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FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR 2024? Şampiyonluk için ikili averaja mı bakılıyor, genel averaja mı? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesabı bilgisi!

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 20:56

Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur sorusu taraftarlar tarafından gündeme geldi. Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala 6 puan farkla önde olan Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Aynı dakikalar da Fenerbahçe ise Mondihome Kayserispor karşısında mücadele edecek. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluğunu ilan edebilir. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk hesaplamaları başlarken, sporseverler Şampiyonluk için ikili averaja mı bakılıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Süper Lig'de genel averaja mı bakılıyor, ikili averaja mı 2024? İşte, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan durumları ve şampiyonluk hesabı ile ilgili olası senaryolar...

1/5FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR 2024 Şampiyonluk için ikili averaja mı bakılıyor, genel averaja mı Galatasaray ve Fenerbahçenin şampiyonluk hesabı bilgisi

Süper Lig'de kim şampiyon olarak, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? gibi sorular, ligin 36. haftasında oynan karşılaşmalar ile öne çıkan konulardan oldu. Trendyol Süper Lig’de zor geçen sezonun ardından Galatasaray 96 puanla liderlik koltuğuna oturarak şampiyonluğa yaklaştı. Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Tüm maçların bu akşam aynı saatte başlayacağı kader maçları sonucunda şampiyon belli olabilir, küme düşenler netleşebilir.  İstatistik hesaplamasına göre Fenerbahçe Kayserispor’a puan kaybederse sarı kırmızılılar şampiyonluğu garantileyecek. Kanarya’nın yenilmesi halinde Cimbom’a mutlu son için 1 puan dahi yetecek. İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk hesaplamaları.

2/5GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.

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3/5FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe şampiyonluk için kalan maçlarını kazanıp, kalan 9 puanlık dilimde Galatasaray'ın en az 6 puan kaybetmesini bekleyecek.

4/5ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞINDA 3 KRİTİK MAÇ

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞINDA 3 KRİTİK MAÇ

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından bu sezon çok erken kopan Trabzonspor ve Beşiktaş, Başakşehir ile birlikte üçüncülük için mücadele ediyor.

58 puanlı Trabzonspor, ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek. 55 puanlı Başakşehir, Sivasspor deplasmanında galibiyet arayacak. 54 puandaki Beşiktaş ile Alanyaspor'a misafir olacak.

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5/5SÜPER LİG’DE İKİLİ AVERAJ KALKTI MI

SÜPER LİG’DE İKİLİ AVERAJ KALKTI MI?

Süper Lig'de ikili averaj sistemi halen geçerli durumda. Puan eşitliği durumunda ilk olarak takımlar arası oynanan maçlardaki sonuçlara bakılarak ikili averaj hesaplanır. Eğer bu maçlarda da puan ve gol averajı eşit ise, genel averaja bakılır. Eğer tüm bu hesaplamalar sonucunda hala bir üstünlük sağlanamazsa, daha fazla gol atan takım üstün sayılır. Tüm bu adımlar sonuç vermezse, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği diğer kriterler devreye girer​.

Eşitlik bu hallerde de devam ediyorsa belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanır, bir müsabaka sonucunda kazanan takım üstün sayılarak sonuç alınır. Bu müsabakanın da berabere sonuçlanması halinde altın gol atılana kadar yeni müsabaka başlatılır.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

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