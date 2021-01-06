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GeriSeyahat Dünyada yer çekiminin olmadığı 8 şaşırtıcı yer! Bir tanesi de Türkiye'de...
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Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, İstock, İHA
Haber Giriş: 06 Ocak 2021 - 17:12 | 

Dünyada yer çekiminin olmadığı 8 şaşırtıcı yer! Bir tanesi de Türkiye'de...

Dünya hepimizin bildiği gibi Sir Isaac Newton tarafından keşfedilen yerçekimi kanunlarına göre yaşıyor. Ancak bu kurallara meydan okuyan bazı yerlerde yerçekiminden eser yok...

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Örneğin, bir araba, motoru kapalıyken yokuş yukarı gidebiliyor, şelalede su ters yöne doğru akıyor ya da küçük bir kayanın tepesinde devasa bir taş yığını yıkılmadan durabiliyor. İşte gerçekliğine inanamayacağınız şaşırtıcı o yerler…

2Hoover Barajı, Nevada, ABD
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Hoover Barajı, Nevada, ABD

726.4 ft yüksekliğindeki bu baraja tırmandığınızda basit bir deney yapabilirsiniz.

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Bir şişeden biraz su dökmeye çalışın. Sıvı her zamanki gibi aşağı akmayacak ama yukarı uçacak! Aynı yükseklikten hafif bir nesne fırlatmaya çalışırsanız aynı şekilde güçlü hava akımı nedeniyle yukarı doğru çıkacaktır.

4Şeytan Kulesi, Wyoming, ABD
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Şeytan Kulesi, Wyoming, ABD

Devil Tower, Black Hills'in Bear Lodge Ranger Bölgesi'nde bulunan bir oluşumdur. Höyüğün mükemmel şekli ve boyutu, onu Wyoming'deki en önemli manzara haline getiriyor.

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Dağcılar da bu manzaraya bayılıyor. Ama bazı nedenlerden dolayı, Everest, Şeytan Kulesi'nin tepesine tırmanamıyorlar. Sadece 1,267 fit uzunluğunda, ancak dik duvarları nedeniyle en tepeye çıkmak imkânsız.

6Güney Kore’deki gizemli yol
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Güney Kore’deki gizemli yol

Jeju Adası'ndaki bu yolda bırakılan boş şişeler ve tenekeler genellikle yokuş yukarı gidiyor.

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Yaratıcı yetkililer burayı kısa sürede turistik bir cazibe merkezi haline getirmeyi başardılar, hatta yakınına yerçekimi anomalisinin nerede başladığını gösteren bir plak bile koydular.

8Myanmar’daki altın kaya
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Myanmar’daki altın kaya

Bu kaya altınla kaplı ve her an düşecek gibi görünüyor. Ama gerçekte 2500 yıldır aynı yerde duruyor! Kaya, üzerine inşa edilmiş pagoda ile birlikte 49 fit yükseklikte oturuyor.

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Hikâyeye göre kaya, içindeki Buda’nın saçı tarafından tutuluyor. Kaya sabit değil ancak yerinden hiçbir şekilde oynamıyor. Kayayı sadece bir kadının hareket ettirebileceği söyleniyor. Bu nedenle kadınların taşa dokunmasına izin verilmiyor.

10Arjantin’deki Davasko Taşı
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Arjantin’deki Davasko Taşı

Bu devasa kaya, adeta yer çekimine meydan okuyor. 300 tondan daha ağır olan taş, eğilmeden önce binlerce yıldır devasa bir kayanın kenarında duruyordu. Yerliler test etmek için taşın altına bir cam şişe koydular ve şişe ilginç bir şekilde çatladı.

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29 Şubat 1912'de Davasko taşı düştü. Bu durum yerel halkı bir hayli şaşırtmıştı ve 95 yıl sonra bu kez plastik bir şişeyle denediklerinde, şişenin kayaya yapıştığını fark ettiler.

12Ermenistan’daki Aragats Dağı’nın eteğindeki yol
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Ermenistan’daki Aragats Dağı’nın eteğindeki yol

Türkiye-Ermenistan sınırında insanların aklını uçuran bu dağı, şaşırtıcı anti-yerçekimi fenomenine tanık olmak için her yıl binlerce gezgin ziyaret ediyor. Dağın dibinde arabanızın motorunu kapatırsanız, araba kendi kendine yokuş yukarı gidecektir.

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Yakınlarda yokuş yukarı giden bir nehir bile var. Burada bulunan pek çok insan yokuş yukarı gitmenin yokuş aşağı gitmekten daha kolay olduğunu iddia ediyor.

14İngiltere’deki ters şelale
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İngiltere’deki ters şelale

Hayfield yakınlarında bulunan,78 ft yüksekliğindeki bu şelaleyi ilginç kılan ters yöne doğru akması… Ters şelalenin sırrı aslında rüzgârın gücünde! Bu bölgede rüzgâr o kadar güçlü ki aşağı akan su rüzgâr tarafından ters yöne çevriliyor. Peki bu inanılmaz derecede kuvvetli rüzgâr nereden geliyor?

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Mistik Oregon Vortex’in yakınında inşa edilmiş ormanın derinliklerinde bir kulübe bulunuyor. Hatta Amerikalılar, kaçınılması gerektiğine inandıkları bu kulübeye ‘Yasak yer’ diyorlar. Burada, yarısı yer seviyesinin altında, diğer yarısı da yukarı olan bir tür küresel kuvvet alanı olduğuna inanılıyor. Burada yürümek neredeyse imkânsız, hatta denize düşmemek için duvarlara tutunmak gerekiyor.

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Ayrıca kulübede düşmeyen bir tek süpürge var. Nereye koyarsanız koyun, dik durabiliyor. Bu gizemli yerde taşlar tamamen düz bir yüzeyde sürekli yuvarlanıyor.

17Abdurrahman Gazi Türbesi Gizemli Yol / Erzurum
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Abdurrahman Gazi Türbesi Gizemli Yol / Erzurum

Abdurrahman Gazi Türbesi'ne giderken karayolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli yol' olarak ünlenen yol, büyük ilgi görüyor. Deneme yapmak için her gün onlarca vatandaşın akın ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller 200 metrelik yolu yokuş yukarı çıkıyor.

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Abdurrahman Gazi'nin Palandöken Dağı eteklerindeki türbesine giderken yolun sol tarafından bulunan 200 metrelik bölüm, gizemli yol olarak anılıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören 'gizemli yol'la ilgili anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, yer bulmakta güçlük çekiyor.

19Keramet olarak yorumlandı
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Keramet olarak yorumlandı

Kontağı kapatılan otomobillerin kendiliğinden yokuş yukarı çıktığını görenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek bunu 'Abdurrahman Gazi'nin kerameti' olarak yorumlarken, bilim adamları bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında rampa aşağı olduğunu söylüyor.

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Belediye tarafından konulan iki tabelanın ilkinde 'Gizemli yol başlangıcı' yazarken ikincisinde nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatılıyor.

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Tabelada aracın durdurulması, vitesin boşa alınması ve ayağın frenden çekildikten sonra denemeye başlanması tavsiye ediliyor.

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