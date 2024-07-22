Mısır piramidinin kalbine yolculuk… Kimsenin cesaret edemediği bölümlere girdi | ‘Nefes alamadım, içinden çıkamayacağımı düşündüm’

Mısır piramitleri, antik Mısır’ın en etkileyici yapılarından ve dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul ediliyor. Ülkede şu ana kadar keşfedilen 100’den fazla piramit olduğu biliniyor.

Piramitlerin yapımında kullanılan taş bloklarının nasıl taşındığına dair pek çok teori bulunsa da hâlâ net bir açıklama bulunmuyor. Piramitler, sadece mezar yapıları değil, aynı zamanda dönemin dini inançlarını temsil eden kutsal yapılar olarak görülüyor. Yapıların çevresinde bulunan tapınaklar ve mezar anıtları ise Mısırlıların ölümden sonraki yaşam anlayışına dair bilgiler sunuyor.

Günümüzde pek çok bilim insanı ise piramitlerin inşasında kullanılan teknikleri ve iş gücünü anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Video içeriği üreticisi olan gezgin Sam Mayfair de uzun süredir Mısır’da keşifler yaparak takipçileriyle paylaşıyor. Mayfair geçtiğimiz günlerde ise Kahire’nin güneyindeki ‘Bent Piramidi’nin içindeki yolculuğunu videoya aldı.







Bent Piramidi, Mısır’ın Giza bölgesinde bulunan ve eski Mısır’ın en önemli piramitlerinden biri olarak görülüyor. Kahire’nin yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Dahshur bölgesinde bulunan piramit, MÖ 2600’lü yıllarda Firavun Snefru tarafından inşa ettirildi.

Tabandan 54 derecelik bir açıyla yükselen piramit yumuşak ve alüvyonlu bir maddeden inşa edildiği için, sağlamlığından endişe ediliyordu. Ancak geçtiğimiz yıllarda piramidin üst bölümünün açısının 43 dereceye düşürülmesi ile bu sorun ortadan kaldırıldı.



‘TÜNELDE O KADAR UZUN SÜRE KALDIM Kİ, ASLA ÇIKAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM’

Neredeyse ulaşılabilir tüm piramitleri inceleyen 40 yaşındaki Mısırbilim meraklısı Sam Mayfair, Bent’i en sevdiklerinden biri olarak nitelendirerek ziyaret etmeye değer olduğunu söyledi.

Mayfair, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Bent’e bir grup gezginle gitmeye karar verdik. Bazısı yapıya yaklaştıkça korkmaya başladı. Onlara hak veriyorum çünkü bu biraz ürkütücüydü” dedi.







Mayfair, şöyle devam etti:

“İlk önce girişten zemine kadar uzanan 85 metre uzunluğunda dik bir merdiven karşılıyor sizi. Bu merdivenlerin olduğu tünel ise 1,5 metre yüksekliğe sahip. Bazı bölümlerde sürünerek ilerlemek zorunda kalıyorsunuz. Bu tünelde o kadar uzun süre kaldım ki, asla çıkamayacağımı düşündüm. 10 metrelik son bir tırmanıştan sonra ise yapının ilk odasına ulaştım.”



‘NEFES ALMAKTA ZORLANDIM’

İlk odaya geldiğinde aşırı terlemiş ve yorgun olduğunu hatta nefes almakta zorlandığını söyleyen Sam Mayfair, “Birinci odadan sonra tüneli takip ederek ikinci odayı keşfettim. Oda çok etkileyici olsa da amonyak kokusu çok bunaltıcıydı. Bu idrar kokusunun ise geçmişte piramitte yaşamış hayvanlara ait olduğu düşünülüyor” dedi.







Mayfair, paylaştığı videoda Bent’in muhtemelen en zor ve klostrofobik piramitlerden biri olduğunu, içeriye ulaşmanın fiziksel olarak oldukça zorlayıcı olduğunu söyledi.



Ayrıca dar alanlarda gezinmenin zor olduğunu da ekleyen Sam Mayfair, “Eğer biri diğer taraftan gelirse, yanınızdan geçmesi çok zor. Gerçekten de çok sıra dışı bir yapıya sahip. Sonunda dışarı çıktığınızda da büyük bir başarı duygusu hissediyorsunuz” dedi.



‘KLOSTROFOBİSİ OLANLAR ASLA KEŞFE ÇIKMAMALI ÇÜNKÜ YAPININ ACİL ÇIKIŞI YOK’

Bent’te acil çıkışı olmadığını ve klostrofobisi olan kişilerin içeri girmesinin uygun olmadığını söyleyen Sam Mayfair, “İçerisi loş bir ışıkla aydınlatılıyor. Elektrik kesilirse de zifiri karanlıkta kalıyorsunuz” ifadeleri kullandı.







Piramitleri keşfetmenin herhangi bir tehlikesi olup olmadığına dair ise Mayfair, “Herhangi bir antik yapıyı keşfetmekte, özellikle de piramit kadar eski bir yapıyı keşfetmekte her zaman tehlike vardır. Ancak benim için bunların hepsi bilinmeyene doğru yolculuğun bir parçası” dedi.



Piramitlere girme konusunda endişeleri olanlar için de uyarılarda bulunan Mayfair, “Keşfetmesi çok kolay, iyi bir başlangıç piramidi olarak Kahire'nin güneybatısındaki Sakkara nekropolündeki Basamaklı Piramidi öneririm. Sakkara nekropolünün bir parçası olan Teti Piramidi de ideal bir seçenek” şeklinde konuştu.



Fotoğraflar: Instagram, Alamy