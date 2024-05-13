Hull City'nin yeni hocası için isim verdi

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Championship'i 7. sırada bitirerek Premier Lig yolunda play-off turuna kalamayan Hull City'de Teknik Direktör Liam Rosenior'un görevine son verilirken yeni hoca arayışları sürüyor.

Teknik direktör arayışlarına devam eden Hull City'de Başkan Yardımcısı Tan Kesler yeni hoca adayıyla ilgili açıklama yaptı.

"TIM WALTER GÜÇLÜ BİR ADAY"

Tan Kesler, Hull Live'a yaptığı açıklamada, "Her zaman öngörülemez, risk alabilen ve kendi kültürümüzü ve kimliğimizi yaratabilen benzersiz teknik direktörler aradığımızı söylüyoruz. Tim Walter adaylar listesinde yer alan isimlerden biri ve güçlü bir aday." ifadelerini kullandı.

"BUNDESLIGA VE BAYERN GEÇMİŞİ VAR"

Yeni hoca adayını tarif eden Tan Kesler, "O, öngörülemezlik ve risk almayı temsil ediyordu. Hamburg'da geçirdiği süre boyunca, taraftarları stadyuma geri getirdi ve oyun tarzıyla seyirciyi artırdı. Baskın biri, oyun tarzımıza uyuyor. Bu bizim için bir gelişme ve ilerleme. O harika bir kişilik, bir lider. Championship'te değil ama Bundesliga ve Bundesliga 2'de deneyimi var. Bayern Münih kökenli. O iyi bir aday." dedi.