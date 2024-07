589 günün sonunda Guinness Dünya Rekorları'na girdiler! Başladığı yerde bitti 'Hiçbir şey yaşanmamış gibiydi'

Lavi Scholl ve Ollie Gamblin, 2017 yılında Avustralya'da tanıştı. İkisi de aynı çiftlikte çalışıyordu.

Tanışır tanışmaz çok iyi anlaşan ikili, kısa süre sonra birlikte seyahatlere çıkmaya başladı.

34 yaşındaki Gamblin, "O dönemde benim bir karavanım vardı. Lavi ise arabasıyla yolculuk yapıp çadırda kalıyordu. Çadırdan karavana geçmenin çok büyük bir gelişme olacağını düşünmüştü" diye anlattı o günleri.

Scholl ve Gamblin Avustralya'dan ayrıldıktan sonra 5,5 ay boyunca Yeni Zelanda'da doğa yürüyüşü yaptı. Almanya doğumlu olan 32 yaşındaki Scholl, "İkimiz de karayolu seyahatlerine tutkulu olduğumuzu fark ettik" dedi.

Bu noktada biraz daha maceralı bir yolculuk yapmaya karar veren ikili, bisikletle dünyayı dolaşmayı düşündü. Ancak kısa süre içinde bunun hem "çok yorucu" olacağını hem de "muhtemelen yıllar yıllar süreceğini" fark ettiler.

Gamblin, "O zaman en iyi seyahat aracının motosiklet olduğuna karar verdik. 17 yaşından beri motosiklet ehliyetim vardı ama hiç böyle bir yolculuk yapmamıştım. İkimiz için de bir ilk olacaktı" diye konuştu.



Lavi ve Ollie'nin Instagram sayfasında Türkiye'de çekilmiş birçok fotoğraf var. Bu kare Sümela Manastırı'ndan...

ARKADAŞLARINDAN İLHAM ALDILAR

O günlerde çiftin yakın arkadaşlarından biri, motosikletle dünyayı dolaşan en genç erkek rekorunu kırmak için girişimlerde bulunuyordu. Bu arkadaşlarından ilham alan Scholl ve Gamblin, Guinness Dünya Rekorları ile temasa geçerek, tek motosikletle dünyayı dolaşan en genç ikili rekorunu kırıp kıramayacaklarını sordu.

Kurum yetkilileri sosyal medyada kısaca "Lavi ve Ollie" olarak tanınan çifte belli kurallar koydu: İkisinin de yolculuğunun aynı noktada başlaması gerekiyordu. Hep aynı yöne seyahat etmek ve gezegenimizin iki zıt noktasında bulunan noktalardan geçmek de diğer kurallardı.

Scholl ve Gamblin, yolculuk için Birleşik Krallık'ta bir acenteden motosiklet kiraladı. Gamblin, acentenin otoparkında denemeler yaparken defalarca motosikletten düştüğünü belirterek, "Üzerimizde hiçbir yük olmadığı halde, motorun bacağımdaki ağırlığını kaldıramıyordum. Üstelik Lavi de motosiklete binmiş değildi" dedi.

İngiltere'nin merkezinde bulunan Peak District bölgesinde bir deneme turuna çıktıktan sonra, Scholl ve Gamblin Google Maps yardımıyla bir rota belirledi, toplayabildiği kadar para topladı ve yolculuk esnasında ihtiyaç duyacakları tüm araçları satın aldı.

Gamblin, "Daha önce hiç böyle bir yolculuk yapmamıştım. O nedenle her şeyi sıfırdan almamız gerekiyordu" dedi.

PANDEMİ NEDENİYLE GECİKMELİ BAŞLADILAR

Covid-19 pandemisi çiftin planlarını ertelemesine neden oldu. Nihayet Nisan 2022'de Londra'daki ünlü bir motorcu mekânı olan Ace Cafe'den yola çıktıklarını söyleyen Gamblin, "O dönemde tüm uluslararası sınırlar açık değildi. Ancak biz ilerledikçe zaman içinde sınırların da açılacağını düşündük. Şansımıza öyle de oldu" diye konuştu.

Plan yaparken masrafları azaltmak için otomobiller ve motosikletlerden Carnet De Passage yani geçiş karnesi istemeyen ülkeleri tercih ettiklerini vurgulayan Gamblin, "Vize konusunu da araştırmış ve yol üzerinde vize alabileceğimizi garantilemiştik. Önceden vize almamızı isteyen ülkelerin hangileri olduğunu da biliyorduk" diye konuştu.

Masrafları azaltmak için aldıkları bir diğer önlemin de kamp atmak ve dışarıda yemek yememek olduğunu vurgulayan Scholl, "Her zaman kendi yemeğimizi kendimiz pişiriyoruz. Bu, tasarruf etmek için çok iyi bir yol. Dahası gece hayatımız da yok" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı da çiftin seyahat planlarının değişmesine neden oldu. Aslında doğuya doğru ilerlemek isteyen Scholl ve Gamblin, onun yerine önce güneye oradan da batıya ilerleyip Fransa, İspanya ve Fas'ı ziyaret etti.

Gamblin, "İlk aylarda toprak yollarda, şoselerde defalarca düştük. Zemin bozuksa hemen düşüyorduk" dedi.

Yolculuk boyunca Gamblin'in arkasında oturan Scholl ise ilk ayları "zorlu bir öğrenme süreci" olarak nitelendirdi.

AND DAĞLARI ÇOK ZORLADI

İşler bir noktada nihayet rayına oturdu ancak bütün sorunlar çözülmedi.

Scholl ve Gamblin, Senegal'e vardıklarında 'Bal Arısı' adını verdikleri motosikleti kargo yoluyla Brezilya'ya göndermeye karar verdi. Ancak nakliye konteynerinin yolda kaybolması motosikletin Brezilya'ya ulaşmasını 7 hafta kadar geciktirdi. Bu nedenle yolculuğu tamamlayamama endişesi yaşadıklarını söyleyen Scholl, "Benim için çok ama çok zor günlerdi. Motosiklet Brezilya'ya ulaşıp elimize geçince hayatımın en mutlu gününü yaşadım sanırım" dedi.

'Bal Arısı'na kavuştuktan sonra seyahatlerine Güney Amerika boyunca devam eden ikili Brezilya, Bolivya ve Peru'yu dolaştı. Scholl, "Güney Amerika kıtası bende çok derin izler bıraktı. Her ülke benzersiz özelliklere sahip" diye konuştu.

Ne var ki özellikle yolculuğun And Dağları'na denk gelen kısmında zor anlar yaşadıklarını söyleyen Gamblin, "Yükseklik nedeniyle çok zorlandık. İkimiz de irtifa hastalığı yaşadık. Kar fırtınalarının ve gök gürültülü fırtınaların içinden geçtik. Çok zor koşullarda yolculuk yaptık. Sanırım 1 aydan fazla süre yüksek irtifada kaldık. Fiziksel olarak çok zor bir süreçti bu ve bizi çok zorladı" dedi.

NİKAHLARINI 'ELVIS' KIYDI

Scholl ve Gamblin, Arjantin'e kadar indikten sonra geri dönerek Şili'ye devam etti; Bolivya, Peru, Ekvador ve Kolombiya'yı dolaştı.

Ardından Panama yoluyla Kuzey Amerika'ya ulaşan çift, Las Vegas'ta dört günlük bir evlilik molası verdi.

Gamblin ve Scholl, CNN Travel'a yaptıkları açıklamada, "6 yıldır nişanlıydık ve hep 'Yolumuz Las Vegas'a düşerse orada evlenelim, nikâhımızı da Elvis kıysın' diyorduk. Bu yolculuk sayesinde hayalimiz gerçek oldu. Dört günlük kısa bir mola verdik ve yeniden yola düştük. Binlerce kilometrelik bir balayının yerini hiçbir şey tutamaz" dedi.

Çiftin evlendikten sonraki ilk durağı Kanada oldu. Burada motosikleti hava kargo yoluyla Seul'e gönderip kendileri de uçakla devam ettiler. Seul'ün ardından deniz yoluyla Rusya'nın Vladivostok şehrine ulaştılar ve Moğolistan'a doğru devam ettiler.

Gamblin, Moğolistan'da yolculuk yapmanın özellikle zor olduğunu çünkü motosikletten düşüp bir kaburgasını kırdığını belirtti ve ekledi: "Muhtemelen yolculuğun en zor kısmı Moğolistan'dı ama bence aynı zamanda kesinlikle görülmeye değerdi. Sanki bir National Geographic belgeselinin içinde ilerliyor gibiydik. Yollar çok zorladı. Defalarca kez düştük. Zorlayıcıydı ama aynı zamanda çok da ödüllendiriciydi."

Bütün bunlara rağmen Moğolistan'da çok güzel vakit geçirdiklerini ve bu ülkenin doğası içinde kamp yapmaktan keyif aldıklarını ifade eden Gamblin, "Herkesin 'ger'lerde (kubbeli kıl çadırlar) yaşadığı, yaban hayvanı sürülerinin ortalıkta dolaştığı inanılmaz bir yerel kültüre sahipler. Tam olarak kafamda canlandırdığım gibiydi" diye konuştu.



Lavi ve Ollie'nin Instagram hesabında Kapadokya'da çekilmiş bu nefis kare de bulunuyor

YOLCULUĞU KONVOYLA TAMAMLADILAR

Orta Asya'ya ulaşan çift, Kazakistan'da dinlenip enerji topladıktan sonra yolculuğun son ayağı için rotayı yeniden Avrupa'ya ve Birleşik Krallık'a çevirdi.

Yolculuğun son kısmı olan Dover Limanı-Londra arasında Gamblin ve Scholl'a, yolculuğu sosyal medya üzerinden takip etmekte olan çok sayıda motosikletli eşlik etti.

Gamblin, "Gelen birçok motosikletli vardı. Hiçbirini tanımıyorduk. Ama bizi desteklemeye gelmişlerdi. Dover'dan Londra'ya dev bir konvoyla gittik" dedi.

Geçen yıl 19 Kasım tarihinde Londra'ya vardıklarında büyük bir kutlamayla karşılandıklarını da sözlerine ekleyen Gamblin, "Gerçek değil gibiydi. Çünkü yine başladığımız nokta olan Ace Cafe'ye dönmüştük. Yola çıkmadan önce oturduğumuz masaya oturduk. Yola çıktığımız gün orada olan insanlar yine oradaydı. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibiydi" ifadelerini kullandı.

Geri döndükten sonra gerekli belgeleri Guinness Dünya Rekorları'na teslim eden Gamblin ve Scholl, 'Bal Arısı'nı da acenteye iade etti.



Çiftin kullandığı motosiklet acentede sergilenecek

ARTIK RESMEN REKORTMENLER

Geçtiğimiz günlerde çifte tek motosikletle dünyayı dolaşan en genç ikili rekorunu kırdıkları bildirildi. Gamblin, "İki hafta kadar önce gelip rekoru teyit ettiler. Artık resmîleşti" diye konuştu.

Şu an Birleşik Krallık'ta yaşayan Scholl ve Gamblin, halen yaptıkları şeyin büyüklüğünü sindirmeye ve yerleşik hayata alışmaya çalıştıklarını söyledi.

Kısa süre önce kendisinin de motosiklet ehliyeti aldığını belirten Scholl, "Komik olan şu ki daha önce hiç, bir apartman dairemiz, evimiz ya da buna benzer bir şeyimiz olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Hem Scholl hem de Gamblin, uzun süre sabit kalmaya niyetleri olmadığını bir sonraki maceraları için plan yapmaya çoktan başladıklarını da vurguladı.

