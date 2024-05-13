Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu! Basın toplantısı kararı...

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Fenerbahçe Kulübü’nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde başkan adayları netleşmeye devam ediyor.

AZİZ YILDIRIM, ALİ KOÇ'A RAKİP OLDU

Mevcut başkan Ali Koç’un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da aday olmaya karar verdi. Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Yıldırım, eski yönetimindeki kişiler ve üyelerle yaptığı görüşmelerin ardından başkanlığa tekrardan adaylığını koydu.

Fenerbahçeli taraftarlar, dün oynanan Kayserispor maçında Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulunmuştu.

'BAŞKANLIĞA ADAYIM'

Haber Global'e konuşan Aziz Yıldırım, "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım. Sizin vasıtanızla da tüm kamuoyuna duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

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BU AKŞAM AÇIKLAYACAK

Aziz Yıldırım’ın açıklamalarının tamamı bu akşam bazı televizyon kanallarında yer alacak.

ALİ KOÇ ADAY, SADETTİN SARAN ÇEKİLDİ

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, Haziran ayındaki kongrede aday olma kararının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Bundan sonraki adımlarda da, Türk futbolunun içinde bulunduğu bataklık ve organize kötülükler karşısında camia olarak topyekun mücadele etmemiz gerekmektedir. Bu doğrultuda, kesin tarihi önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacak olan Genel Kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Sadettin Saran ise Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ardından çekilme kararı almıştı.