×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Avrupa Ligi#Sloven
Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 19:10

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek.

Haberin Devamı

2023-2024 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakemler açıklandı. Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol Real Madrid takımları 1 Haziran Cumartesi günü Londra'daki Webley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi François Letexier olacak. VAR koltuğunda Nejc Kajtazovic, AVAR'da Rade Obrenovic görev alacak.

44 yaşındaki Slavko Vincic, Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Ligi finalini yönetmişti. Sloven hakem ikinci kez kulüp düzeyinde UEFA organizasyonunda final yönetecek.

Gözden KaçmasınRomanyada Edgar Ie skandalı İkiz kardeşini oynattı, takım küme düşürülebilirRomanya'da Edgar Ie skandalı! İkiz kardeşini oynattı, takım küme düşürülebilirHaberi görüntüle

AVRUPA LİGİ FİNALİ KOVACS'IN!

UEFA Avrupa Ligi finalinde ise İtalyan ekibi Atalanta ile Alman takımı Bayer Leverkusen 22 Mayıs Çarşamba günü İrlanda'da Dublin Arena'da karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ile Mihai Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Ivan Kruzliak olacak. VAR koltuğunda Pol van Boekel, AVAR'da Catalin Popa görev alacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Avrupa Ligi#Sloven

BAKMADAN GEÇME!