Dünyada yer çekiminin olmadığı 8 şaşırtıcı yer! Bir tanesi de Türkiye'de...

Mistik Oregon Vortex’in yakınında inşa edilmiş ormanın derinliklerinde bir kulübe bulunuyor. Hatta Amerikalılar, kaçınılması gerektiğine inandıkları bu kulübeye ‘Yasak yer’ diyorlar. Burada, yarısı yer seviyesinin altında, diğer yarısı da yukarı olan bir tür küresel kuvvet alanı olduğuna inanılıyor. Burada yürümek neredeyse imkânsız, hatta denize düşmemek için duvarlara tutunmak gerekiyor.