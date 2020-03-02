Türkiye’de iki şehir arasında paylaşılamayan güzellik

Yükseklik korkumda olduğu için dört ayak gidiyorum. Zaten tepeden baktığınızda manzarayı çok güzel görebileceksiniz. Seyir tepesinin bir tarafı kanyon diğer tarafı göl manzaralı. Her iki tarafın da ayrı bir güzelliği var.Dönüşte Turgay'ın restoranında bıyıklı yayın balığı yemeyi planlamıştım ama bir grup gelince başka zamana kalıyor. Porsiyonu 40 lira. Buraya gelenler mutlaka yermiş.