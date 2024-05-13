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AZİZ YILDIRIM ADAY OLDU MU? Fenerbahçe Başkanlık Seçimi ne zaman, başkan adayı kimler oldu? Aziz Yıldırım'dan son dakika karar!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Sadettin Saran
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 20:08

Fenerbahçe Başkanlık Seçimi tarihi yaklaşırken, Aziz Yıldırım aday olacak mı? konusu gündeme geldi. Fenerbahçe kongre ve divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başlamıştı. Son dakika haberine göre Aziz Yıldırım başkan adaylığı için önemli karar aldı. Öte yandan Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Sadettin Saran ise Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ardından çekilme kararı aldı. Peki, Fenerbahçe Başkanlık Seçimi ne zaman, başkan adayları kimler? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5AZİZ YILDIRIM ADAY OLDU MU Fenerbahçe Başkanlık Seçimi ne zaman, başkan adayı kimler oldu Aziz Yıldırımdan son dakika karar

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan adayı olacak mı? sorusu, başkanlık seçimi öncesi öne çıkan konulardan oldu. Fenerbahçe'de haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurula gözler çevrilirken, Aziz Yıldırım cephesinde son dakika gelişme yaşandı. Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım." diyerek adaylığını duyurdu. Ali Koç 1 dönem daha aday olmaya karar verirken Sadettin Saran adaylıktan çekilmişti. İşte, Fenerbahçe başkan adayları ve ayrıntılı bilgiler.

2/5AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI

AZİZ YILDIRIM ADAY OLACAK MI?

Mevcut başkan Ali Koç’un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da aday olmaya karar verdi. Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Yıldırım, eski yönetimindeki kişiler ve üyelerle yaptığı görüşmelerin ardından başkanlığa tekrardan adaylığını koydu.

Haber Global'e konuşan Aziz Yıldırım, "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım’ın açıklamalarının tamamı bu akşam bazı televizyon kanallarında yer alacak.

BAKMADAN GEÇME!

3/5ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN ADAY MI

ALİ KOÇ VE SADETTİN SARAN ADAY MI?

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, Haziran ayındaki kongrede aday olma kararının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Bundan sonraki adımlarda da, Türk futbolunun içinde bulunduğu bataklık ve organize kötülükler karşısında camia olarak topyekun mücadele etmemiz gerekmektedir. Bu doğrultuda, kesin tarihi önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacak olan Genel Kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Sadettin Saran ise Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ardından çekilme kararı almıştı.

4/5AZİZ YILDIRIM ADAY OLDU MU Fenerbahçe Başkanlık Seçimi ne zaman, başkan adayı kimler oldu Aziz Yıldırımdan son dakika karar

Sadettin Saran ise Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ardından çekilme kararı almıştı.

BAKMADAN GEÇME!

5/5FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2024

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2024?

Fenerbahçe tüzüğüne göre seçim tarihi Mayıs ayı içerisinde olmak zorunda. Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs’ta olacak.

Başkan adayları, adaylıklarını bu tarihten en az 7 gün önce YDK’ya noter tasdikli 500 imza ile bildirecek. Böylece en geç 18 Mayıs günü kimin aday olup olmadığı belli olacak.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Sadettin Saran

BAKMADAN GEÇME!