Yapay zeka değil gerçek! Görenleri şaşkına çeviriyor...

Amerika Birleşik Devletleri’nin ve dünyanın en önemli sit alanlarından biri kabul edilen Yellowstone Ulusal Parkı, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Park içinde yer alan Morning Glory Havuzu ise en çok ilgi gören adres…



Morning Glory Havuzu canlı sarı, mavi ve yeşil rengiyle adeta burası gerçek mi dedirtiyor. Smithsonian dergisinin haberine göre, kaplıca başlangıçta sadece koyu maviydi ancak turistlerin havuza bozuk para ve taş atması havuzun soğumasına, yeni mikroorganizmaların filizlenmesine ve renk değiştirmesine neden oldu.