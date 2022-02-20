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Ziyaretçi sayısı 30 milyonu aştı
Seyahat
Haber Giriş: 20.02.2022 - 05:00 | Son Güncelleme:

Ziyaretçi sayısı 30 milyonu aştı

Türkiye 2021’de bir önceki yıla oranla yüzde 88.08 artışla toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı.

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Türkiye’nin 2021 yılı turizm geliriyse yüzde 103.02 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu. En çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120.52 artışla Rusya Federasyonu (4 milyon 694 bin 422 kişi) birinci, yüzde 175.73 artışla Almanya (3 milyon 85 bin 215 kişi) ikinci, yüzde 106.49 artışla (2 milyon 60 bin 8 kişi) Ukrayna üçüncü sırada. Ukrayna’yı Bulgaristan ve İran izledi.

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