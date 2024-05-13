Aziz Yıldırım'dan açıklama: 'Henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım'

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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, 15 Mayıs Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek. Yıldırım, sosyal medyada adaylık ve yönetim listesi ile ilgili çıkan haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı.

Yıldırım, "Sosyal medyada benim adıma bazı gerçek olmayan yönetim listeleri yayınlanarak dezenformasyon oluşturulmaktadır. Ben henüz bir yönetim veya kurul listesi hazırlamadım. 15 Mayıs Çarşamba günü yapacağım basın toplantısının ardından çalışmalara başlayacağım ve yönetimime / kurullara düşündüğüm isimlerle görüşeceğim. Bu tip manipülatif paylaşımlar son derece ayıptır. Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, benim ağzımdan çıkmayan bu tip yalan bilgilere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."