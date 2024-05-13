AZİZ YILDIRIM ADAY OLDU MU? Fenerbahçe Başkanlık Seçimi ne zaman, başkan adayı kimler oldu? Aziz Yıldırım'dan son dakika karar!

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan adayı olacak mı? sorusu, başkanlık seçimi öncesi öne çıkan konulardan oldu. Fenerbahçe'de haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurula gözler çevrilirken, Aziz Yıldırım cephesinde son dakika gelişme yaşandı. Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım." diyerek adaylığını duyurdu. Ali Koç 1 dönem daha aday olmaya karar verirken Sadettin Saran adaylıktan çekilmişti. İşte, Fenerbahçe başkan adayları ve ayrıntılı bilgiler.