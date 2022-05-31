Vialand Nerede Ve Nasıl Gidilir? Vialand Hakkında Bilgi, Giriş Ücreti Ve Çalışma Saatleri (2024)

Vialand, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği bir adres olarak bilinmektedir. İnsanlar buraya giderek oldukça eğlenceli ve heyecanlı zamanlar geçirmektedirler. Bu eşsiz adresi bilen insanlar olduğu gibi bilmeyenlerde bulunmaktadır. Bilmeyen kişilerinde Vialand'a en kısa sürede ziyaret etmeleri gerekmektedir.



Vialand Nerede?



Vialand, İstanbul'da bulunan bir tema parkıdır. Bu parkın oldukça geniş bir alanda yer aldığı görülmektedir. Vialand'ın bulunduğu konum ise İstanbul'a bağlı olan Eyüp ilçesidir. Eyüp ilçesinin Yeşilpınar bölgesinde yer alan Vialand farklı eğlence fırsatları sunması ile dikkat çekmektedir.



Vialand'a Nasıl Gidilir?



Vialand'a gitmek için öncelikle İstanbul şehrini ziyaret etmeniz gerekir. Zaten İstanbul'da birçok önemli eğlence merkezi bulunmaktadır. Vialand adlı tema parkında görülmeye değer bir yapısı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İstanbul'a gittikten sonra yapmanız gereken Eyüp ilçesine ulaşmaktır. Eyüp ilçesi İstanbul'un Avrupa yakası tarafında yer alan oldukça büyük bir ilçedir.



Eyüp ilçesine ulaştıktan sonra Yeşilpınar mahallesine gitmelisiniz. Bunun için toplu taşımayı kullanma şansınız vardır. Otobüs, minibüs veya metro ile Yeşilpınar'a rahatça gidebilirsiniz. Ayrıca kendi aracı ile buraya gitmek isteyenlerde bunu kolayca başarabilirler.



Vialand Hakkında Bilgi



Vialand, diğer ismi ile İstanbul Tema Park olarak bilinmektedir. Zaten Vialand İstanbul Tema Park'ın eski ismidir. Bundan dolayı bu yerin iki isimle de anıldığı bilinmektedir. Heyecanlı zamanlar geçirmek için tercih edilen bir yer olduğu bilinmektedir. Hatta İstanbul'da bulunan eğlence yerleri arasında oldukça popüler olduğu da dikkat çekmektedir



Vialand içerisinde yer alan hizmetler;



- Park alanı,

- Yeme-içme mekanları,

- Çocuklar için eğlence üniteleri,

- Yetişkinler için eğlence üniteleri,

- Engelli misafirlere özel oyun ve çeşitli hizmetler,

- Alışveriş noktaları,

- Ücretsiz wifi,

- ATM,

- Etkinlik sahnesi



Yukarıda yer alan hizmetler Vialand'ta bulunan hizmetlerin sadece bir kısmıdır. Çünkü burada daha birçok hizmet yer almaktadır. Tema parkın en güzel yanı her yaştan insana hizmet vermesidir. Bunun yanında Vialand'ta engelli bireylerde düşünülmektedir.



Vialand Giriş Ücreti 2024

Yetişkin 1149 TL

Çocuk 1099 TL

Vialand'ta bazı sezonlarda ve özel günlerde indirim yapıldığı da dikkat çekmektedir. Bunun için bu günleri de takip etmeniz avantaj yaratmaktadır.



- 0-3 yaş ücretsiz giriş hakkına sahiptir.

- Satın alınan biletler sadece aynı gün için geçerlidir.

- 15 yaşından küçüklerin parka girmesi için yanlarında en az bir tane 18 yaşından büyük birisi olması gerekir.

- Bilet satın alırken T.C kimlik numarası gerekmektedir.



Vialand Çalışma Saatleri 2024



Vialand oldukça geniş imkanlar sunan bir tema parkıdır. Büyük bir alanda bulunması ve farklı eğlence imkanları sunması ile tanınmaktadır. Vialand'ın çalışma saatleri de önceden belirlenmiştir. Burayı ziyaret etmek isteyenlerin çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekir.



Vialand çalışma saatleri;

Hafta içi 10.00 – 18.00 arası

Hafta sonu: 11.00 – 19.00 arası