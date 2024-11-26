Kapadokya: Doğanın ilmek ilmek dokuduğu büyülü topraklar

Günümüzde Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin tümü Kapadokya olarak kabul edilse de turistler daha çok Uçhisar, Ürgüp, Avanos, Göreme, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresini ziyaret ediyor. Dünyada nadir görülen bu yeryüzü şekillerini Erciyes, Melendiz ve Hasan dağlarının volkanik patlamaları oluşturmuş. 30 milyon yıl önce bu bölgedeki içdeniz magma tabakasındaki hareketlenmelerle kurumuş. Volkanik dağlardan taşan lavlar kuruyan denizden kalan çukurlara katman katman dolmuş. Soğuyan lavlarla meydana gelen bu yumuşak yapı yanardağlar sönüp akarsular devreye girince derin vadilere dönüşmüş. Bu işbirliğine rüzgârlar da eklenince bir doğa harikası çıkmış ortaya. Zaten Kapadokya’mız UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde.

Doğanın ateşle, suyla, rüzgârla ilmek ilmek işleyerek muhteşem bir coğrafyaya dönüştürdüğü Kapadokya’yı Hıristiyanlar inziva yeri olarak seçmiş. Arkalarında hayranlık uyandıran bir azmin eseri olan yeraltı şehirlerini, kayalara oyulmuş kiliseleri ve müthiş freskleri bırakmışlar.

YÖREYİ EN TEPEDEN İZLEYİN

UÇHİSAR

Kapadokya’ya eğer Nevşehir üzerinden gidiyorsanız önce Uçhisar karşılar sizi. Yöreyi en tepe noktadan izleyebileceğiniz yer de burası. Adı üzerinde, tam uçtaki bir kale bu. Erciyes, Hasan ve Melendiz dağları doğal dekoru tamamlıyor. Kaleye çıkıp günbatımını izleyin. Güvercinlik Vadisi’ni görmeyi unutmayın. Uçhisar’ın kayalara oyulmuş geleneksel Kapadokya evleri ve güvercinliklerse yörenin özgünlüğünü dile getiriyor.

BALON MANZARASIYLA KAHVALTI





Kapadokya’nın en etkileyici yerlerinden biri Kızılçukur. Gündoğumunda balonların yaptığı görsel şölen kesinlikle izlemeye değer. Bu arada Kapadokya’da balon turu veya balon manzaralı kahvaltı yapmak isterseniz sabahın ilk ışıklarından evvel uyanmalısınız. Rüzgârın şiddetine ve yönüne göre havalanan balonlara binebilmek için şansınızın yaver gitmesi gerekiyor. Bir diğer aktiviteyse ATV ile peribacalarının arasından geçip Kapadokya vadilerinde özel bir deneyim yaşamak.

KORUNMAK İSTEYENLERE SIĞINAK OLMUŞ

GÖREME





Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yeri var Kapadokya’nın. Bölgenin kaderi İznik Konsili ile değişmiş. Kapadokya’dan gelen İncil, konsilden (din işleri konuşulan meclis) olur almış. Böylece bölge Hıristiyanların akınına uğramış. Halk bereketli toprakları istila etmek isteyenlere karşı kendini güvene almak için yeraltı şehirleri inşa etmiş. Kaymaklı, Derinkuyu ve Özkonak yeraltı şehirleri listenin ilk üçünde.

Her ihtiyaç düşünülerek tasarlanan yeraltı şehirlerinin bazılarını tünellerle birbirine bağlamışlar. Düşman birini bulduğunda diğerine geçmişler.

1923’teki nüfus mübadelesine kadar bölgede yaşayan Anadolu Rumlarının fresklerle bezenmiş kiliseleri Kapadokya’nın her köşesine yayılmış. Bölgedeki önemli kiliseler için adresiniz Göreme Açık Hava Müzesi olsun. Kaya içlerine oyulmuş kiliseler konusunda da El Nazar ideal nokta.

Önceki uygarlıkların yanı sıra Hitit, Frig ve Selçuklu medeniyetlerinin harmanıyla Kapadokya daha da kültür zengini olmuş. Issız bir vadide tarihe meydana okuyan, Sultan II. İzzettin Keykavus döneminde, 1249’da yapılmış Saruhan (Sarıhan) Kervansarayı da işte bu zenginliklerden biri.

PERİBACALARININ ARASINDA DOLAŞIN

ZELVE





En güzel Kapadokya manzaralarından birini görmek için Ürgüp’teki 700 metrelik tünelden geçerek Temenni Tepesi’ne çıkın. Ürgüp’ten Avanos’a giderken geçeceğiniz Derbent Vadisi yolda birçok kez durmak isteyeceğiniz ilginç şekillerle dolu. Biraz ilerlediğinizde, bu kez Zelve Vadisi çıkacak karşınıza. Zelve Açık Hava Müzesi kilise, manastır ve bir camiye ev sahipliği yapıyor. Kapadokya’da en fazla peribacası orada. Doğanın cömert davranarak yarattığı Zelve’de Balıklı, Üzümlü ve Geyikli kiliselerini görmeyi ihmal etmeyin. Hemen yakınındaki Paşabağ, bir diğer adıyla Keşişler Vadisi de ilginç peribacalarıyla dolu.

‘GÜZEL AŞKLAR DİYARI’ SEYİRCİYLE BULUŞACAK





Bu muhteşem coğrafya doğal bir film stüdyosu olarak da ilgi çekiyor. 2002’de başlayan ‘Asmalı Konak’ dizisi buraya turist akınına neden olmuştu. Çok yakında Kanal D’de seyirciyle buluşacak olan ‘Güzel Aşklar Diyarı’ da Kapadokya’da çekiliyor. Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği dizide Halil Ergün, Meltem Cumbul, Özgü Kaya ve Burak Berkay Akgül başrolde.

ÇÖMLEKÇİLİĞİN MERKEZİ

AVANOS





Hitit ve Friglere göre volkan tanrısı tarafından özenle oluşturulmuş bir yer Avanos. Hititlerden beri Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’tan toplanan çamura Avanos’ta şekil veriliyor. Hititler çömlek yapımını Asurlulardan öğrenmişler.

Hititlerden kalan izleri koruyarak bu sanat kuşaktan kuşağa aktarılmış. Çamura nasıl yaşam verildiği bugünlerde turistik bir aktivite olmuş. Çömlek sanatının dünü ve bugününü keşfetmek için Güray Müze’ye uğrayabilirsiniz.

KONAKLAMA İÇİN ADRESLER:

◊ Ürgüp’ün kalbindeki Avantgarde Refined-Caves of Cappadocia taş mimarili 41 mağara odasından ve 5 mağara süitinden oluşuyor. Yeraltına saklanmış REA Well-Being unutulmaz bir SPA deneyimi vaat ediyor.

◊ Uçhisar’daki Argos in Cappadocia rafine bir zevkin ev rahatlığıyla buluştuğu güzel örneklerden. Kapadokya manzarasının yanı sıra havanın açık olduğu günlerde sizi Erciyes Dağı selamlıyor.

◊ ‘Dünyanın En İyi Manzaralı Oteli’ seçilen Rox Cappadocia’nın tam karşısında Göreme, Güvercinlik Vadisi, Kılıçlar Vadisi ve Aşk Vadisi uzanıyor.

◊ Uçhisar Kalesi’nin eteğinde, dev bir kayanın üzerine inşa edilmiş Ariana Sustainable Luxury Lodge, taş evler ve geniş pencerelerle modern bir mimari sergiliyor.

◊ Kapadokya’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenen ilk butik oteli Kayakapı Premium Caves titiz bir restorasyonla Ürgüplü Dinler ailesi tarafından turizme kazandırılmış.

◊ Sacred House, Dante’nin ‘İlahi Komedya’sından ilham alarak tasarlanmış. Dünya çapında değerlendirme yapan Condé Nast Johansens tarafından hem tasarımı hem hizmet kalitesiyle iki kez

‘en iyi’ seçildi.

◊ Museum Hotel’in yaz-kış açık havuzu Kapadokya’nın meşhur noktalarından biri.