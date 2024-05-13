Wayne Rooney'den Casemiro'ya "tembel" yakıştırması! "Sakatlığı bahane gösterenler var..."

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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Arsenal'e 1-0 mağlup oldu.

Ligde art arda ikinci yenilgisini alırken galibiyet hasretini üç maça çıkardı ve 14. yenilgisini yaşadı.

Takımın eski rekortmen golcüsü ve eski kaptanı Wayne Rooney, maçtan sonra Sky Sports'a verdiği açıklamada fikirlerini dile getirdi.

ROONEY: "SAKATLIĞI BAHANE GÖSTERİYORLAR"

Sakatlanan oyuncuların bazılarının aslında forma giymeye uygun olmasına rağmen kendilerini kurtarmak adına sakatlığı bahane gösterdiğine inanan Wayne Rooney şunları söyledi;

"Bu kadroda çok iyi oyuncular var ve performansları vasatın çok altında. Sakatlıklara bakıyorsunuz ve bu oyunculardan bazıları sakatlığı bahane gösteriyor. Yakında bir Avrupa Şampiyonası var ve bir de FA Cup finali yaklaşıyor. Oyuncuların bir süreliğine sahalardan uzak kalması ve ardından Avrupa Şampiyonası'na geri dönmesi kolaydır. Yıllar geçtikçe bunu bizzat gördüm. Sakatlanan oyuncuların şu anda kendilerine herhangi bir kredi vermediğini düşünüyorum."

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MANCHESTER UNITED'IN SAKATLARI

Ligde 8. sırada yer alan United'da takımın kaptanı Bruno Fernandes, geçen sezonun en golcüsü Marcus Rashford, dört ana stoperi (Raphael Varane, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Victor Lindelöf), takımın iki sol beki olan Luka Shaw ve Tyrell Malacia'nın yanı sıra Mason Mount ve Anthony Martial sakatlıklarından kaynaklı Arsenal maçında takımıyla sahada olamamışlardı.

ROONEY: "CASEMIRO TEMBEL!"

Wayne Rooney son oynanan Arsenal maçına eksikliklerden kaynaklı stoper bölgesinde başlayan Brezilyalı yıldız Casemiro'ya savunmadaki isteksizliği karşısında "tembel" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi;

"Casemiro açıkça bir orta saha oyuncusu olduğunu ve doğal bir stoper olmadığını gösterdi. United bu şekilde oynamak istediğinde, ister orta saha oyuncusu olun ister stoper olun, takımın geri kalanıyla birlikte mücadeleye hazır olmalısınız."