Saffet Emre Tonguç’tan 92 otel önerisi! Sarı yazın tadı bir başka

URLA

Gurme bir kasabada huzurun adresleri

◊ Biniciliği özenli bir tatil anlayışıyla buluşturan, özgün mimarisiyle Manej Urla’da “Tarladan sofraya” felsefesiyle hazırlanan menüler damağınızda unutulmaz tatlar bırakacak. (@manejurla)

◊ Adını bahçesindeki mor nar ağacından alan Narımor Butik Otel, eski ve yeniyi harmanlayan

9 odasıyla hizmet veriyor. Atilla Heilbronn imzalı lezzetleri mutlaka denemelisiniz. (@narimorurla)

◊ Urla Limanı’na çok yakın bir konumdaki Urla Liman Evi yelkenci ve Urla âşığı bir çiftin emeğiyle ortaya çıkmış. (@urlalimanevi)

◊ Adından da anlaşılacağı üzere eski Gümrük Hanı’na kurulan Gümrük Urla’nın çok nostaljik bir atmosferi var. Bünyesindeki İoki Restaurant’da Uzakdoğu mutfağından lezzetler sunuyor. (@gumrukurla)

◊ Pintura Urla ilçe merkezinde hem konuklarını ağırlıyor hem de bir sanat galerisine ev sahipliği yapıyor. (@pinturaurla)

◊ Mitera 1905 Urla’nın ruhunu yaşayabileceğiniz 200 yıllık bir Rum konağında, yetişkin oteli olarak üç odasıyla hizmet veriyor. (@mitera1905)

◊ Geniş odaları, yemyeşil bahçesi ve kocaman havuzuyla Beliz’i Boutique Hotel çocuklu ailelere hitap ediyor. (@belizihotelrestaurant)

GÖCEK

Mavi turların nirengi noktası





◊ D-Marin’in devamındaki D-Resort Göcek mimarisiyle ön plana çıkan çok şık bir tesis. Dalaman Havalimanı’na sadece 20 dakika mesafede. (@dresortgocek)

◊ Toplam 76 bin 500 metrekarelik bir alana yayılan ve çam ağaçlarıyla çevrili Rixos Premium Suites&

Villas, 192 süit oda ve villayla hizmet veriyor. (@rixospremiumgocek)

◊ Bir tarafı Dalaman Çayı, diğer tarafı Akdeniz olan Hilton Dalaman’da en sevdiğim özelliklerden biri geniş alanlar. 2011’den beri sürekli seyahat sitesi Trip Advisor’ın mükemmellik ödülünü alan otelde doğayla iç içe bir tatille konfor bir arada. (@hiltondalaman)

◊ 8 dönüm arazide, yüzlerce ağacın arasında 18 odalı bir butik otel olan Layla Göcek adeta bir arınma, doğayla tazelenme durağı. (@laylagocek)

ALAÇATI

Taş evlerde butik konaklama, şef dokunuşlu mutfaklar...





◊ Baş döndürücü bir doğa, Hindistan cevizi ve zeytin ağaçlarıyla çevrili havuzlar, kendine ait sahil ve beach club ile Biblos; gerçek lüksü arayan misafirlerini ağırlıyor. Türk mutfağı lezzetleri sunan Khalia ve deniz ürünleri restoranı Miso ise otelin lezzet durakları. (@biblosalacati)

◊ Alaçatı’nın en yenilerinden biri olan Kestel Inn tasarımıyla, sanata verdiği değerle ve mutfağıyla öne çıkıyor. 7 odasıyla izole bir tatil için yılın 12 ayı açık. Otelde kalmasanız bile şef Beste Bağlayan’ın yönetimindeki restoranı deneyimlemenizi tavsiye ederim. (@kestelinn)

◊ Ağaçlarla bezeli bahçe içindeki Alavya, 6 taş ev ve 25 odasıyla Alaçatı’nın en güzel otellerinden biri. Alavya Otel’in bünyesinde sabahın erken saatlerinden gece geç vakitlere kadar açık olan Mitu Café, sezonun taze ürünleri ve yöresel lezzetlerin harmanlandığı bir buluşma noktası. (@alavyahotel)

◊ Alura sade ve özenle dekore edilmiş 8 odasıyla tüm ortak alanları açık havada olan bir butik otel. (@aluraboutiquehotel)

◊ 150 yıllık taş binadaki Bey Evi, Alaçatı’nın merkezinde. Taş fırında pişen pizzalarını tatmanızı öneririm. (@beyevi)

◊ Cemal Alaçatı’da sadeliğin ön planda olduğu, her biri kendine özgü dekorasyona sahip 15 oda var. Otelin bahçesindeki kahvaltılar lezzetli. Yanı başındaki havuz, sıcak günlerin

en güzel serinleme noktası.(@cemalalacati)

◊ Bir aile işletmesi olan Nefes Otel merkezden uzakta konumlandığı için sakin bir adres. Bahçesindeki Alesta Restoran’ı deneyin. (@nefesalacatihotel)

◊ Rumevi Alaçatı’nın en hareketli noktalarından Hacımemiş’te gizli bir cennet. (@rumevi_alacati)

◊ 1980’lerde depo olarak kullanılan bir binanın endüstriyel mimariyle can bulmuş hali The Stay Warehouse. Otel Michelin yıldızlı şefleri de dönemsel olarak ağırlıyor. (@thestayalacati)

◊ Alaçatı’da Güvenli Turizm Sertifikası alan ilk otellerden olan Viento biri orijinal Rum evi, diğerleri ona uygun yapılmış 2 evle birlikte 3 binada 20 odasıyla hizmet veriyor. Bünyesindeki Sota Alaçatı’da deniz mahsulleri ağırlıklı bir menü sunuluyor. Restoran 2024’te Michelin listesine girdi. (@vientoalacati)

◊ Port Alaçatı Hotel denizin kıyısında, mavi panjurlu camları denize açılan, sade ve sakin bir otel. (@portalacatihotel).

MARMARİS

Kulaç attıkça mavi, nefes aldıkça çam yeşili





◊ Tatilden beklentiniz her şeye biraz uzaktan bakmaksa en doğru adreslerden biri Cook’s Club Adakoy. Marmaris Körfezi’nin güneyindeki Adaköy Yarımadası’nda. (@cooksclubadakoy)

◊ Kartal yuvası gibi yüksek bir noktaya yerleşen Dionysos, bağımsız ve manzaralı 43 taş eve sahip. (@dionysosvillagehotel)

◊ Golden Key Bördübet’te müstakil evler romantik, aile, hayvan dostu gibi konseptlere göre düzenlenmiş.(@goldenkeyhotels_bordubet)

◊ Bördübet’te orman içinde gizlenmiş bir aile işletmesi olan Club Amazon, glamping için en güzel adreslerden biri. (@clubamazon)

◊ Bir doğal liman olan Hisarönü’nde çok özel bir konumdaki Martı Hemithea Hotel, Martı Marina’nın sakin atmosferinde ufak bir tatil köyü gibi tasarlanmış. (@martihemithea)

◊ Hisarönü Koyu’ndaD-Maris Bay da favorim. Doğanın ve lüksün kucaklaştığı otelin tasarımı harika. (@dmarisbay)

◊ Selimiye’deki Loca Otel (@locahotel) ve Vira Demir (@virademir) butik, huzurlu adresler.

◊ Beliz Hanım’ın 2009 yılında açtığı Karia Bel (@karia_bel) ve deniz manzaralı 14 odasıyla Miamai, (@miamaiotel) Bozburun’da sakin duraklar.

◊ Eski bir Rum köyü olan Söğüt’teki Bi’ Oda Bi’ Balkon (@biodabibalkon), Dilara Endican’ın kurduğu zevkli bir adres. Yelkencilerin uğrak noktası. Otelin restoranı Barba Saranda ve aynı zamanda Söğüt’ün ilk ve tek sanat dükkânı olan kafesi Deli Keçi iddialı. 6 odasıyla Bademli Bahçe de (@bademlibahceotel), 2 bin metrekarelik bahçesiyle Söğüt’te önereceğim bir başka adres.

◊ Marmaris’teki Turgut Köyü’nden denizyoluyla ulaşabileceğiniz Ada Capra film setlerini aratmayacak bir atmosfere sahip. 9 ahşap ev, muhteşem bir bahçe... (@adacapra_)

◊ Datça merkezde geçen yaz açılan Palaia Hotel Türkiye’nin en iyi adreslerinden biri. Tam bir tasarım oteli. Rafine bir şıklık ve lüks bir arada. 9 dönüm arazi içinde sadece 43 süit oda var (@palaiahoteldatca)

◊ Saklı Yaz Datça’ya gönül vermiş bir ailenin oluşturduğu, yuva ortamı sunan bir tesis. Kargı Koyu’ndaki otel sanatın, sadeliğin, konforun muhteşem bir bileşimi gibi. (@sakliyaz_datca)

ANTALYA

Yılın 12 ayı deniz mevsimi açık

◊ The Times’ın 20 muhteşem otel listesine giren Fidanka’nın 16 odası var. (@fidankahotel)

◊ 26 dönümlük arazide bağımsız 9 evle hizmet veren Prima Donna’dan Patara Plajı ve

Eşen Ovası üzerinden batan günü izlemek harika. (@primadonnapatara)

◊ Ambar Evleri’nde Akdeniz melteminin getirdiği eşsiz kokuları içinize çekerek doğayla baş başa kalabilirsiniz. (@ambarevleri)

◊ Uzun Çarşı’nın yanındaki sokakta, 10 odalı bir pansiyonKuytu Terrace Kaş. Panoramik Kaş-Meis manzarasıyla ünlü. (@kuytuterrace),

◊ Yine yarımadadaki Sunasun Hotel, lezzetli ve sağlıklı yemekler sunan Taşra Restaurant’a da ev sahipliği yapıyor. (@sunasunhotel)

◊ Radisson Blu Hotel Kaş’ın konumu kalabalıktan uzak ama kolaylıkla merkeze inebileceğiniz kadar yakın. (@radissonbluhotelkas)

◊ Çıralı sahili ile Olympos Antik Şehri’nin kalıntıları arasında kurulmuş bir saklı cennet Olympos Lodge, 14 odası var. (@olymposlodge)

◊ Orman köyü Beycik’teki Olympos Mountain Lodge dağ evi konseptinde düzenlenmiş.

(@olymposmountainlodge)

◊ Kaleiçi’nde, 19’uncu yüzyıl havası taşıyan 5 Osmanlı yapısından oluşan Ruin Adalia Otel harika bir müze otel. (@ruinadalia)

◊ Cullinan Belek özel beyaz kum plajı ve restoranlarıyla rahatlığı, gastronomiyi ve eğlenceyi burada bulabilirsiniz. (@cullinanhotels)

◊ Club Med Palmiye hem minikler hem de yetişkinler için keyifli bir tatil konsepti bir arada... Klasik bir aile tatil köyü. (@clubmedpalmiye)

◊ Nirvana Mediterranean Excellence muhteşem mutfağıyla benzerlerinden ayrılıyor. (@nirvanamediterraneanexcellence)

◊ NG Phaselis Bay’da resort konforu ama butik bir tarzda... 3 ayrı plajı ve restoranları her şey dahil otellerden çok farklı. (@ngphaselisbay)

◊ Gloria Serenity Resort havuzlu, teraslı ve jakuzili lüks 99 villasıyla ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunuyor. (@gloriahotels)

◊ Kaya Palazzo Belek’te deniz manzaralı odalardan özel havuzlu süitlere seçenek çok.

45 bin metrekarelik alandaki 13 özel villası çok özel isimleri ağırlıyor. (@kayapalazzohotels)

◊ Rixos Premium Belek tatil köyünden beklediklerinizden daha fazlasını sunuyor (@rixos_premium_belek)

◊ Titanic Mardan Palace Akdeniz Rivierası’nda saray konseptini yansıtan bir otel. Mimarisiyle şaşırtan otelin hizmetleri de lüks sınırlarını zorluyor. (@titanicmardanpalace)

◊ Side’nin klasikleşen adreslerinden Miramare Beach Hotelbahçesindeki 1.000’den fazla palmiyeyle bir yeryüzü cenneti. (@miramarehotels)

◊ Barut Hemera (@baruthemera) ve Paloma Finesse Side (@palomafinesse) konaklamak için diğer alternatifler.

◊ Side çarşı içindeki 6 Rooms by Azumare’nin bahçesinde bir antik şehrin üzerinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Günbatımı terası muhteşem. Odalarda boho-minimal bir çizgi hâkim. Giriş katında İskandinav çörekleri, glütensiz ve vegan lezzetler de tadabileceğiniz çok hoş bir kafesi var. (@6roomside)

BODRUM

‘Sarı yaz’ın doğduğu topraklarda





◊ Küdür Koyu’nun bembeyaz kumlarıyla masmavi denizini buluşturan, Akdeniz mimarisinden esinlenerek tasarlanmış Avantgarde Refined Yalıkavak, 32 odasıyla yalın lüks ve konforun simgesi gibi... (@avantgarderefined)

◊ Bodrum Loft sade ve lüks bir adres. Demirbükü Koyu’ndaki otelin içinde şef Deniz Aşan yönetimindeki Loft Elia Restaurant Michelin Rehberi’nin 2024 Tavsiye Edilenler Listesi’nde. Bir Ege restoranı olarak Ters Köşe ise otelin diğer lezzet durağı.(@bodrumloft)

◊ Bodrum’un içinde ama karmaşasından uzakta bir nefes alma noktası diyebileceğimiz Birdcage, bir caz ve gastronomi oteli. (@birdcage33)

◊ Bodrum’un sakin ve doğayla iç içe olan bölgesi Ortakent Yahşi Yalısı’ndaki Khai Hotel Bodrum tam bir zamanı durdurma mekânı. Şef Nilay Lale’nin yönetimindeki OPAQUE by the sea, Ege ve Asya mutfağına harika bir yorum getiriyor. (@khaihotels)

◊ Merkeze hâkim konumuyla The Marmara Bodrum’da (@themarmarabodrum), gündoğumundan günbatımına kadar; bölgenin geleneksel bembeyaz evleri ve kalesini de içine alan muhteşem bir manzara size eşlik ediyor.

◊ Gümbet ile Bitez’in arasında, farklı zevklere hitap eden ortak alanlarıyla Kaya Palazzo Resort&Residences Le Chic’in (@kayapalazzohotels) manzarası büyüleyici.

◊ Mandarin Oriental (@mo_bodrum) Cennet Koyu’nda ve bünyesindeki Bodrum Hakkasan’da Kanton mutfağının tadını çıkarabilirsiniz.

◊ Torba’daki Susona Bodrum’da (@susonabodrum) her bir oda panoramik deniz manzaralı.

◊ Kızılçam, fıstık ağaçlarıyla çevrili Club Med Bodrum (@clubmed) peyzajıyla çok etkileyici.

◊ Six Senses Kaplankaya, Avrupa’nın en büyük SPA merkezlerinden birine sahip. 3 farklı plajı, yemekleri, bütünsel wellness yaklaşımıyla yeni bir çekim noktası. (@sixsenseskaplankaya)

◊ Boho lobiden odalara kadar her yerde lebiderya bir adres. (@bohobodrum)

◊ Kumbahçe’de bir butik otel Casa Nonna. Şık sunumlarıyla Morchella Restaurant’ın lezzetlerini denemelisiniz. (@casanonnabodrum)

◊ Renkleri ve tasarımıyla tam bir Akdeniz sıcaklığı yansıtan Divan Otel, klasikleşen Bodrum adreslerinden biri. (@divanotelleri)

◊ Eskiceshme konforlu bir rahatlık için ideal bir otel. (@eskiceshmehotel)

◊ Asarlık Mevkisi’nin en sakin noktasındaki Caresse, a Luxury Collection Resort&SPA, bünyesindeki ‘Dharma’ Detoks Klinik ile öne çıkıyor. (@caressebodrum)

◊ Modern ve sade dekorasyonuyla Ramada Resort by Wyndham Bodrum, merkeze yakın konumuyla ilgi çekiyor. (@ramadaresortbodrum)

◊ Amanruya 36 bağımsız taş villası, hamam banyoları, şöminelerinin yanı sıra terasları, koy manzarasıyla cennetten bir köşe. (@Amanruya)

◊ Rixos Premium Bodrum yenilenmiş konseptiyle konuklarına çok çeşitli etkinlik ve aktivite imkânı sağlıyor. (@rixospremiumbodrum)

◊ Yalıçiftlik’teki Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, Bodrum’un doğallığını koruyan nadir koylarından birinde. (@hapimagseagardenhotel)

◊ Condé Nast Traveller Okur Ödülleri kapsamında ‘2021’in En İyi Yeni Uluslararası Oteli’ de seçilen METT Hotel&Beach Resort, Bodrum Marina’ya çok yakın. (@mettbodrum)

◊ Lujo Bodrum’da her şey kişiye özel. Restoranlarında büfe yok çünkü şefler sizin isteğinize özel menüler hazırlıyorlar. Lujo Bodrum’da hem çocuklu ailelere hem sakin bir tatil arayanlara farklı seçenekler mevcut. (@lujohotel)

FETHİYE

Türkiye’nin Amalfi’si

◊ Kaya Villas Exclusive (@kayavillas_exclusive) ve Ada Dreams History’de (@adadreamshistory) mimarisi ve tarihiyle ünlü Kayaköy’de.

◊ Kabak Plajı’nın yanı başında değerli yönetmen Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez’in saklı cenneti La Boheme Kabak koya yukarıdan bakan huzur dolu bir vaha gibi... Çok az insan, çok fazla doğa isteyenler için. (@labohemekabak)

◊ Fethiye’nin çeyrek asırdır klasiklerinden Yacht Classic merkezde konaklanacak en şık otellerden. (@yachtclassichotel)

◊ Türkiye’nin Amalfi’si olan Faralya’daki Lov Faralya birbirinden bağımsız 37 odasıyla sakinlik içinde sade bir şıklık vaat ediyor.(@lovfaralya)

BURALARA DA ŞANS VERİN

Popüler durakların dışında başka yerler arayanlara

◊ Çeşme Ilıca’da, Atamızın da ziyaret ettiği Rasim Palas ayrıcalıklı bir adres. (@rasimpalas)

◊ Club Marvy İzmir Kesre Koyu’nda 160 bin metrekarelik bir ormanda... (@clubmarvy)

◊ Selçuk’un tarihi yapılarını aynı kadraja sığdıran konumuyla Akanthus, turistik noktalara yakın ve şık bir otel. (@akanthushotel)

◊ Şef Damla Uğurtaş’ın Kuşadası’ndaki Çiy Restaurant&Konukevi bölgenin dokusuna uyumlu tasarlanmış 6 odasıyla hizmet veriyor.

◊ Kazdağları’nın temiz havasını solumak isteyenlere de 4 önerim var: Manici Çiftlik (@maniciciftlik), Momos (@momosotel), İda Blue (@adatepeidablue), İda Costa (@assosidacosta). m