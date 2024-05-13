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Romanya'da Edgar Ie skandalı! İkiz kardeşini oynattı, takım küme düşürülebilir

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#Futbol#Edgar Ie#Dinamo Bükreş
Romanyada Edgar Ie skandalı İkiz kardeşini oynattı, takım küme düşürülebilir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 14:00

Süper Lig'de Trabzonspor ve Başakşehir'de oynadıktan sonra Dinamo Bükreş'e transfer olan Edgar Ie için Romanya'da skandal bir iddia ortaya atıldı.

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Ülkemizde Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen Edgar Ie skandal bir suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Kendisi yerine ikiz kardeşinin maçlara çıktığı öne sürülen Edgar Ie, Dinamo Bükreş'in küme düşmesine bile sebep olabilir.

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TAKIMI KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR

Pro Sport'un haberine göre; Edgar Ie'nin ikiz kardeşi Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiği belirtilirken durumun resmi olarak kanıtlanması durumunda ligde zor günler geçiren Dinamo Bükreş'in 8 puanının silineceği ve direk küme düşürülebileceği öne sürüldü.

ŞÜPHELER NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Edgar Ie'nin iyi seviyede İngilizce konuşabildiği ancak ikiz kardeşinin kendini sadece Portekizce ifade etmesi nedeniyle şüphelerin ortaya çıktığı belirtildi.

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#Futbol#Edgar Ie#Dinamo Bükreş

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