Visa’nın ayrıcalıklar dünyası my Visa ile alışverişten seyahate harcamalarınızda ayrıcalıklı fırsatlar

Visa, Türkiye’deki Visa Infinite ve Visa Signature kart sahiplerine yönelik yepyeni ayrıcalıklar dünyası my Visa programını hayata geçirdi. my Visa programında yeme içmeden konaklamaya, alışverişten seyahate 50’den fazla yerli ve dünya çapında markadan %40’a varan indirim fırsatlarının yanı sıra ücretsiz hizmetler ve deneyimler yer alıyor. my Visa dünyasına üye olan herkes Avrupa ve Amerika’da yapacağı restoran harcamalarında %10 indirim fırsatından faydalanabiliyor. Ayrıca my Visa dünyasına dahil olan kart sahipleri İstanbul Havalimanı’nda ücretsiz Fast Track ve buggy hizmeti ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ücretsiz Fast Track kullanım imkanına da sahip oluyorlar. Araç kiralamadan konaklama rezervasyonlarına, my Visa üyesi seyahat severler seyahatlerinin her aşamasında programın sunduğu fırsatların keyfini sürebilecek, Visa’nın dünyanın pek çok köşesine yayılan Luxury Hotels Collection kataloğundaki lüks otellerden de program sayfası üzerinden ayrıcalıklarla rezervasyon yapabilecekler.

my Visa’lı olmak çok kolay

Visa Infinite ve Visa Signature kart sahipleri, kendilerine özel tasarlanan program aracılığıyla dünyada ve Türkiye’de sunulan fırsat ve avantajlara ücretsiz erişim sağlayabiliyor. my.visa.com.tr adresi üzerinden programa kaydolunarak saniyeler içinde my Visa dünyasına giriş yapılabiliyor. Program ayrıcalıkları düzenli olarak güncellenmeye ve zenginleşmeye devam edecek.

Türkler üst segment kartların sağladığı fayda ve ayrıcalıkları seviyor

Visa’nın Avrupa genelinde üst gelir grubundaki tüketicilerle gerçekleştirdiği “Üst Gelir Grubu Tüketicilerin Beklentilerini Anlamak” isimli araştırmaya göre Avrupa’daki yüksek gelirli tüketiciler üst segment kartları kullanım rahatlığı için tercih ederken Türkiye’deki yüksek gelirli tüketiciler, üst segment ödeme kartlarını sağladıkları fayda ve ayrıcalıklar için kullanmayı tercih ediyor (%38). Araştırmaya göre Avrupa genelinde üst gelir grubu tüketiciler 4 temel konu başlığını önceliklendiriyor: sağlıklı yaşam ve benzersiz deneyimleri kapsayan yaşam tarzıyla ilgili tercihler, konforlu ve özel seyahat deneyimleri, fazla görünür olmayan statü sembolü lüks ürün ve hizmetler, zahmetsiz ve güvenli e-alışveriş deneyimleri.

Visa dijital ödemeler sektöründe dünyanın önde gelen lider şirketlerinden. Türkiye’de bu sene 40. yıl dönümümüzü kutluyoruz. 40 yıldır müşterilerimiz ve onların ihtiyaçları hep odağımızda oldu. Visa Infinite ve Visa Signature kart hamilleri için sunduğumuz my Visa programı, Türkiye’de bir kart şemasının üst segment kart sahiplerine doğrudan sunduğu ayrıcalıklar programı olarak bir ilke imza atıyor. Ülkemizde bu kartları kullanan kart sahiplerini Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada yaşam tarzlarına hitap eden mekan ve markalarda kendilerine özel ayrıcalıklarla bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Visa'nın Güney Avrupa bölgesinde my Visa programını ilk hayata geçirdiğimiz ülke Türkiye oldu. My Visa programı ile amacımız, Visa Infinite ve Visa Signature kart sahiplerine, ihtiyaç ve alışkanlıklarına hitap eden, yaşamlarına değer katacak hizmet, ayrıcalık ve fırsatları sunmak” dedi.

İlandır