Ana karadan ayrıldılar! Denizin ortasında sıra dışı yaşam... 

Her su baskınında balçık ve kum, Hallig Adası’na çöküyor. Bu da küçük adanın her yıl yaklaşık bir santimetre büyümesine de yol açıyor. En önemlisi bir Hallig Adası’ndaki yaşam iyi organize edilmek zorunda. Adada pek fazla mağaza bulunmuyor. Doktor da sadece büyükçe Hallig adalarında var. Oland’da hayat daha zor. Ülkenin en küçük deniz fenerinin bulunduğu adacıkta 16 kişi yaşıyor.