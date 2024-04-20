Piknik yapılacak en güzel alanlar… İstanbul ve Ankara’ya yakın 10 adres

Her yer yemyeşil: GÜZELDERE ŞELALESİ TABİAT PARKI

Düzce’de Gölyaka ilçesi sınırlarında yer alan tabiat parkı; Düzce’ye 18, Gölyaka’ya 11 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Alanın en popüler güzeli ise şelale… Güzeldere köyünden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan şelale, 120 metre yükseklikten dökülen suyun doğal coşkusunu dev kayın ve gürgen ağaçlarıyla bütünleştirerek muazzam bir görüntü oluşturuyor.







Piknik alanı ise şelaleye inen yola gelmeden, büyük bir alana yayılmış ve çok güzel düzenlenmiş bir şekilde sizi bekliyor. Ancak bütün malzemelerinizi eksiksiz bir şekilde yanınıza getirmenizde fayda var. Çünkü çevrede işletme bulunmuyor.







Harika manzaralara sahip: SÜLÜKLÜ GÖL



İstanbul'a üç saat uzaklıkta, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yer alan Sülük Göl, 300 yıl kadar önce heyelanla oluşmuş ve içinde hâlâ bu çökmeden kalan ağaç gövdelerinin olduğu büyüleyici bir adres.







Göle arabayla gidilebileceği gibi 9 kilometrelik doğa içinden bir yürüyüşle de ulaşılabiliyor. Göl çevresinde piknik yapılacak alan gayet temiz ve düzenli. Piknik dışında olta balıkçılığı da yapabilirsiniz. Ayrıca yürüyüş için de çok ideal…







Adada piknik keyfi: DİLBURNU TABİAT PARKI



Prens Adaları’nın hepsi, bir vapur uzaklığında olması nedeniyle İstanbulluların en çok tercih ettiği adreslerin başında geliyor. Aralarında en çok ziyaretçi ağırlayan ise Büyükada… Bu ada diğerlerine göre daha fazla ormanlık alana sahip. Piknik için ise adres Dilburnu Tabiat Parkı.



Özel bir işletmeye ait olan piknik alanına gelirken tüm yiyecek ve içecekleri kendiniz getirebilir ya da işletme içerisinde hizmet veren büfe ve restorandan karşılayabilirsiniz.



Alanda tuvalet, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, piknik masaları ve bir de kır lokantası bulunuyor. Buraya kadar gelmişken tabiat parkı çevresinde yer alan Aya Nikola Manastırı, Adalar Müzesi ve Aya Yorgi Kilisesi’ni gezmeyi ihmal etmeyin.



İstanbul’un arka bahçesi: POLENEZKÖY TABİAT PARKI PİKNİK ALANLARI

Polenezköy, yürüyüş parkurları ve piknik alanlarıyla İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yaşayanların vazgeçilmez hafta sonu adreslerinden biri… Beykoz sınırları içerisinde bulunan alan aynı zamanda bir tabiat parkı.



Alanda piknikçiler için ayrılan çok güzel çardaklar yer alıyor. Ayrıca çevrede özel işletmeler de bulunuyor. Bunlardan bazıları piknikçilere mangal yakma imkânı da sunuyor.







Tabiat parkında güzel bir piknik sonrası çevrede keşfe çıkılacak birkaç adres de bulunuyor. Örneğin Zofia Rizi Anı Evi’nde Polonezköy’ün tarihini öğrenebilir, Cam Sanatları Merkezi’nden hediyelik eşyalar satın alabilir ve Polonezköy’e çok yakın mesafede bulunan İstanbul Kelebek Çiftliği’ni ziyaret edebilirsiniz.





Harika bir gölü içinde barındırıyor: POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI

Sakarya’da bulunan tabiat parkı, bozulmamış doğasıyla günübirlik dinlenme fırsatı sunan en güzel adreslerden biri… İstanbul’a 160 Ankara’ya ise 320 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Meşe ve gürgen gibi ağaçlardan oluşan park, çok güzel bir gölü de içinde barındırıyor.



Özellikle doğa yürüyüşü, yaban hayatı gözlemciliği, çeşitli spor aktiviteleri gibi açık alan etkinliklerinin yapılabildiği alanda birçok ahşap piknik masası da bulunuyor. İster göl kenarında isterseniz de ormanın içinde piknik yapabilirsiniz. Ailecek atlarla, kiralık bisikletle veya ufak gezinti treniyle göl çevresinde gezintiye de çıkabilirsiniz.



Mavi ve yeşilin buluştuğu adres: SORGUN GÖLETİ

Ankara’nın Güdül ilçesi sınırları içinde yer alan gölet, kamp ve piknik yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri. Mavi ile yeşilin buluştuğu gölet ve çevresi, 2011 yılında tabiat parkı olarak tescil edildi.



Çevrede piknik yapmak için oluşturulmuş güzel alanlar bulunuyor. Piknik sonrası Gölün hemen yanı başındaki Sorgun Yaylası’na da çıkarak güzel bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.



Piknik için tam zamanı: GÖLCÜK TABİAT PARKI



Bolu şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, Bolu’nun en yoğun ziyaretçi akınına uğrayan turistik merkezlerinden biri.







Tabiat Parkı’nın içinde yaklaşık 4,5 hektar büyüklüğündeki bir set gölü bulunuyor. Her mevsim yerli-yabancı turist akınına uğrayan tabiat parkı, yılın şu zamanları piknik için oldukça ideal. İster göl kenarında isterseniz de ağaçların arasına piknik yapabilirsiniz. Bu alanlarda oldukça temiz ve kullanışlı çardaklar bulunuyor. Ayrıca piknik sonrası gölün çevresinde yürüyüşe çıkmayı da sakın ihmal etmeyin.







Şehrin ortasında bir vaha: NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ

İstanbul’da Ataşehir’in doğusunda yer alan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, 1995’te İnşaat Mühendisi Ali Nihat Gökyiğit tarafından eşi Nezahat Gökyiğit adına bir hatıra parkı oluşturmak amacıyla kuruldu. 2002’de ise halkın ziyaretine açıldı.





Fotoğraf: İsmail Sarı



Botanik bahçe sekiz ada üzerine kurulu. Bu adalar; Merkez Ada, Ertuğrul Adası, Mesire Adası, İstanbul Adası, Arboretum Adası, Meşe Adası, Anadolu Adası ve Trakya Adası... Girişin ücretsiz olduğu botanik bahçede; büyük bir otopark bulunuyor. Piknik için ayrılan yerler ise oldukça temiz ve düzenli…Çevrede çok sayıda çeşme olması ise büyük kolaylık sağlıyor. Fakat alan içinde herhangi bir tesis bulunmuyor, tüm ihtiyaçlarınızı yanınızda getirmeyi unutmamalısınız.



Ayrıca botanik bahçede nilüfer havuzları, göller, kaktüsler, faydalı bitkiler koleksiyonu ve sakura ağaçları gibi onlarca bitki türü ve yeşillikler de sizi bekliyor.





Fotoğraf: İsmail Sarı



Son yıllarda çok popüler oldu: KARAGÖL



Başkent’in Çubuk ilçesi sınırları içinde yer alan Karagöl, harika bir tabiat parkı… Ankara şehir merkezine 68, Çubuk ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunuyor.



Küçük ve derin bir krater gölü olan Karagöl’den çıkan suların bir kısmı Mürtet Ovası’nı sulayan ova çayına karışıyor. Son yıllarda çevre illerden çok fazla ziyaretçi ağırlamaya başlayan gölün etrafında, piknik ve mesire alanları bulunuyor. Alanda ailecek piknik yapmak ve orman içlerine doğru patika yollarda doğa yürüyüşleri yapmak sizlere tüm haftanın yorgunluğunu unutturacak.







Tam bir oksijen deposu: KEMERBURGAZ KENT ORMANI

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinin ‘Göktürk Pirinççi Köyü’ mevkii üzerinde yer alan Kemerburgaz Kent Ormanı, 5 milyon 283 bin 429 metrekarelik alanıyla tam bir oksijen deposu...



Alibeyköy Baraj Gölü’nün kuzeyinde bulunan ormana; Mağlova Kapısı, Mimarsinan Kapısı ve Mihrimah Kapısı olmak üzere üç farklı kapıdan giriş yapılıyor.



Alanda piknik yapabileceğiniz harika masalar bulunuyor. En güzel yanı da çocuklar için oyun alanlarının bulunuyor olması. Ayrıca hafta sonları çocuklara yönelik etkinlik ya da festivaller de yapılıyor.

Fotoğraflar: Alamy