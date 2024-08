Çeşme'de 2024 yazı: Maviydi hayallerimiz Çeşme’ye çıkıyordu hep

İzmir’in sayfiyesi, yazın da gözdesi olan Çeşme bu yıl da sezona hızlı başladı. Ilıca’daki eski Sheraton Hotel 2 senelik büyük bir renovasyonun ardından isim değişikliğine giderek Swissôtel Resort&SPA Çeşme olarak kapılarını açtı. Yarım asırlık Hamdi Restoran’ı da bünyesine aldı. Egss&Bakes artık gerçek bir Alaçatılı oldu, Köyiçi’ndeki yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Bu arada bir Çeşme klasiği olan Alaçatı Port’taki Fahri’nin Yeri kendini baştan aşağı yeniledi. Çeşme’nin eğlencesi de yerli yerinde duruyor. Cahide Palazzo yaz sezonu boyunca yine yıldız isimleri ağırlamaya devam edecek. Yazın İstanbul’dan Çeşme’ye taşınan Günay Restoran’ın konser takvimine Yunan sanatçı Ivi Adamou da eklendi. Çeşme bu sezon yine hareketli olacak, beach’lerindeki partiler çok konuşulacak.

LEZZET DURAKLARI

Yeme-içme konusunda seçenek bol ama biz en iyilere göz atalım

◊ Fahri’nin Yeri: Alaçatı Port’un klasiklerinden... Bu kış bir süre kapalı kaldı, yenilendi. Çok şık oldu, yolunuz düşerse hardallı hamsi ve karidesli eriştesini mutlaka deneyin.

◊ Ferdi Baba: Yıllardır kalitesini bozmuyor. Yaz-kış açık, soslu kalamar dolması çok lezzetli. Hele bir de iskelesinde bir masa bulursanız vaktin nasıl geçtiğini anlamazsınız.

◊ Ortaya: Alaçatı’daki mekânın rezervasyonları günler öncesinden doluyor. Seçtiğiniz mezeler tepsiyle beraber masanızın ortasına yerleşiyor, paylaşımlı olarak servis ediliyor. Bu arada Şifne’de mekânın diğer restoranı Ortaya Mahsul var. Sadece deniz ürünleri servis ediyorlar.

◊ Amavi: Bu yıl Michelin Guide, Gault&Millau 2024 Chef Restaurant listelerine adını yazdırdı. Sırf Can Aras’ın önderliğindeki mutfaktan servis edilen tabaklar için Alaçatı’ya gidilir.

◊ Cabbar Port: Önce kebap, sonra eğlence. Son birkaç senedir Alaçatı’nın en popüler duraklarından. İşletme sahibi Serkan Koca yeni bir konsept getirdi; kebapçıdan gece kulübü yarattı.

◊ Dost Pide: Gece eğlenceden sonra, plaj partisinden çıktığınızda mideniz kazındıysa bir klasiktir Dost Pide’ye uğramak. Tabii en az 20 dakika masa beklemeyi göze alıyorsanız. Döneri bitmediyse günün şanslısı olabilirsiniz.

◊ Reyhan Pastanesi: İzmir’in en meşhur pastanesi Reyhan, Ilıca’da. Kendi özel çay harmanları, tatlıları, tuzluları var. Limonlu portakallı kurabiyesini öneririm.

◊ Söğüşçüm: Ilıca’da bir sakatat cenneti. Söğüş dürümü, kuzu ciğeri, yaprak kuzu dili ve işkembe çorbasını deneyebilirsiniz.

◊ Zeytinaltı Kahvaltı Alaçatı: Yaz sezonuyla kapılarını açan kahvaltıcı zeytin ağaçlarının arasında. Pişileri, omletleri, bol kaşarlı menemeni çok lezzetli.

◊ Eggs&Bakes: Alaçatı Köyiçi’ne taşınan mekânın havalı kahvaltı tabakları var. Pankekleri ve ekmek üstü poşe yumurtalı lezzetleri doyurucu.

◊ Asma Yaprağı: 2010’dan beri ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarladan sofraya hizmet veren Asma Yaprağı’nın mevsime uygun malzemelerle hazırlanan ve her gün değişen bir açık büfesi var.

EĞLENCENİN ADRESLERİ

Ünlü isimlerin programları sezon boyu sürecek

◊ Şerefe Alaçatı: Çeşme’de gece hayatının klasiklerinden. İrem Derici, Gülben Ergen, Merve Özbey gibi isimlerin programları sezon boyunca devam ediyor. Yemekli eğlence arıyorsanız doğru adreslerden biri.

◊ Korto Alaçatı: Kuruçeşme’nin en popüler canlı müzik mekânlarından Korto’nun eğlencesi yazın Alaçatı’ya taşınıyor. Begüm Obiz, Bengü Beker ve Simge Eğrilmez gibi isimleri dinleyebilirsiniz.

◊ Boop Alaçatı: Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın Boop’u hep hareketli. DJ Berk Sunal’ın çaldığı mekânın müdavimleri arasında Murat Boz, Oğulcan Engin ve Enis Arıkan var.

◊ Jolly Joker: Türkiye’nin en büyük markalarından Jolly Joker Port, Alaçatı yolunda müzikseverleri ağırlıyor. Hakan Altun, Yaşar, Berkay gibi sanatçıların konserleri oluyor.

◊ Esnaf: Alaçatı Köyiçi’ndeki mekân bir süredir eğlence adası Unique’te hizmet veriyor. Gece hayatının deneyimli isimleri Feyzan Cihan ve Atilla Bingöl’e ait olan mekân çok trend.

◊ Günay Çeşme: Gazino kültürünün yıllardır değişmeyen iyi adreslerinden Günay, yazın sayfiyeye taşınıyor. Bodrum ve Çeşme’de sezonu açan mekânın sahnesinde Ebru Gündeş, Sıla, İvi Adamou gibi isimleri seyredebilirsiniz.

◊ Cherry On Top: Son birkaç yılın en popüler kulüplerinden. Instagram üzerinden rezervasyon alıyor, içeri girmek biraz zor. Referanslı müşteri mevzusu burada da geçerli. DJ performansı var.

◊ Cahide Alaçatı: İstanbul’dan Alaçatı’ya taşınan mekân Özcan Deniz, Mert Demir, Derya Bedavacı, Sibel Can gibi isimleri ağırlıyor. Cahide’nin görkemli şovlarının ardından yıldız isimleri sahnede izleyebilirsiniz.

Havalı beach’ler ve en iyi plajlar

◊ Çeşme’nin en büyük ve en gözde plajı Ilıca. Deniz suyu ılık, plaj halka açık ve ücretsiz. Alaçatı’daki Delikli Koy’da herhangi bir tesis yok. Serin suyu tercih edenler sevebilir.

◊ Bir beach’e gitmek isterseniz de Dalyan’daki The Beach of Momo, Altınkum’daki Fly-Inn Beach Club, 2019’da açılan Yuzu Beach Club, trend plajlardan Plaj Dokuzbuçuk, bir klasik haline gelen OM Paparazzi Beach, Azmak Koyu’ndaki Before Sunset Beach ve elektronik müzik partilerine ev sahipliği yapan Sommer Klein listenizde olsun.

KONAKLAMA SEÇENEKLERİ

Otelleri çok fotojenik

◊ Swissôtel Resort&SPA Çeşme: Ilıca’daki Sheraton Hotel yenilendi ve adını da değiştirerek Swissôtel Resort&SPA Çeşme oldu. İçinde iki restoran var: Yarım asırlık mazisi olan Hamdi Restoran ve Asya mutfağı servis eden Noida.

◊ Boyalık Beach Hotel&SPA: Çeşme’nin yarım pansiyon konseptinde hizmet veren tesislerinden. “Otel tatili yapacağım” diyorsanız iyi bir seçenek. Çocuklu ailelere uygun.

◊ Alâ Otel Alaçatı: Alaçatı çarşının sonunda. Sevimli bir avlusu var. Fotojenik bir adres, kendinizi Amalfi’de (İtalya) konaklıyor gibi hissediyorsunuz.

◊ Alavya: 6 taş evi ve 25 odası olan bir butik otel. Sakız, dut, zeytin, hünnap ağaçlarının arasına serpiştirilmiş odalardan oluşan otelde açıldığı günden bu yana yeme-içme konusuna ayrı bir önem veriliyor.

◊ Pachamama: Alaçatı’nın özgünlüğüyle dikkat çeken otellerinden. ‘Toprak ana’ anlamına gelen ‘Pachamama’nın felsefesinden yola çıkarak tasarlanmış. ◊