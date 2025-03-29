Boşandıktan sonra depresyona girdi, ilk seyahatine 56 yaşında çıktı! Büyükanne şimdi bisikletle dünyayı geziyor

Çin'in Zhengzhou kentinde yaşayan 66 yaşındaki Li Dongju, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Okyanusya'da pedal çevirerek Kamboçya, Fransa ve Avustralya gibi ülkeleri ziyaret etti.

Yalnızca Mandarin dilini konuştuğu için yerel halkla iletişim kurmak için tamamen çeviri uygulamalarına güveniyordu. Kısıtlı bir bütçeyle parklarda, benzin istasyonlarında ve hatta mezarlıklarda kamp kurdu, ancak birçok nazik yerlinin onu evlerinde ağırladığını söylüyor.

Li'nin macerası 2022'nin başlarında Covid-19 salgını nedeniyle sekteye uğradı. Ancak bisiklet deneyimlerinin hayatını değiştirdiğini söyleyen ve 2005'te boşanmasının ardından yaşadığı on yıllık depresyonu tedavi edenin seyahat olduğuna inanan Li, “Bisiklete binmeden önce büyük ölçüde başkalarına bağımlıydım ve kendimi kuyudaki bir kurbağa gibi hissediyordum. Şimdi ise vahşi bir kurdum; özgür, korkusuz ve bağımsız” dedi.

BİSİKLETLİLERİ GÖRÜNCE KISKANDI

Li bisiklete ilk kez 2013 yılında, tam vitesli bir grup bisikletçi yanından geçtiğinde ilgi duymaya başladı. Grubun neşeli havası, o zamanlar çok depresif olduğunu söyleyen Li'de ‘bir kıskançlık dalgası’ yarattı.

Emekli Li, 2002 yılında devlete ait bir tekstil fabrikasından çıkarıldığından beri ayda 3,000 yuan (414 $) olan emekli maaşıyla geçiniyor.

Nakit sıkıntısı çeken Li, önce kendisine sadece bir bisiklet kaskı almış, ancak daha sonra oğlu ona yaklaşık 138 $ değerinde katlanabilir bir dağ bisikleti hediye etmiş.

TİBET’E GİTMEK İSTİYORDU AMA PARASI YETMEDİ

‘Dünyanın çatısı’ Tibet'e bisikletle gitmeyi hayal etse de Li'nin söylediğine göre sadece 23,50 doları olduğu için bu imkansızdı. Bir yıl ev temizliğine giderek çalıştıktan sonra, nihayet Güneydoğu Asya macerası için internetten tanıştığı iki deneyimli bisikletçiye katılmaya yetecek kadar para biriktirdi.

Ancak, sadece basit bir cep telefonu ve giriş seviyesi bir dağ bisikleti olan acemi bisikletçi, Vietnam'da bir hafta geçirdikten sonra yol arkadaşlarını kaybetti ve kendini yabancı bir ülkede yalnız buldu.

Neyse ki, eve dönmesine yardımcı olduğunu söylediği Çince konuşan yerel bir bisikletçiyle tanıştı. Vietnam'a yaptığı kaotik geziye rağmen Li yılmadı ve iki teker üzerinde daha rahat olmak için Çin'de bisikletle zaman geçirmeye karar verdi.

ÜLKESİNDE HEM GEZDİ HEM TEK GÜNLÜK İŞLERDE ÇALIŞTI

2015 yılında güneydoğu Hainan'dan uzak batı Sincan'a kadar 20 Çin şehrini pedal çevirerek gezdi. Yolculuk boyunca Li, bir spa'da temizlik yapmak ve lüks bir otelde bulaşık yıkamak gibi tek seferlik işler alarak seyahatini finanse etmeye devam edebildi.

İki yıl sonra, o zamanlar 59 yaşında olan Li, Güneydoğu Asya'yı yeniden ziyaret etmeye hazırdı. Bu kez çeviri ve harita uygulamalarıyla yüklü bir akıllı telefon, kapsamlı bir seyahat planı ve internette tanıştığı iki yaşlı bisikletçi arkadaşı yanındaydı.

Yaklaşık iki hafta sonra takım arkadaşları pes edip eve dönmek istediler. Ancak Li bu kez yolculuğuna tek başına devam etmeyi tercih etti; Vietnam, Kamboçya, Tayland ve Myanmar'da yavaşça bisiklet sürdü. Dört ülkede toplamda yaklaşık 70 gün geçiren Li, eve binlerce anı yüklü fotoğrafla ve daha uzakları keşfetmek için kendine güvenerek döndü.

66 GÜNLÜK AVRUPA MACERASI

2019 yılına gelindiğinde Li başka bir meydan okumaya hazırdı. O bahar, altı Avrupa ülkesini bisikletle gezmek üzere yola çıktı. Hırvatistan'da seksen yaşında yalnız bir gezginle karşılaştı, Bosna Hersek'te Google Translate aracılığıyla garsonlarla sohbet etti ve Fransa'da süpermarketlerde indirimli baget ekmekleri kapmak için büyükanneleri takip etti. Gezisi 66 gün sürdü.

Li, kasım ayında Avustralya'ya uçtu.

O sırada Avustralya, ülkenin on yıllardır gördüğü en kötü orman yangınlarıyla boğuşuyordu. Yanmış ormanlar ve yanarak ölen kangurular yol boyunca sık sık Li’nin karşısına çıkıyordu.

Gezgin, sakin bir sahil yolu olan Pasifik Otoyolu boyunca pedal çevirirken yakındaki çalılıklardan yükselen dumanı fark etti ve çektiği bir fotoğrafla yerel polisi uyararak ciddi bir yangının çıkmasını önlediğini söyledi, “Kendimle çok gurur duyuyordum. Avustralya için bir şeyler yaptığımı hissettim” dedi.

Li, Yeni Zelanda'ya gitti ve ardından koronavirüs pandemisi yayılırken Mart 2020'de ülkesine döndü. O noktada Li depresyon ilaçlarını almayı bıraktığını fark etti.

Li, maceralarının depresyonunu iyileştirdiğine inanıyor. Ancak seyahatin ilaç tedavisinin yerini tutabileceği konusunda herkes hemfikir değil. Li'nin memleketi Zhengzhou'daki bir psikiyatri hastanesinden Dr. Zhang Lixia, doktorların tavsiyelerine uymanın ve herhangi bir tedavi veya ilaç değişikliğini profesyonel gözetim altında yapmanın çok önemli olduğunu belirtiyor.

YENİ ROTA OLUŞTURULUYOR

Yine de Li'nin seyahatlerinin zorlukları vardı. Avustralya'da, tüm bisiklet ekipmanlarını ve malzemelerini içeren sırt çantasını kaybetti ve baştan başlamak zorunda kaldı. Bosna Hersek'te sınırı geçerken, iki silahlı sınır muhafızının beşlik çakmak istediğini düşündü ama aslında ona teftiş için el sallıyorlardı.

Ancak Li, olumsuz deneyimlerden çok olumlu deneyimler yaşadığını söylüyor.

Avustralya'da kavurucu bir günde, karavandaki bir çift durup ona büyük bir şişe buz gibi su, bir hamburger ve biraz nar ikram etmiş. Başka bir bunaltıcı gecede, Li tam bir parkta çadırını kurmak üzereyken, Li'ye göre ikisi de Çin'i ziyaret etmiş hevesli bisikletçiler olan bir çift, yaşlı kadını evlerinde kalmaya davet etmiş.

Li'nin yolculuğunun Covid pandemisi nedeniyle aniden durdurulmasının üzerinden uzun zaman geçti. Büyükanne şimdi Kazakistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir seyahat planlıyor.

CNN'e verdiği demeçte, “Hedefim en az 100 ülkeyi ziyaret etmek. Seyahat bağımlılık gibi. Bir kez tadına baktınız mı, bir daha bırakamıyorsunuz” dedi.