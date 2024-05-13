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TFF resmen açıkladı! Türkiye Kupası finalinin stadı ve tarihi belli oldu

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#Türkiye Kupası#Beşiktaş#Trabzonspor
TFF resmen açıkladı Türkiye Kupası finalinin stadı ve tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 14:49

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası, 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş - Trabzonspor finalinin 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

İki kulüple görüşüp ortak karar aldıklarını kaydeden Mehmet Büyükekşi, "Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları ortak kararla İstanbul'da finali Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Futbolun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda iki kulübümüz mutabık. Kulüplerimizin bayrakları dışında Türk bayrakları yaptıracağız. Saat 19.00'de bir konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra kulüpler ısınmaya çıkacak ve normal maç başlayacak. Türkiye'nin özlediği tabloyu orada göstermiş olacağız." dedi.

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#Türkiye Kupası#Beşiktaş#Trabzonspor

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