AZİZ YILDIRIM ADAY OLDU MU? Fenerbahçe Başkanlık Seçimi ne zaman, başkan adayı kimler oldu? Aziz Yıldırım'dan son dakika karar!

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Mevcut başkan Ali Koç’un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da aday olmaya karar verdi. Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Yıldırım, eski yönetimindeki kişiler ve üyelerle yaptığı görüşmelerin ardından başkanlığa tekrardan adaylığını koydu.



Haber Global'e konuşan Aziz Yıldırım, "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum." ifadelerini kullandı.



Aziz Yıldırım’ın açıklamalarının tamamı bu akşam bazı televizyon kanallarında yer alacak.