteli ve hızlı bir futbol oynamak isteyen bir teknik direktör. Aynı zamanda da kontra atak futbolu oynatmak isteyen birisi. Bu konularda Xabi Alonso'ya benziyor. Bu yıl Bayer Leverkusen’i izledim, tabii ki bu takımın seviyesi gerçekten çok yüksek. Okan Buruk ve Xabi Alonso fikir olarak birbirlerine benziyor. Okan Buruk’la oynadığımız zamanları hatırlıyorum. Oyunun kontrolünün ve topun her zaman bizde olmasını, hızlıca atak yapmamızı isterdi. Ayrıca cesur olmayı, saldırmayı, hızla ilerlemeyi ve sürekli atak yaparak gol atmamızı isterdi. Yani evet, bu şekilde benzerler. Size de söylediğim gibi benim için çok iyi bir teknik direktör ve umarım böyle devam edebilir. Daha önce yaptığı gibi Türkiye'de başarılarını göstermeye devam edecektir. Okan Hoca, bir sonraki adımını Avrupa’ya doğru atarsa ve bu başarılarını orada da sergilerse o zaman gerçekten farklı bir seviyeye ulaşacaktır.

“MONTELLA, TÜRKİYE’NİN DAHA İYİ BİR SEVİYEYE ULAŞMASINA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYOR”

Vincenzo Montella adına mutluyum. Onunla şahsen görüşmedim ama o da benim gibi Roma'da oynuyordu. Ayrıca benim zamanımda Roma Gençlik Akademisi’nde antrenörlük yapıyordu. Onunla hiç karşılaşmadım ama harika bir teknik direktör olduğunu biliyorum ve onun adına mutluyum. Bildiğiniz üzere İtalya, çok iyi antrenörlerin olduğu bir ülke. Montella gibi İtalyan teknik direktörler; maçlara çok iyi hazırlanan, birçok taktiğe ve teknik bilgiye sahiptirler. Bunu dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Bu yüzden Montella'nın oraya gelmesinden ve şimdi Türkiye'nin daha iyi bir seviyeye ulaşmasına yardımcı olmaya çalışmasından dolayı mutluyum.

“MONTELLA, TÜRKİYE’DEKİ BASKI VE ELEŞTİRİLERLE BAŞA ÇIKABİLECEK BİRİSİ”

Montella’nın Türkiye’nin son maçlarında aldığı eleştiriler futbolun bir parçası. Her teknik direktör maç kaybettiğinde baskı altında kalır. Özellikle de Türkiye gibi taraftarların gerçekten tutkulu olduğu, futbolu sevdikleri, futbolun onlar için hayat olduğunu hissettikleri bir ülkede bu baskı normaldir. Taraftarlar, bu duyguya sahip oldukları için onu eleştiriyor çünkü ülkeleri için en iyisinin olmasını istiyorlar. Montella'nın çok ama çok tecrübeli olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu baskı ve eleştirilerle de başa çıkabilecek birisi. Montella, ayrıca nasıl ilerleyeceğini de kesinlikle iyi biliyor.

“TÜRKİYE’NİN GRUBU 2.OLARAK BİTİRME ŞANSI YÜKSEK. HAKAN ÇALHANOĞLU, ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ…”

Türkiye'nin grubu ikinci olarak bitirme şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Portekiz, benim için kesinlikle başka bir seviye olduğu için 1.olarak çıkacaktır. Portekiz, finale bile çıkabilecek en büyük takımlardan birine sahip. Bu yüzden onları yenmek kolay olmayacak ama bana göre Portekiz'in ardında Türkiye ikincilik için mücadele edebilir. Türkiye’nin iyi, genç ve tecrübeli oyuncuları var. Bu yüzden şansları var ve sürpriz de yapabilirler. Türkiye’nin EURO 2024’e hazır olacağını düşünüyorum. Grup aşamasına geçmelerini diliyorum. Takımda benim için en önemli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'dur. Hakan, benim için inanılmaz bir oyuncu. Onu çok takip ediyorum ve onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Bazen maçlarımdan önce onun videolarını bile izliyorum çünkü benim için harika bir isim. Çok komple ve modern bir orta saha oyuncusu. Topla çok iyi oynayabiliyor. Ayrıca kısa ve uzun paslarla da rahatça oynayabiliyor. Savunmada da iyi, yaptığı her şeyde gerçekten yüksek bir kaliteye sahip. Çok güzel şut atıyor. Penaltı ve serbest vuruşlarda cesurca davranıyor. Bu yüzden benim için çok büyük bir oyuncu ve Türkiye ona sahip olduğu için çok şanslı. Ayrıca bana göre Arda Güler ve Kenan Yıldız da güzel sürprizler yapabilir çünkü onlar genç, çok yetenekli ve kendilerini dünyaya göstermek için motive olmuş durumdalar. Onlar açısından da güzel olabilir. Türkiye için en iyisini diliyorum ve umarım gidebildikleri yere kadar gidebilirler.