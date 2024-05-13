Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından çok konuşulan görüntü için flaş yorumlar! 'İsmail Kartal inandırmaya çalışıyor'

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Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maç öncesinde İsmail Kartal'ın oyuncularla saha içerisinde toplantı yapması çok konuşulmuştu.

Sarı-lacivertlilerin eski oyuncularından Can Arat, Mehmet Yozgatlı ve Ali Bilgin, oluşan görüntüyü yorumladı.

CAN ARAT:“GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ AMA BANA GÖRE GEÇ KALINMIŞ BİR KENETLENME”

Bu tarz konuşmalar tabii ki şart ama saha ortasına çıkıp insanlara, 'Biz birlikteyiz, kenetlendik' demektense kulübede toplanılıp yapılabilirdi. Sonuçta her maç saha ortasına çıkılıp bu yapılmaz. Son haftalara doğru kulübede toplanılıp takımın birlikte olması tabii ki çok doğru ancak daha önce ve daha zor durumlar geçirirken yapmamak ve orta sahada toplanıp bunu yapmak bana göre manidar. Düşünsene rakip sahaya dizilmiş, hakem orta sahada top elinde maç başlayacak, 'Bunlar ne yapıyor saha ortasında?' diye düşünüyor. Hatta belki içinden, 'Ne yapsam acaba?' diyor. Güzel bir görüntü ama 6 puan gerideyken ve 6 puanlık avantaj Galatasaray'a geçmişken bana göre geç kalınmış bir kenetlenme.

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MEHMET YOZGATLI: “İSMAİL HOCA, OYUNCULARI HALA ŞAMPİYON OLABİLECEKLERİNE İNANDIRMAYA ÇALIŞIYOR”

İsmail Hoca; oyuncuları, kendini ve taraftarı hala motive etmeye çalışıyor ve hala şampiyon olabileceklerine inandırmaya uğraşıyor. 'Biz büyük bir aileyiz ve başarırız' gibi mesela. Sonuçta hala şansları devam ediyor. Malum bu hafta da önemli bir derbi haftası. Fenerbahçe, tabii ki maçı kazanıp puan farkını indirmeye çalışacak. Ayrıca şampiyonluğu son haftaya bırakmak için uğraşmaya çalışacak. İsmail hoca, orada bir motivasyon konuşması yaptı. Bu hareket geç olmuş olabilir. Şansları devam ettiği için bir kenetlenme olması güzel. Her şeyi artık son haftaya bırakmaya çalışacaklar.

ALİ BİLGİN: “DIŞARIYA ‘BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDEYİZ’ GİBİ BİR MESAJ YANSITMAYA ÇALIŞIYOR”

İsmail Kartal, takımına daha önce de bu konularda konuşmalar yapmıştı. Bunun dışarıya taşınması biraz dışarıya verilmek istenen mesajdan da kaynaklanabilir. Dışarıya ‘birlik ve beraberlik içindeyiz’ gibi bir mesaj yansıtmak istiyor. Kayserispor maçından önce bu konuşmayı yaparak hem Kayserispor maçını alıp hem de kalan son 2 maçı da birlik ve beraberlik içinde Fenerbahçe camiası olarak kazanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak dışarıya yansıtmak istediğini düşünüyorum. Kayserispor maçına baktığınızda derbinin provasını başarılı bir şekilde yaptılar. Bunu derbiye ne şekilde yansıtacaklarını hafta sonu göreceğiz. Oynadığı futbol umut verdi. Şampiyonluk anlamında biraz daha gerçekçi olmak lazım. Son 2 maça giriliyor ve 6 puan geridesiniz. Futbolda tabii ki her şey olabilir ama biraz zor gibi duruyor.

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