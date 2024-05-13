Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu!

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2023-2024 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakemler açıklandı. Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol Real Madrid takımları 1 Haziran Cumartesi günü Londra'daki Webley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi François Letexier olacak. VAR koltuğunda Nejc Kajtazovic, AVAR'da Rade Obrenovic görev alacak.

44 yaşındaki Slavko Vincic, Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Ligi finalini yönetmişti. Sloven hakem ikinci kez kulüp düzeyinde UEFA organizasyonunda final yönetecek.

AVRUPA LİGİ FİNALİ KOVACS'IN!

UEFA Avrupa Ligi finalinde ise İtalyan ekibi Atalanta ile Alman takımı Bayer Leverkusen 22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'da Dublin Arena'da karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ile Mihai Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Ivan Kruzliak olacak. VAR koltuğunda Pol van Boekel, AVAR'da Catalin Popa görev alacak.

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