Pedallamanın tam zamanı!

Yaz aylarında bisiklete binmek su kaybı ve güneşin zararlı etkileri gibi sağlığa tehlikeli durumlara yol açabilir. Ben bir bisiklet sevdalısı olarak ilkbahar ve sonbahar gibi havaların güzel, güneşin insan sağlığına zarar vermediği, bisiklete binmenin en uygun olduğu mevsimlerde pedal çevirmeyi tercih ediyorum. Sonbaharın bu serin ve rahatlatıcı günlerinde, bisikletle seyahat etmek sadece fiziksel sağlığımıza katkıda bulunmakla kalmıyor,

aynı zamanda doğayla iç içe olmamızı da sağlıyor. Sarı, yeşil, kırmızı renk cümbüşüne bürünen ağaçlar, hafif esintiler ve temiz hava, pedal çevirirken bize eşlik ediyor. Bisiklet tutkunları ve yıllardır bisikletle dünyayı turlayan gezginlerden en güzel rotaları ve seyahat duraklarını derledik. Bisikletlerinizin son hazırlıklarını yapın ve sonbaharın serinliğinde yola çıkmanın keyfini sürün.

Kapıdağ’da yarımadayı, Gölyazı’da gölü bir günde gezebilirsiniz

Aydan Çelik - Bisiklet yazarı, profesyonel bisikletçi

◊ Kapıdağ Yarımadası

Marmara Denizi’nin güneyinde anakaraya minicik bir kıstakla bağlanan Kapıdağ Yarımadası bisiklet için her mevsim harikadır. Ama sonbaharda tadı daha da güzelleşir. Yarımadanın çevresi 100 kilometre civarında. Kondisyonunuz yerindeyse tam bir tur harikadır. Hatta performansınızdan eminseniz Ballıpınar Köyü’nden yukarı çıkıp müthiş görünen Kirazlı Manastırı’na ulaşabilirsiniz. Performansınızdan emin değilseniz gezinizi birkaç güne yayabilirsiniz. Her köyde uygun fiyatlı pansiyonlar mevcut.

◊ Amasra-Bartın

Sonbaharda bütün Batı Karadeniz harikadır. Kefken’den Yedigöller’e, Abant’tan Sülüklügöl’e nefis bisiklet rotaları vardır. Ama bu coğrafyanın en güzel festivallerinden biri Bartın’da yapılıyor. Bu yıl 16-20 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Bartın Bisiklet Festivali Amasra ve Bartın civarında nefis rotalardan geçiyor. Festivale katılamasanız bile Bartın Pedaldaşlar Derneği size her türlü konuda yardımcı olacaktır.

◊ Muğla, Dalyan-Köyceğiz

Türkiye’nin en eski bisiklet festivali Gökova Bisiklet Festivali Muğla’dan yola çıkar. Akyaka, Marmaris, Datça, Bodrum’dan devam eder. Sonbaharda size yine Muğla’dan başlayan ama Ula, Köyceğiz, Dalyan, Ortaca rotasını önereceğim. Köyceğiz Gölü’nün tatlı sularının Dalyan sazlıklarından geçerek Ege’ye döküldüğü eşsiz bir coğrafya. Özellikle Türkiye’nin yegâne sığla ormanını görmenizi öneririm. Son yıllarda Türkiye’nin en güzel festivallerden biri olan Askıda Bisiklet Festivali bu yıl 26-29 Eylül tarihlerinde Ortaca’da yapılacak.

◊ Uluabat Gölü

Son yıllarda Uluabat Gölü Leylek Yaren ve balıkçı Adem Amca ile gündeme geldi. Uluabat Gölü aynı zamanda harika bir bisiklet coğrafyasıdır. Dilerseniz tam tur atın, dilerseniz Gölyazı’dan Eski Karaağaç’a gidin. Her koşulda çok seveceksiniz. Eğer turunuzu iki güne yaymak isterseniz size Başköy’deki Nilüfer Belediyesi Ertan Ayçetin Bisiklet Evi’ni önerelim.

◊ İstanbul’un kuzey köyleri

Belgrad Ormanları muhtemelen İstanbul denince ilk akla gelen yerdir. Halbuki kuzey köyleri hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nda harika rotalar içerir. Çok sayıda seçeneğimizden biri Çatalca’dan başlayan, Terkos Gölü kıyılarından devam eden, Karadeniz’de sona eren Ormanlı Köyü’nü ve plajını öneririm. Ormanlı Köyü’nden batıya devam ederseniz, Karacaköy, Yalıköy, Çilingoz hattını izleyerek Istranca Ormanları’na girersiniz.

‘GÜVENLİK HER ŞEYİN ÖNÜNDE GELİR’

Yeni başlayanlar için öneriler

Boyunuza bosunuza, amacınıza uygun bisiklet edinin. Türkiye yolları için yol bisikletiyle dağ bisikletinin bir ara kesiti olan gravel/çakıl bisikletlerini öneririm. Saydığım rotaların çoğu yokuş içeriyor. Eğer performansınızdan emin değilseniz ‘gerçek’ bir elektrikli bisiklet alabilirsiniz. ‘Gerçek’ elektrikli bisiklet siz pedal çevirdiğinizde çalışan bir motor düzeneğine sahiptir. Pedal çevirmezseniz motor devreden çıkar.

Yanınızda bulundurmanız gerekenler

◊ Mutlaka kask, eldiven ve gözlük kullanın. Güvenlik her şeyin önünde gelir.

◊ Doğru beslenmeyi ihmal etmeyin. Su ve elektrolit ihtiyacınızı

karşılayın.

◊ Yanınızda pompa, yedek iç lastik, yama ve anahtar seti taşımayı unutmayın. Temel bisiklet tamirini öğrenin. YouTube’da çok sayıda eğitim videosu bulabilirsiniz. “İtalya’nın Bormio bölgesindeki dağ geçitlerini bisikletle 1 hafta-10 günde tamamlayabilirsiniz.”



YURTDIŞI

Yunanistan, İtalya ve Romanya’nın en güzel yollarında...

Berk Okyay - Profesyonel bisikletçi, dijital içerik üreticisi

◊ Yunanistan, Dedeağaç

Sonbaharda arabayı sınırda bırakıp, bisikletle sınırdan geçip Dedeağaça günübirlik veya 1 gece konaklamalı gidilebilir. Git-gel yaklaşık 100 kilometre... Rahat ve geniş bir yol olduğu için tehlikesiz bir sürüş yaparsınız, bu rotada rüzgâra dikkat etmek gerekiyor. Vizeniz varsa yurtdışında en kolay şekilde bisiklete bineceğiz bir rota olduğu için burayı tercih edebilirsiniz.

◊ İtalya, Bormio

İtalya’nın Bormio bölgesinde bisiklet binmek için performansınızın biraz iyi olması gerekiyor. Zorlanmak istemiyorsanız orada elektrikli bisiklet kullanabilirsiniz. Bölgede bisiklet kiralanıyor. Bormio bölgesi görsel olarak sizi cezbedecektir ve bir kere giderseniz tekrar gitmek istersiniz. Bölgedeki dağ geçitlerinde 1 hafta-10 gün gibi bir süre gezebilir ve aynı zamanda bisikletle ilgili dükkânlardan alışveriş yapabilirsiniz.

◊ Karpatlar, Romanya

Transfăgărășan Geçidi, Romanya’nın Karpat Dağları’nın güney kesiminden geçen bir dağ yolu. Buraya

3-4 farklı yoldan çıkıp inebilirsiniz. Parkur eğim olarak çok sert değildir fakat uzun olduğu için tamamlaması pek de kolay sayılmaz. Bu bölgenin özelliklerinden

biri de yolda ayılarla karşılaşma olasılığı... Araçlar sürekli yemek verdiği için ayılar yol kenarına çıkıyor. Tabiiki bu biraz korkutucu ama yine de güzel bir macera olabilir sizin için. Yoldaki kıvrımlara ve keskin virajlara dikkat etmekte yarar var. Yol yüksek dağların olduğu bir bölgede; sıcaklık aşağı kesimlere göre düşük oluyor sonbaharda, sizi soğuktan koruyacak kıyafetlerle bu yolculuğa çıkmanızı tavsiye ederim.

Yaylalara doğru...

Ahmet Örken-Milli bisikletçi

Sonbahar aylarında Karadeniz Bölgesi’nde bisikletle yaylalara bisiklet sürmek eşsiz deneyimler sunacaktır. Yaz ayında sıcaktan dolayı çok keyif alamazsınız fakat sonbaharda bu durumu avantaja çevirebilirsiniz. Özellikle Trabzon, Rize, Samsun’daki yaylaları tercih edebilirsiniz. Benim bisiklet için favorilerim Akçaabat, Haçkalı Yaylası ve Ayder Yaylası.

Ayrıca sonbahar aylarında Kapadokya tercih edilebilir. Sabah gündoğumu ya da akşam günbatımı manzarasında bisiklet sürmek eşsiz deneyimler yaşamanızı sağlayacaktır. Bu bölgede bisikletle seyahat etmek için MTB (dağ bisikleti) ya da gavel bisikletler (çakıl bisikleti) tercih edilmesi sizin için daha konforlu olacaktır.

Bisiklet deyince yurtdışında bisiklet ülkesi olarak bilinen Hollanda da tercih edilebilir. Benim favorim bisikletin başkenti Amsterdam fakat sonbaharda hava biraz soğuk ya da yağışlı olabilir. Yanınızda hava şartlarına uygun yağmurluk bulundurmakta fayda var.