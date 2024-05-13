45 dakikada 138 bin 235 TL kazandı! "İY 1.5 ÜST" iddaa kuponu...

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Misli’ye gelen kazanıyor, Misli kazandırmaya devam ediyor.

Bir Misli üyesi, pazar bülteninden, farklı liglerden 4 maç içeren ve totalde 16.35 oran eden bir kupon oluşturdu.

Misli üyesi kuponunda bulunan 4 maça da İlk Yarı 1.5 Üst tercihinde bulundu.

Ayrıca Misli üyelerinin kupon paylaşımı ve yorumlar yaptığı, aynı zamanda puanlar kazandığı Misli Arena’da kuponunu diğer üyelerle paylaştı.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir, canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 50 TL kazanma şansı da sunuyor.

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İlk yarının bitimine 5 dakika kala tercih tuttu

Misli üyesi, Fransa Ligue 1’de oynanan Marsilya – Lorient karşılaşmasına İlk Yarı 1.5 Üst tahmininde bulundu. Karşılaşmanın ilk yarısı 36.dakikaya kadar golsüz geçti. Üyenin ilk yarıdan 2 gole ihtiyacı vardı ve maçın ilk yarısının bitimine 10 dakika kalmıştı. Maçta sessizliği bozan taraf Marsilya oldu. 36. dakikada Aubameyang’ın golüyle Marsilya karşılaşmada 1-0 öne geçti. Aubameyang’ın golünün üstünden sadece 5 dakika geçmişti ki Marsilya taraftarı, Samuel Gigot’un golüyle tekrardan sevindi. 41.dakikada Gigot’un golüyle üyenin tercihi tutmuş oldu. Misli üyesi kuponun en yüksek ikinci oranı olan 2.00’ı yakalamış oldu.



Karşılaşma hızlı başladı, yarım saatte tercih tuttu



Misli üyesi, İspanya LaLiga’da oynanan Real Betis – Almeria maçı için İlk Yarı 1.5 Üst tahmininde bulundu. 3-2 Real Betis galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma hızlı başladı. Ligin sonuncusuyla oynayan Real Betis maça daha baskılı başladı ve 8.dakikada karşılaşmanın ilk golünü attı. Pablo Fornals’ın golüyle rakip fileleri havalandıran Real Betis ilk dakikalardan kontrolü eline aldı. Tercihin tutması için ihtiyaç duyulan gol de 28.dakikada geldi. Isco’nun golüyle Real Betis rakibine 2-0’lık üstünlük kurarken, üyenin de tercihi rahat bir şekilde gelmiş oldu. Misli üyesi Isco’nun golüyle 1.99 oranı yakalamış oldu.

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Midtjylland için Şampiyonluk Turu’nda önemli galibiyet

Misli üyesi, Danimarka Süper Lig Şampiyonluk Turu’nda oynanan Midtjylland – AGF Aarhus maçı için İlk Yarı 1.5 Üst tahmininde bulundu. Şampiyonluk Turu’nda zirveye oynayan Midtjylland için oldukça önemli bir maçtı. Şu an lider koltuğunda oturan Kopenhag ile aralarında puan farkı yok. İki takım da 58 puanda ve liderlik için savaşıyor. Bu sebepten de Midtjylland’ın mutlaka kazanması gereken bir karşılaşmaydı.

Jeonbuk Motors’dan transfer ettikleri ve hızlıca takımın yıldız golcüsü olan Cho Gue-Sung’un 24.dakikada attığı golle öne geçen Midtjylland, Şampiyonluk Turu’nda çok da iddiası olmayan Aarhus’a karşı daha rahat baskı kurmaya başladı. İlk yarıdan işi bitirmek isteyen Midtjylland 8 dakika sonra dakika 32’de Mads Bech Sorensen’in golüyle rakip fileleri havalandırdı. Sorensen’in golüyle Misli üyesi kuponun en yüksek oranı olan 2.14’ü tutturmuş oldu.

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Misli üyesi ayrıca Hartberg – Salzburg maçına da “İlk Yarı 1.5 Üst” tahmininde bulundu. 4 maçın da “İlk Yarı 1.5 Üst” tahminini bilerek 10.000 TL verdiği kuponda 16.35 oran yakalayarak 138 bin 235 TL kazanmış ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20” kuponu arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakalayabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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