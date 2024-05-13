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Galatasaray'da başkan adayları renk seçimi yapıldı

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Sühelyt Batum
Galatasarayda başkan adayları renk seçimi yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 20:32

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Dursun Özbek kırmızı, Süheyl Batum sarı renkli pusula ile yarışacak.

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Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan’ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Dursun Aydın Özbek (6602) ve Bedii Süheyl Batum (6806) arasında renk seçimine gidildi.

Dursun Aydın Özbek’i temsilen Metin Öztürk, Bedii Süheyl Batum’u temsilen ise Rezan Epözdemir renk seçiminde hazır bulundu.

Gerçekleşen renk çekiminin ardından Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda Dursun Aydın Özbek kırmızı, Bedii Süheyl Batum ise sarı renkli oy pusulası ile yarışacak.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Sühelyt Batum

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