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Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Bahar Gündoğdu | Instagram: @nerdesinbahar
Haber Giriş: 02 Mart 2020 - 13:08, /

Türkiye’de iki şehir arasında paylaşılamayan güzellik

Arapapıştı Kanyonu son zamanların gözde Instagram fenomeni mekânlarından biri oldu. Aydın iliyle Denizli arasında paylaşılamayan kanyon, soda patlaması yaşadığı zamanki rengiyle ve seyir tepesinden göreceğiniz manzarasıyla sizi kendisine hayran bırakacak. İşte Arapapıştı Kanyonu ile ilgili detaylar...

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Arapapıştı Kanyonu Aydın’ın Kemer mahallesinde, Aydın’a 92 km mesafede yer alıyor. Aydın’dan Yenipazar’a oradan da Çine üzerinden buraya ulaşabilirsiniz. Yol boyu tabela var. Eğer aracınız yoksa Bozdoğan’a gelip oradaki servislerle buraya ulaşabilirsiniz. Günübirlik tur düzenleyen pek çok firma da bulunuyor. Ben Akyaka'dan Arapıştı Kanyonu'na geçtim. Yol boyu görmediğim Ege köyü kalmadı. Yol oldukça virajlı ama enfes manzaralara sahip. Yolda kanyonu bilene rastlamak da pek kolay değil.

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Navigasyona Arapapıştı Seyir Tepesi diye girmelisiniz. Eğer Arapapıştı Kanyonu diye girerseniz sizi gölün etrafındaki restoranların oraya götürüyor. Ben de ikinci seçeneği seçtiğim için restoranların orada buldum kendimi. İskele restoranın önünde duran gence yolu sordum.

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Bana tarif etmeye çalıştı ama bakıyor ki olacak gibi değil dükkânı kapatıp beni götürmeyi teklif etti. Meğer restoranın sahibi Turgay'mış o genç. Kanyonu ilk gördüğümde fotoğraflardaki rengini görünce çok şaşırmıştım. Ben fotoğraf filtresi sanıyordum.

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Turgay bana sadece yaz aylarında oluşan soda patlamasından bu renge ulaştığını anlatıyor. Göl sağımızda kalacak şekilde yolda ilerledik. Sol tarafta eski bir ev gördüğünüzde onun karşısındaki bozuk toprak yola girmeniz gerekiyor.

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Yol sizi zincirle kapalı, barajın üstünden geçen bir yola çıkarıyor. Yol zaman zaman bozuk, zaman zaman asfalt ama üstü mıcırla kaplı. Yavaş gitmek gerekiyor. Hep sağı takip etmelisiniz. Yukarılara tırmandıkça daha da güzel manzaralara çıkıyorsunuz.

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Seyir tepesinin olduğu yerde ahşap evler inşa edilmiş. Denizli belediyesi ile Aydın belediyesi arasında paylaşılamayan kanyon bu ahşap evlerin yarım kalmasına neden olmuş. Böyle yerlerin bakir kalması taraftarıyım. Çok fazla insan eli değmemeli ki, doğal güzelliği bozulmasın.

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Hikâyesi çok ilginç
Arapapıştı adını tarihte anlatılan hikâyelerden almış. Zamanında Arap istilasında Araplar buraya kadar gelmişler ve burayı bir türlü geçememişler ve birden gördüklerinde şaşırıp kaldıkları için de ‘Arap apıştı’ kaldı manasında bu ismi almış.

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Bazı yerlerde adını İnceğiz Kanyonu olarak da göreceksiniz. İkisi de aynı yer. Seyir tepesinde fotoğraf çektirirken çok dikkatli olmalısınız. En uca kadar gitmeye çalışmayın. Ben terliklerimi çıkarıp yalınayak gittim. Yerler topraktan çok kayıyordu.

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Yükseklik korkumda olduğu için dört ayak gidiyorum. Zaten tepeden baktığınızda manzarayı çok güzel görebileceksiniz. Seyir tepesinin bir tarafı kanyon diğer tarafı göl manzaralı. Her iki tarafın da ayrı bir güzelliği var.Dönüşte Turgay'ın restoranında bıyıklı yayın balığı yemeyi planlamıştım ama bir grup gelince başka zamana kalıyor. Porsiyonu 40 lira. Buraya gelenler mutlaka yermiş.

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Tekneyle keşif
Hafta içi olduğu için tekne turlarının olmadığını söylemişlerdi. Tam oradan geçerken tekneleri görüyorum. Bir bakayım derken bir grup geliyor ve ben onların sayesinde tekne turuna dâhil oluyorum. Grup olduğunuzda biletiniz indirimli oluyor.

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Normalde 35 TL, grupla 25 TL. Teknelerde tuvalet yok. Yiyecek içecek satılmıyor. Tur iki saat sürüyor. Buna göre hazırlıklı gelmelisiniz. Hollanda'da yaşayan Türklere denk geldim. Yalnız çıktığım yolda hiç yalnız kalmadım ben.

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Boy boy fotoğraflarımı çekiyorlar. Ne renk olduğunu tarif edemeyeceğim güzellikte kanyonun içinde yol alırken manzaralardan gözümü alamıyorum. 380 metre yükseklikte duvarları olan kanyonun 6 km uzunluğu var. Tarihi bir geçmişe sahip kanyonun içinde kalıntılar da var. Persler döneminden kaldığı düşünülüyor

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Hatta kanyon duvarındaki bir çatlağın içinde manastır olduğu düşüncesi var. Bu çatlaktan girdiğinizde Afrodisyas Antik Kenti’ne kadar gittiği düşünülen bir yol varmış, daha önce deneyen var mı bilmiyorum.

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Yaz aylarında kanyonun sonuna kadar tekne turu yapamıyorsunuz. Bu renk de sadece bahar ve yaz aylarında oluyor. Birinden birine fedakarlık yapmak zorundasınız.

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Kanyondaki tekne turları için rezervasyon yaptırmanız sizin yararınıza olur. Hafta içi az insan, hafta sonu çok insan olduğundan tekne turlarında aksamalar olabiliyormuş. 0542 305 95 85 nolu telefondan rezervasyon yaptırabilirsiniz. Daha detaylı bilgiye nerdesinbahar.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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