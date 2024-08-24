Dünyadaki üç örnekten biri
Feribot nedeniyle hep transit geçilen Bandırma’daki Arkeoloji Müzesi hem yeni açılan TANAP (Trans Anadolu Gaz Hattı) galerisi hem de kuruluş hikâyesiyle bir molayı hak ediyor.
Burası Türkiye’de gönüllülerin kurduğu dernek ve bağışlarla yapılan tek müze. Girişteki galerideyse dünyada sadece iki örneği daha olan ‘istiridye kutu’ gibi birçok nadide eser var. Ardahan’dan İpsala’ya 1.811 kilometre boru hattı döşenirken çalışma hattında 100’den fazla kurtarma kazısı yapılmış ve binlerce eser çıkarılmış. Tüm eserler çıkarıldıkları kent müzelerinde sergilenirken ‘Anadolu Medeniyetlerinin Saklı Tanıkları’ isimli kitapta toplandı.